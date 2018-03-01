 Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины из-за смерти после ее применения на Сумщине

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Гослекслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
"Временно запрещаю реализацию и применение медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ, лиофилизированная / BCG vaccine freeze-dried порошок и растворитель для приготовления суспензии для подкожных инъекций, 50мкг/доза, по 1,0мг (20 доз) порошка в стеклянной ампуле №20 в комплекте с растворителем по 1мл в другой стеклянной ампуле, №20 в отдельных картонных коробках, серии 297, производства BB-NCIPD Ltd., Болгария, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в документе.
Основанием для запрета данного препарата стало поступление от Гослекслужбы в Сумской области сообщения от 25 февраля "о случае неблагоприятного события после иммунизации (летальный случай)" при применении этой вакцины.
Сколько погибло в Украине детей от кори?У страны то денег небыло,но находились на рекламу капель от соплей по два а то и три раза в одном блоке рекламы,то где вакцину закупить,то тендер неделями проводили и в то время когда болели и погибали дети.А эти кренделя из-за одной смерти еще и недоказаной что от вакцины подвергают смертельному риску десятки а то и сотни людей.Видимо ктото заплатил больую мзду чтобы протолкнули именно его вакцину которая негарантировано что будет лучше и что ктото погибнет.
Не страна а хуже и ценичнее рекетеров и бандитов девяностых,