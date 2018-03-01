 Миссия ОБСЕ заметила возле оккупированной Амбросиевки автомобиль с надписью "груз-200"

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 27 февраля по 19:30 28 февраля, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Неподалеку от Амбросиевки (неконтролируемая правительством Украины, в 56 км к юго-востоку от Донецка) Специальная мониторинговая миссия видела белый небольшой фургон с номерными знаками "ДНР", в котором за лобовым стеклом отражалась табличка "Груз 200" на русском языке, который двигался в сторону юго-востока по дороге T0507", - говорится в отчете.





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