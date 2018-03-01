 "Мы полностью готовы", - Пентагон ответил на хвастовство Путина "новым ядерным оружием"

Как заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт, военные США готовы защищать свою страну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы не удивлены заявлениями и американский народ должен быть уверен, что мы полностью подготовлены", - сказала Уайт.
Она добавила, что системы противоракетной обороны США в Европе не ориентированы на Россию, а предназначены главным образом для защиты от угроз со стороны Ирана, Северной Кореи и других угроз.
Ранее сегодня в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в России разработана компактная сверхмощная ядерная энергоустановка для крылатой ракеты, которая будет неуязвимой для систем противоракетной обороны. Путин заявил, что такие "недружественные шаги в отношении России, как развертывание системы ПРО", к границам с Россией "становятся неэффективными".
16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ призвал Россию быть "открытой" в вопросе соблюдения договора между СССР и США в 1987 году о ликвидации ракет средней и малой дальности (INF).
Тогда же он заявил, что хотя цель НАТО - "это мир без ядерного оружия", Альянс продолжит оставаться ядерным блоком. Он пояснил, что "мир, где Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, но НАТО не имеет, это опасный мир".
як бы зло не зробило - тре очикувати...
А чего ж тогда, вчера конь из мид, кудахтал?
"Но что-то кажется идет не так.... и вот ракета направляется к земле и..... распадается в воздухе". https://www.facebook.com/miroshnychenko.official/videos/814016232119645/
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Источник: https://censor.net.ua/n3053392
Это всё напоминает стойку на коленях Гитлера в мольбах о новом сверхоружии для спасения Германии перед концом.