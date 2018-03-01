 Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины из-за смерти после ее применения на Сумщине

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Гослекслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"Временно запрещаю реализацию и применение медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ, лиофилизированная / BCG vaccine freeze-dried порошок и растворитель для приготовления суспензии для подкожных инъекций, 50мкг/доза, по 1,0мг (20 доз) порошка в стеклянной ампуле №20 в комплекте с растворителем по 1мл в другой стеклянной ампуле, №20 в отдельных картонных коробках, серии 297, производства BB-NCIPD Ltd., Болгария, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в документе.

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Основанием для запрета данного препарата стало поступление от Гослекслужбы в Сумской области сообщения от 25 февраля "о случае неблагоприятного события после иммунизации (летальный случай)" при применении этой вакцины.