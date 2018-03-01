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 Политика Украины
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 Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев

Отказ ПАО "Газпром" поставить газ НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с осуществленной предоплатой лишает российскую компанию права на исполнение take or pay ("бери или плати") в 2018 году,

Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Они не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел трибунал. Это автоматически означает, что они не смогут больше требовать от нас в этом году take or pay", - сказал он в эфире "5 канала".

"Мы не обязаны выкупать 4 млрд куб. м и это не наша вина. Это действия Газпрома, которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик, и которые, я думаю, будут стоить Газпрому многих политических проблем в Европе", - добавил А.Коболев.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. В то же время "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.

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В "Нафтогазе" расценивают отказ "Газпрома" от поставки природного газа, согласно произведенной предоплате, как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3053391
 
 
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Торговлю с Газпромом в Украине может планировать только предатель.
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...или очень хитрый Барыга.
На горизонте маячит новый иск к Гаспрому по невыполнению своих обязательств Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 1557
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Троллить и провоцировать на приличные подсра чники более сильного противника это искусство.
Это вам не Хи-хи вумен.
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Похоже Нафтогас прошел подготовку по айкидо Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 5213
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Газпром организация страны агрессора. Там речь не о исках, а о репарациях должна идти.
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Эту торговлю, ватное, планирует Стокгольмский арбитраж ((( Читай документы, мокшанец.....
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Сдрысни в половую щель кацапское отродье. У Украины не может быть никакой торговли с оккупантом. И засунь по дороге себе в жопу свой арбитраж! Відмова "Газпрому" від постачання газу "Нафтогазу" позбавляє його права на "бери або плати" в 2018 році, - Коболєв - Цензор.НЕТ 1688
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кобелев, а на... нам вообще прокладка нафтогаз?
от, на ...??? и ты с миллионами зарплаты и эти суды с миллиардами затрат? шоб я с налгов адвокатов на тебя "нанимал", а ты рыжая лять потом мне про "перемоги" вешало?
кобелев, га? Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 9478
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а чо ты так расстроился?шо от хуйла газу не будет?не плачь...
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старый троляка, Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 698 кобелев-то знает зачем нафтогаз...
а вот тебе зачем? по сути, если что... без гебнявых кацапов. ок?
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та то понятно,шо хуйлу удобнее мелкие облнефтегазы...нагнул каждый по очереди.тем более что владельцы практически уже все прикупленые.но не сложилось... Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 385прёмгаз нагнули.отож...
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убежден был что сморозишь какую-то чушь про хуйла...
откуда у тебя "украинца" на клаве "йо" кацапсинское???? Типа "е" с двумя точками наверху??? Ты палишься, гыг. Гребаный стыд, бу-га-га
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у тебя чо,винда паленая?все раскладки есть в винде,даже апостроф '...если не умеешь выставить-полазь по гуглу Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 4087
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прёмгаз Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 7743 старый писюн, а зачем мне раскладки менять оперативно, если я не тролл?
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А дійсно для чого нафтогаз?
Щоб не вплутувати державу в темні справи і борги. Нехай якась компанія цим займається.
І так правильно.
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ну вот и хорошо...еще 4 лярда американских денег мимо рашкиного бюджета Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 972.купим в европе.и хуйло получит только 30% от суммы,согласно доле расейского газа в европе.
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А неустойку по контракту на транзит пусть оплатят по формуле "Не транспортируеш, но платиш" Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 7021
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гыга выиграли хорошо, заплатят нам еще лучше, но ты ври да не завирайся на счет европейского газа , своего у них 40%, импорт 60%, кроме раши это норвегия и алжир трубопроводы которых в Словении ( где мы покупаем ) нет,так что мы покупаем газ той же раши по схеме роттердам+ с переплатой
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вот я и говорю,что расейского газа там всего треть...и получат они от поставленного в украину европой газа только 30 %.а напрямую получили бы 100% цены.так шо не надо сказки рассказывать
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"Ну, все хохлы замерзните
без нашего газа-" Кацапа, ну хватит уже в нете висеть, изба остыла, сходи
уже в лес, наруби дров.

Во многих населенных пунктах Подмосковья, о газе знают
только из телевизора. Можно посмотреть сколько фирм Рашки предлагают к продаже
твердотопливные котлы и котлы на отработанном машинном масле.
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дрова для рашки сегодня уже перестают быть актуальными. теплотворность маленькая. уже есть планов громадьё о поголовном переходе всех на высококалорийный аргентинский кокс.
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а думали, что это правило ещё в 2017 того
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TAke or pay действует. Но мы теперь обязаны покупать ровно столько сколько нужно исходя из нашим потребностей, сейчас это 5 млрд. А до Стокгольма по замечательному контракту Тимошенко мы обязаны были покупать 50 млрд.
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Моей соседке, Бабушке старой с её пенсией от этого не легче. (а субсидию почему то отменили задними числами) Вот те и контракт. А таких людей полная Украина. ( а контракт без базара был НЕ ВЫГОДНЫЙ - Это называется МОНОПОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ, которое культивировалось с момента Отделения от сссра)
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Кто у кого ворует , не пойму не в теме , знаю заплачу я и мои соседи . Готуюсь до сала по 180 гр .
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Как Украина сделала из Гаспрома ненадежного торгового партнера. Красава ! Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 6614
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главное вовремя, пока немцы думали строить или нет поток -2
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Так кто не заключил дополнительное соглашение к договору?
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Та у них газ закончился Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 3142 Старые месторождения исчерпываются , а новые не могут без американцев разработать - санкции. Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 6783 Им самим в мороз не хватает - это же не Арабские эмираты, где о снеге не знают , что это. Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев - Цензор.НЕТ 4087
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какой оказывается "плохой" контракт тимошенко подписала))) по нему можно газпром оказываетсяч раком ставить
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Причина популярності популістів, типу Йулі повне економічне невігластво населення. Більшість сприймають економічні процеси через призму уроків суспільствознвства радянської школи і тому знак "+" сприймають як "-". Народ не розуміє що таке ринкова економіка, як вона працює і не хоче розуміти що таке ринок праці і як працює він. "Мені ця твоя теорія ненужна!" - заявила сусідка, коли я спробував пояснити чому зарплати такі як є, а не інші.
Хочуть щоб не було корупції і одночасно проти приватизації.
Хочуть інфраструктури як у ЕС, де проїзд у гр. транспорті 1-1,5 евро і лише за одну коміналку плартять 150-300 евро і мріють щоб все було пільгове і безоплатне.
Хочуть медицини як у США і не хочуть ніяких змін у існуючій системі.
Хочуть розвитку малого бізнсу у селах та дрібних містечках і проти продажу землі.
То як у цій країні можна очікувати хоч якихось позитивних змін?
Тому молодь їде за бугор. Життя одне і не хочеться змарнувати його в очікування моменту коли бабця чи дід або порозумнішають або окачуряться!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев
 
 
 
 
 
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