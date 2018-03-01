 Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев

Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Они не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел трибунал. Это автоматически означает, что они не смогут больше требовать от нас в этом году take or pay", - сказал он в эфире "5 канала".
"Мы не обязаны выкупать 4 млрд куб. м и это не наша вина. Это действия Газпрома, которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик, и которые, я думаю, будут стоить Газпрому многих политических проблем в Европе", - добавил А.Коболев.
Ранее в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. В то же время "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.
В "Нафтогазе" расценивают отказ "Газпрома" от поставки природного газа, согласно произведенной предоплате, как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.
Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
На горизонте маячит новый иск к Гаспрому по невыполнению своих обязательств
Это вам не Хи-хи вумен.
от, на ...??? и ты с миллионами зарплаты и эти суды с миллиардами затрат? шоб я с налгов адвокатов на тебя "нанимал", а ты рыжая лять потом мне про "перемоги" вешало?
кобелев, га?
а вот тебе зачем? по сути, если что... без гебнявых кацапов. ок?
откуда у тебя "украинца" на клаве "йо" кацапсинское???? Типа "е" с двумя точками наверху??? Ты палишься, гыг. Гребаный стыд, бу-га-га
Щоб не вплутувати державу в темні справи і борги. Нехай якась компанія цим займається.
І так правильно.
без нашего газа-" Кацапа, ну хватит уже в нете висеть, изба остыла, сходи
уже в лес, наруби дров.
Во многих населенных пунктах Подмосковья, о газе знают
только из телевизора. Можно посмотреть сколько фирм Рашки предлагают к продаже
твердотопливные котлы и котлы на отработанном машинном масле.
http://utg.ua/still-alive/
Хочуть щоб не було корупції і одночасно проти приватизації.
Хочуть інфраструктури як у ЕС, де проїзд у гр. транспорті 1-1,5 евро і лише за одну коміналку плартять 150-300 евро і мріють щоб все було пільгове і безоплатне.
Хочуть медицини як у США і не хочуть ніяких змін у існуючій системі.
Хочуть розвитку малого бізнсу у селах та дрібних містечках і проти продажу землі.
То як у цій країні можна очікувати хоч якихось позитивних змін?
Тому молодь їде за бугор. Життя одне і не хочеться змарнувати його в очікування моменту коли бабця чи дід або порозумнішають або окачуряться!