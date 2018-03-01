 Россияне массово загружают пиратскую версию "Киборгов", - Сеитаблаев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал" об этом заявил режиссер Ахтем Сеитаблаев
"Мне как раз написали, что очень много просмотров пиратской версии в России", - рассказал Сеитаблаев.
Он также отметил, что не преувеличивает влияния ленты на сознание россиян.
"Я бы не преувеличивал и не говорил, что фильм может изменить чье-то мировоззрение, но если человек, живущий в России, увидев фильм" Киборги ", начнет задавать сам себе какие-то вопросы, то это уже очень круто", - добавил Сеитаблаев.
"Кіборги" з бюджетом в 50 млн , на сьогодні зібрав в прокаті лише 20 млн ...
Вот именно что на сегодня. А будет еще и завтра и послезавтра..
А потом будет продажа фильма за границу... в десяток стран...
Думаешь в Канаде он не соберет 30-50 млн гривен? Соберет гораздо больше...
Он в наших то кинотеатрах почти пустые залы собирал... Онлайн легко проверить можно.. Гнилой фейк..... но тупые может и поверят))
Они уже читали дисидентские книжки с разроблачением сралинских режимов и интелегентски причитали.
Радио голос америки слушали.
И что ?
Вы им верите-
1st Март 2018 anti-colorados
Казалось бы, воюющая страна просто не оставляет выбора перед журналистами в вопросе о том, кто в стране - главный ньюсмейкер. Понятно, что это - военное ведомство и также понятно, что пресс служба МО будет подавать новости в крайне цензурированном виде, из которых мало что можно будет почерпнуть. Так оно и случилось. Официальные сводки не просто кастрированы, но и формируются настолько унылым и бездарным образом, что если как-то и придется поднимать некий тост за прессу, то исключительно в режиме «за упокой».
Напротив, не системные журналисты обязаны метаться между Сциллой и Харибдой, добывая интересную и яркую информацию, которой просто перегружена любая война и пытаясь не переступить грань, за которой можно нанести вред военным, публиковать те или иные факты. Соблюдение этой грани - тест на зрелость журналиста. Потому самыми желанными источниками информации становятся министр обороны и, главное - начальник Генерального штаба. Особенно НГШ, который может себе позволить выйти за рамки привычной жвачки и выдать что-то живое, что даст пищу для размышлений, той самой аналитики и потребует подключение настоящих экспертов, для создания качественного материала.
Так должно быть и такого нет в принципе. Интервью Муженко вообще никому не интересны. Лучше уже про Потапа и Настю или о собирателях трусов под ВР, в общем - о чем угодно только не о том, что действительно важно и существенно для каждого гражданина Украины. Если кто-то считает, что мы тут перегнули палку, то пускай поинтересуются у тех людей, на чей порог уже пришла война. У них имеется четкое понимание того, что на самом деле важно, а что - шлак, не достойный ни времени, ни внимания.
А Виктор Муженко генерирует довольно интересные новостные поводы. Вспомним его визит в США и полет на самолете F-15. Наверное, граждане, измученные совком, уже настолько привыкли к тому, что высоких зарубежных гостей как-то развлекают, что примеряют этот опыт и на вполне нормальные страны, не известные со множеством инкарныций «Потемкинских деревень». Там просто не мог возникнуть диалог, наподобие такого:
- Ну что Джеймс (Мэттис), еще по одной на посошок и по домам?
- О, Виктор (Муженко) тут же осталось еще много этого замечательного сала, как ты говоришь, где ты его берешь?
- На Бессарабке, по 350 гривен за килограмм.
- Оно стоит этих 350 долларов, Виктор. Ничего вкуснее никогда не ел.
- Джеймс, оставляй его себе и если что - звони, я тебе еще вышлю. Сало действительно - самое вкусное из всего, что из него могут сделать в мире. Такое - только в одном месте!
- Виктор, это - шикарный презент, но что я тебе могу подарить взамен? Это неожиданный поворот событий. А хочешь полетать на F-15? Я это могу легко устроить.
- Да, хорошо бы не только полетать, но и уложить пару ракет по Кремлю.
- Этого я обещать не могу, но полетать - пожалуйста!
Наверное, к этому полету подошли с другой, более практичной стороны. А если верить слухам, то в Штатах уже находятся наши пилоты, которые летают отнюдь не на Мигах или Сушках. То есть, они осваивают новые боевые машины.
И вот уже официальная информация о том, что во вторник, с визитом в Киеве был командующий ВВС Великобритании Стефан Хилльер. По результатам встречи было достигнуто соглашение о том, что пилоты ВВС Украины, в этом году, пройдут подготовку на авиабазах Великобритании, по курсу программы «Orbital». Есть подозрения, что и в Англии наши пилоты будут летать не на совковых машинах. Это значит, что для закрытия наших слабых мест в обороне готовится соответствующий штат специалистов, которые смогут эксплуатировать сложную зарубежную технику, в данном случае - самолеты. Кроме того, генерал Хилльер дал согласие на участие в переоборудовании нескольких наших военных аэродромов по стандартам НАТО. Что это значит - понятно без потуг «экспертов». Ждем новых «птичек».
Кроме того, на специальных милитарных ресурсах США, идет обсуждение реформирования ВСУ и там дается очень высокая оценка тому сколько уже сделано, а главное - как сделано. Там отмечается, что Украина потратила 1,9 миллиарда долларов на оборону в 2013 году, 2,35 миллиарда долларов в 2017 году и 3,2 миллиарда долларов в 2018 году, что не является резким увеличением оборонного бюджета, как того можно было бы ожидать от воюющей стороны. Но наблюдатели отмечают, что начало войны вызвало обвал экономики, что не позволяло обеспечить более динамичный рост военных расходов, что могло бы привести к дефолту. Тем не менее, американцы отмечают, что структура оборонных расходов претерпела кардинальные изменения и сейчас выглядит наиболее оптимальной, в текущих условиях.