 "Мы полностью готовы", - Пентагон ответил на хвастовство Путина "новым ядерным оружием"

Как заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт, военные США готовы защищать свою страну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы не удивлены заявлениями и американский народ должен быть уверен, что мы полностью подготовлены", - сказала Уайт.

Она добавила, что системы противоракетной обороны США в Европе не ориентированы на Россию, а предназначены главным образом для защиты от угроз со стороны Ирана, Северной Кореи и других угроз.

Ранее сегодня в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в России разработана компактная сверхмощная ядерная энергоустановка для крылатой ракеты, которая будет неуязвимой для систем противоракетной обороны. Путин заявил, что такие "недружественные шаги в отношении России, как развертывание системы ПРО", к границам с Россией "становятся неэффективными".

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ призвал Россию быть "открытой" в вопросе соблюдения договора между СССР и США в 1987 году о ликвидации ракет средней и малой дальности (INF).

Тогда же он заявил, что хотя цель НАТО - "это мир без ядерного оружия", Альянс продолжит оставаться ядерным блоком. Он пояснил, что "мир, где Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, но НАТО не имеет, это опасный мир".

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