 Миссия ОБСЕ заметила возле оккупированной Амбросиевки автомобиль с надписью "груз-200"

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 27 февраля по 19:30 28 февраля, опубликованном на сайте ОБСЕ.
"Неподалеку от Амбросиевки (неконтролируемая правительством Украины, в 56 км к юго-востоку от Донецка) Специальная мониторинговая миссия видела белый небольшой фургон с номерными знаками "ДНР", в котором за лобовым стеклом отражалась табличка "Груз 200" на русском языке, который двигался в сторону юго-востока по дороге T0507", - говорится в отчете.
На этой войне существует большое количество фактов непосредственных атак на Украину с территории самой РФ, а не только с оккупированных территорий. Эти факты зафиксированы и переданы в Международный уголовный суд в Гааге. И именно они доказывают, кто непосредственно виноват в кровавых событиях на востоке Украины, продолжающихся с 2014 года.
С самого начала агрессии против Украины Россия избрала преступную и циничную тактику так называемой гибридной войны. Сама гибридная война содержит большое количество составляющих, как на локальном уровне (в непосредственных боях, когда используются «зеленые человечки» или коллаборанты для формирования мифа о гражданском конфликте), так и на глобальном (в политической сфере).
Именно гибридный подход позволяет России манипулировать как мнением общественности, так и юридическими аспектами. Например, минометные обстрелы боевиками гражданского населения с лета 2014 года выдавались российскими СМИ как «преступления хунты» против собственного народа. Даже непосредственные жертвы таких обстрелов часто верили, что обстреливают их ВСУ. Потом на границе с РФ украинским гражданам, покинувшим зону боевых действий, предлагали заполнять соответствующие формуляры, в которых они описывали ситуацию на руку агрессору.
Но на этой войне существует большое количество фактов непосредственных атак на Украину с территории самой РФ, а не только с оккупированных территорий. Эти факты зафиксированы и переданы в Международный уголовный суд в Гааге. И именно они доказывают, кто непосредственно виноват в кровавых событиях на востоке Украины, продолжающихся с 2014 года.
Truth Hounds и International Partnership for Human Rights (IPHR) в четверг представили отчет «Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру на Восточной Украине», который был передан Прокурору Международного уголовного суда в Гааге 18 декабря 2017 года. Этот отчет правозащитных организаций является уже второй подачей материалов в Гаагу, касающихся войны РФ против Украины. Охватывает отчет артиллерийские атаки и обстрелы из тяжелого и легкого пехотного вооружения с признаками военных преступлений, которые совершались на Восточной Украине начиная с 2014 года.
Но существует другая проблема, которая заключается в том, что Международный уголовный суд, по свидетельству специалистов, не занимается вопросом межгосударственных конфликтов. В его компетенцию входит расследование именно военных преступлений против гражданского населения. И МУС не интересует, какая сторона конфликта совершила преступление.
«Необходимо осознавать, что государство Украина является жертвой агрессии со стороны РФ, - объяснил «Дню» кандидат юридических наук, доцент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Антон КОРИНЕВИЧ. - Россия является наибольшим нарушителем международного права со времен Второй мировой войны. Это очевидно для всего цивилизованного содружества. Но международное гуманитарное право в отношении военных конфликтов написано таким образом, что оно в равной степени применяется и к военным агрессора, и к военным того государства, которое стало жертвой агрессии». Член правления ГО Truth Hounds Светлана ВАЛЬКО в свою очередь прибавила, что их задача заключается в том, чтобы донести эти юридические нюансы до украинского военного командования.
ФОТО АРТЕМА СЛИПАЧУКА / «День»
Однако следует отметить, что в начале российской агрессии, когда украинская армия воссоздавалась почти заново и когда за российским оккупантом было преимущество инициативы и военных мощностей, сложно было избежать ошибок. Агрессор с самого начала занял тактику «живого щита», что, как ни странно, однажды подтвердил и сам Владимир Путин в своем пресловутом заявлении: «Мы будем стоят за спинами их женщин и детей».
Тем не менее упомянутый отчет действительно содержит достаточно широкий спектр свидетельств, которые, по словам документатора военных преступлений ГО Truth Hounds Романа АВРАМЕНКО, проходят верификацию по не менее чем десяти источникам (опрос свидетелей, военных, изучение материалов других расследователей, исследование воронок, остатков снарядов с их номерными знаками, фото, видеофиксация, спутниковые снимки и тому подобное). Такой подход позволит представителям МУС, которые в силу недостаточного количества специалистов не имеют возможностей сами непосредственно принимать участие в сборе доказательств, более оперативно привлечь собранные правозащитниками материалы к расследованию.
Вот только некоторые очевидные зафиксированные факты атак РФ по территории Украины в период самых ожесточенных боев, когда украинская армия успешно освобождала города от оккупанта.
16 июля 2014 года было обнародовано видео обстрела Украины с территории России. 17 июля 2014 года, по сообщению СНБО, пограничный пункт «Мариновка» был обстрелян с территории РФ. В тот же день произошел обстрел «градами» района Червонопартизанска с территории РФ. Через несколько дней, 21 июля, позиции ВСУ в районе Червонопартизанска подверглись обстрелам из населенного пункта Панченково, который находится на границе с РФ. Позиции у населенного пункта Кумачево были обстреляны со стороны РФ. 22 июля боевики при поддержке российской артиллерии провели артподготовку и перешли в наступление. До того в начале июля 2014 года со стороны РФ был обстрелян поселок Зеленополье, в результате чего погибли 19 военных и еще 93 получили ранения. Подобные обстрелы происходили почти ежедневно в течение всего лета 2014 года и не дали украинским военным окружить противника и завершить АТО.
А уже с 1 по 4 сентября 2014 года российской артиллерией был нанесен удар по бывшему штабу Оперативного командования «Північ», расположенному у села Победа Новоайдарского района, в 50 км от российской границы. Удар был нанесен системами БМ-30 «Смерч» (остатки их ракет были найдены вокруг). В результате удара 3 сентября погибли по меньшей мере 17 человек 27-го реактивного артиллерийского полка.
Подчеркнем - это лишь отдельные зафиксированные и неопровержимые факты подобных атак для осознания картины российских преступлений и вины Кремля. Уже 27 июля 2014 года США опубликовали фотоснимки из собственных спутников, подтверждающие факты обстрелов территории Украины российскими «градами». До того, 24 июля 2014 года, спикер Государственного департамента США Марле Харф сделала заявление, что кроме поставок установок залпового огня пророссийским боевикам (коллаборантам), вооруженные силы РФ начали наносить артиллерийские удары с территории России по украинским военным.
Кроме официальных заявлений на государственном уровне была проведенная масса независимых расследований (в частности центром исследований «Беллингкет»), которые доказывают атаки не только в районе Амвросиевки, Савур-могилы, Зеленополья и Довжанского, но и на южном участке фронта в районе Новоазовска.
Почти год назад вышло расширенное исследование «Беллингкет», в котором установлено по меньшей мере 149 артиллерийских позиций, из которых вела огонь российская артиллерия, и еще 130 позиций, которые с большой вероятностью использовались с той же целью. На территории Украины идентифицированы 408 участков (!), по которым велся артиллерийский огонь.
Таким образом украинская сторона и международные институции имеют достаточный объем данных для того, чтобы четко определить РФ агрессором и оккупантом, который должен понести полную ответственность за развязывание войны в центре Европы.
Автор: Валентин ТОРБА, «День»
плохо что небольшой
А ОБСЕ в своих отчетах " забыло " об этгм написать ?
Это ОБСЕ "гибридный подход"?
Переименовали организацию наверное.