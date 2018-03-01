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Все про:НАБУ (2176) обыск (1117) Крысин (26) Линнык Олег (2)

 НАБУ провело обыски в кабинете судьи Линныка, который вел дело Крысина, - "INSIDER"

Детективы НАБУ провели обыск в кабинете судьи Шевченковского райсуда Киева Олега Линныка, который вынес приговор об условном наказании для соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина.

Об этом INSIDER сообщили источники в НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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По словам собеседника, обыск проводился в рамках проверки информации о вероятном незаконное обогащение судьи.

Пресс-служба суда сообщает об обысках НАБУ в кабинете одного из судей, но фамилия обыскиваемого не называется.

Позже в НАБУ сообщили, что 1 марта, детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели санкционированные обыски в помещении Шевченковского районного суда г.Киева и по месту фактического проживания одного из судей этого суда, передает Интерфакс-Украина.

"Следственные действия проведены в рамках расследования уголовного производства по факту возможного внесения судьей недостоверных сведений в электронной декларации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины). Речь идет об имуществе, которое принадлежит судье, но в декларации не отражено", - говорится в сообщении.

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В Бюро добавили, что постановления на проведение обысков выданы следственным судьей Соломенского районного суда г.Киева на основании ходатайства руководителя САП Назара Холодницкого.

"В ходе обысков детективы НАБУ изъяли вещи и документы, имеющие статус временно изъятого имущества, судьба которых будет определяться в порядке, определенном законодательством", - проинформировали в пресс-службе.

Напоминаем, что журналист Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

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Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3053394
 
 
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не зря порошенко так боится НАБУ,знает ,что и за ним придут
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ну да и за Волосы как Президента Грузии. ДИКОСТЬ.
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порошенко если за волосы будут тянуть,он будет орать путинн введи войска
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судье, как и Крысину,. тож надо зеленку на лоб и йодовую решетку на харю, вдогонку.
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скільки вже можна дрипатися тією зеленкою? від зеленки ще ніхто не вмирав!
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С каких пор судьи прячут свои незаконные обогащения в рабочих кабинетах? Поищите лучше у его жены и детей.
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крысу искали? по следам зеленки? или по зелени на купюрах
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Позже в НАБУ сообщили, что 1 марта, детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели санкционированные обыски в помещении Шевченковского районного суда г.Киева и по месту фактического проживания одного из судей этого суда, передает Интерфакс-Украина. Источник: https://censor.net.ua/n3053394
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любой убийца в мире ему завидует,вместо тюрьмы мордяку намазали
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Баксы ищу лишние. Слишком завысил тариф Крысин НАБУ провело обыски в кабинете судьи Линныка, который вел дело Крысина, - "INSIDER" - Цензор.НЕТ 6854
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за баксы крысин не откупился бы,там был звонок из АП,титушки еще пригодятся власти
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вся власть на них и держится и та и эта, которая не такая как та
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Щас будет, де мол Олега Линныка ОБИДЕЛИ
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Не, ну он мне просто нравится. Жаль, поздно менять ориентацию, а то б ......... .
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линык, а ты знаешь что крысин уже в рашу убежал? а как думаешь кто теперь вместо него должен на зону садится? нет? не хочешь? а надо линык, надо!!!
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кроме антикоррупционного суда никто его не посадит
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Линнык видать ещё тот фрукт, хитрая тварюка,но и на него найдётся управа рано или поздно, но найдётся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ провело обыски в кабинете судьи Линныка, который вел дело Крысина, - "INSIDER"
 
 
 
 
 
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