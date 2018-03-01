 Россияне массово загружают пиратскую версию "Киборгов", - Сеитаблаев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал" об этом заявил режиссер Ахтем Сеитаблаев

"Мне как раз написали, что очень много просмотров пиратской версии в России", - рассказал Сеитаблаев.

Он также отметил, что не преувеличивает влияния ленты на сознание россиян.

"Я бы не преувеличивал и не говорил, что фильм может изменить чье-то мировоззрение, но если человек, живущий в России, увидев фильм" Киборги ", начнет задавать сам себе какие-то вопросы, то это уже очень круто", - добавил Сеитаблаев.

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