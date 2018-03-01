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Все про:Пентагон (457) Путин (23570) ядерное оружие (527)

 "Мы полностью готовы", - Пентагон ответил на хвастовство Путина "новым ядерным оружием"

В Министерстве обороны США заявили, что не удивлены заявлениями российского президента Владимира Путина о новом ядерном оружии.

 Как заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт, военные США готовы защищать свою страну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы не удивлены заявлениями и американский народ должен быть уверен, что мы полностью подготовлены", - сказала Уайт.

Она добавила, что системы противоракетной обороны США в Европе не ориентированы на Россию, а предназначены главным образом для защиты от угроз со стороны Ирана, Северной Кореи и других  угроз.

Ранее сегодня в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в России разработана компактная сверхмощная ядерная энергоустановка для крылатой ракеты, которая будет неуязвимой для систем противоракетной обороны. Путин заявил, что такие "недружественные шаги в отношении России, как развертывание системы ПРО", к границам с Россией "становятся неэффективными".

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ призвал Россию быть "открытой" в вопросе соблюдения договора между СССР и США в 1987 году о ликвидации ракет средней и малой дальности (INF).

Тогда же он заявил, что хотя цель НАТО - "это мир без ядерного оружия", Альянс продолжит оставаться ядерным блоком. Он пояснил, что "мир, где Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, но НАТО не имеет, это опасный мир".

Также читайте: В презентации новой ракеты Путина "Сармат" показали кадры из фильма о старой "Воеводе" за 2007 год. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3053392
 
 
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Сьогодні запрацювала наглядова група НАТО у Сенаті США яка не працювала з 2007 року, сенатори не виключають нової хвилі розширення НАТО і перспективу Грузії та України. Пуйло знову усіх переграв своїми погрозами
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Трампу удалось втянуть плешивого в гонку вооружений

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мне кажется что хуйло просто блейфует.... называть планируемые проекты уже якобы готовым оружием это так по рашистски.... в таком блефе он от своего северокорейского коллеги ни чем не отличается!!! не бывает мощного оружия в бедной стране там где по его же словам более 20 млн. чел. населения (по словам самого же хуйла) за чертой бедности.... ну не бывает ивсе тут!!!
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теперь понятно, шо американцы просто нагло приписали себе победу над вагнеровцами. в действительности же, всех этих несколько сот козлов сделала пазлами атомная руцкая ракета с непредсказуемой траэкторией полёта )).
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Удивительно то, что США вобще отреагировали на эту несусветную херню, расчитанную исключительно на кацапского потребителя.
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Как бы положено. Политика. А так да. Тут санитары реагировать должны. Причем давно.
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и второе, помните из истории отраженной во многих фильмах - гитлер тоже очень надеялся в конце войны на чудо оружие.... чем этотзакончилось все знают.... так что видимо вафля хуйлу скоро карячится и он это сам чувствует!!!
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В отличии от у Гитлера таки было, чем удивить (слава Богу, что времени не хватило). Только поэтому меньше, чем через 20 лет и американцы, и совок попали в космос, а уже в августе 1945-го японцы почувствовали результаты проекта "Манхеттен".
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Так про ракети ще Ціолковський говорив задовго до Гітлера.
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Циалковский говорил, а Гитлер ракетами Брауна всю войну Лондон бомбил.
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Гітлер ракетами Лондон закидував, а наші подарунки з "катюш" фріцам посилали - все у світі відносне.....
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Это уже примета такая: чем хуже дела в рейхе, тем чаще фюрер про вундерваффе вспоминает.
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Новейшие военные разработки российских ученых ..."Ми повністю готові", - Пентагон відповів на хвастощі Путіна "новою ядерною зброєю" - Цензор.НЕТ 3126
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предлагаю скрепно назвать тамошнюю новейшую ракету "бояра", типо "большая очень ядрёная ракета атомная" ))
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Новый военный бюджет США 886 миллиардов. А вот на что хватит 46 миллиардов $ российской военке? На овёс для кобылок на которых будут «Арматы» и «Сатанов» по Красной Площади возить. ))))))
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нервуе полуметровік .
як бы зло не зробило - тре очикувати...
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Смех смехом, а проанализировать КАКИЕ УКРАИНСКИЕ ФИРМЫ СОТРУДНИЧАЮТ С РУЦЬКОЙ ОБОРОНКОЙ НАДО. И всех посадить
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Может конечно ты выразилась не верно. Но выглядит как "посмотреть, который час и всех убить". "Ми повністю готові", - Пентагон відповів на хвастощі Путіна "новою ядерною зброєю" - Цензор.НЕТ 1295
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Может ему надо надеть перчатки и выйти на ринг? Чел явно хочет с кем-нибудь подраться, спустить пар.
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Вот этого какраз он и не хочет. Он хочет строить рожи, показывать язык, плеваться и потом отмораживаться, шоб морду не набили.
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Я от одного не розумію панове, які відправляють в спам мої дописи: хіба можна закреслити те, що витікає з природи речей. Ну, скільки б хто не дурив народ, що Земля на черепахах стоїть, то від того вона не перестане крутитись навколо сонця. Своїми відправлянням в спам, закреслюванням, блокуванням мене ви нічогісінького не можете змінити те, що є в дійсності в нашому суспільстві, що було і що буде. А заперечити мене словами аргументовано - у вас бачу сил не має.
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Витамин, не пори херни.Ты что - Далай Лама, чтобы претендовать на главную трембиту Земли?
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Господи, та хіба потрібно бути Далай Ламою, щоб усвідомлювати майбутнє, виходячи з дійсності? Аналіз сьогодення - дає розуміння майбутнього. Про минуле я взагалі не говорю, воно відкрите для усвідомлення. Якщо людина сідає заднім місцем на гарячу сковорідку - то неодмінно отримає радість від тепла, для цього провидцем бути не потрібно.
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Шота я никак не пойму этих кацапездолов: ядерная установка производит ТЕПЛО. Как тепло может быть превращено в газы, толкающие ракету?
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дак в ракэте 5 кубов воды! вместо дров и угля теперь будет ядренная установка! она нагревает воду до кипения и вуаля... пар толкает ракету! "Ми повністю готові", - Пентагон відповів на хвастощі Путіна "новою ядерною зброєю" - Цензор.НЕТ 3822
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Как всегда, самые неуязвимые, самые нано...
А чего ж тогда, вчера конь из мид, кудахтал?
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Байконур. Старт ракети Протон-М.

"Но что-то кажется идет не так.... и вот ракета направляется к земле и..... распадается в воздухе". https://www.facebook.com/miroshnychenko.official/videos/814016232119645/

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не удивлены заявлениями российского президента Владимира Путина о новом ядерном оружии.
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Источник: https://censor.net.ua/n3053392
Это всё напоминает стойку на коленях Гитлера в мольбах о новом сверхоружии для спасения Германии перед концом.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы полностью готовы", - Пентагон ответил на хвастовство Путина "новым ядерным оружием"
 
 
 
 
 
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