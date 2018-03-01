 "Решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража": Продан намерен разобраться со штрафом Коболеву

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Получил информацию о том, что Энергетическая таможня якобы выставила постановление руководителю НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас разберусь, соответствует ли это действительности, и каковы основания для такого решения", – написал Продан.

"Андрей Коболев, не переживай! Решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража", – отметил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оштрафовавший Коболева глава энергетической таможни ГФС Пиковский является бизнес-партнером Иванющенко по енакиевской фирме "Генотест", - журналист Николов

Напомним, ГФС оштрафовала главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 8,3 млрд гривен за отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"Реальная причина (штрафа. - Ред.) - отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает "Газпром", - отметил Коболев.

Данный штраф прямо нарушает один из пунктов закона о деоккупации Донбасса.

По данным журналистов, постановление о штрафах на сумму 8,3 млрд грн Коболеву за отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, подписал начальник энергетической таможни ГФС Игорь Пиковский, который является бизнес-партнером Юрия Иванющенко по енакиевской фирме "Генотест".