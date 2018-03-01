 Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на "бери или плати" в 2018 году, - Коболев

Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Украина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома", - Зеркаль

"Они не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел трибунал. Это автоматически означает, что они не смогут больше требовать от нас в этом году take or pay", - сказал он в эфире "5 канала".

"Мы не обязаны выкупать 4 млрд куб. м и это не наша вина. Это действия Газпрома, которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик, и которые, я думаю, будут стоить Газпрому многих политических проблем в Европе", - добавил А.Коболев.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. В то же время "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия "Газпрома" больше не вызывают у нас никакой паники, и не могут вернуть нас в колею зависимости от российского газа, - Порошенко

В "Нафтогазе" расценивают отказ "Газпрома" от поставки природного газа, согласно произведенной предоплате, как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.