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 Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины из-за смерти после ее применения на Сумщине

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение БЦЖ-вакцины производства компании BB-NCIPD Ltd. (Болгария).

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Гослекслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"Временно запрещаю реализацию и применение медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ, лиофилизированная / BCG vaccine freeze-dried порошок и растворитель для приготовления суспензии для подкожных инъекций, 50мкг/доза, по 1,0мг (20 доз) порошка в стеклянной ампуле №20 в комплекте с растворителем по 1мл в другой стеклянной ампуле, №20 в отдельных картонных коробках, серии 297, производства BB-NCIPD Ltd., Болгария, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гослекслужба запретила упакованную в РФ вакцину от кори и краснухи. ДОКУМЕНТ

Основанием для запрета данного препарата стало поступление от Гослекслужбы в Сумской области сообщения от 25 февраля "о случае неблагоприятного события после иммунизации (летальный случай)" при применении этой вакцины.

Источник: https://censor.net.ua/n3053393
 
 
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Гос лекс, это служба по обкатке лексусов, как и все прочие гос службы
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А конкретней, шо цэ за БЦЖ? И кто пострадал, при каких объстоятельствах.? На 112 выступает коммунист, может ему поможет БЦЖ?
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Так написано, не лечит, а убивает, ну не пропадать же вакцине, деньги то уплачены.
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На Сумщине в роддоме умер младенец. Мальчику было всего три дня, когда ему вкололи вакцину против туберкулеза, а через несколько часов ребенок скончался, говорится в сюжете ТСН.19:30. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/sindrom-vnezapnoy-smerti-na-sumschine-posle-vakciny-bczh-umer-trehdnevnyy-mladenec-1116408.html
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Всем по вакцине, ВР, КАБМИНУ, ну и главному, проверили бы 100 процентов, прокурорам, судьям, ну, всем едиотам, Супрун двойную дозу.
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СТОП!А скольким эта вакцина помогла?
Сколько погибло в Украине детей от кори?У страны то денег небыло,но находились на рекламу капель от соплей по два а то и три раза в одном блоке рекламы,то где вакцину закупить,то тендер неделями проводили и в то время когда болели и погибали дети.А эти кренделя из-за одной смерти еще и недоказаной что от вакцины подвергают смертельному риску десятки а то и сотни людей.Видимо ктото заплатил больую мзду чтобы протолкнули именно его вакцину которая негарантировано что будет лучше и что ктото погибнет.
Не страна а хуже и ценичнее рекетеров и бандитов девяностых,
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Причем тут бцж до кори? За что заплатили? Шозабред
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Він, бідолага, міг померти від 1000 різних причин.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеГослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины из-за смерти после ее применения на Сумщине
 
 
 
 
 
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