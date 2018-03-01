EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2720  14
Материалы по теме:
Все про:Газ (8699) Газпром (2675) Нафтогаз (2406) Коболев (225) ГФС (2468) Продан Мирослав (16) штраф (56)

 "Решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража": Продан намерен разобраться со штрафом Коболеву

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан намерен разобраться в вопросе наличия оснований для решения о начислении штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

 Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Порошенко просит и.о. главы ГФС и Генпрокурора проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву, - Цеголко

"Получил информацию о том, что Энергетическая таможня якобы выставила постановление руководителю НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас разберусь, соответствует ли это действительности, и каковы основания для такого решения", – написал Продан.

"Андрей Коболев, не переживай! Решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража", – отметил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оштрафовавший Коболева глава энергетической таможни ГФС Пиковский является бизнес-партнером Иванющенко по енакиевской фирме "Генотест", - журналист Николов

Напомним, ГФС оштрафовала главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 8,3 млрд гривен за отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. 

"Реальная причина (штрафа. - Ред.) - отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает "Газпром", - отметил Коболев.

Данный штраф прямо нарушает один из пунктов закона о деоккупации Донбасса.

По данным журналистов, постановление о штрафах на сумму 8,3 млрд грн Коболеву за отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, подписал начальник энергетической таможни ГФС Игорь Пиковский, который является бизнес-партнером Юрия Иванющенко по енакиевской фирме "Генотест".

Решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража: Продан намерен разобраться со штрафом Коболеву 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053388
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
КОМПРОМАТ
Володимир Гройсман призначив іншого уроженця Вінничини Мирослава Продана в.о. заступника голови ДФС "до призначення в установленому порядку заступника Голови зазначеної Служби".
Коментувати щодо персони останнього не буду - бо навіть в інтернеті таких коментарів вже доста.
І ці люди будуть розповідати нам про боротьбу з корупцією та реформування митної справи?!!
Нагадаємо хто такий Продан Мирослав: - "призначенець" осіб влади, організатор корупційних схем, досвідчений хабарник часiв Януковича В.Ф. Не зважаючи на давно відомі і доведені факти злочинів, Мирослав Васильвич Продан з успіхом продовжує свою кар'єру й розпочаті та налагоджені «справи», а це: - одержання неправомірної вигоди службовою особою (посадовець пересувається на автомобілі, який неможливо придбати за заробітну плату державного службовця; за досить символічні кошти обзавівся у Вінниці нерухомістю (дай Бог кожному придбати за такими цінами); - організація діяльності мережі конвертаційно-транзитних СПД (тільки за 2015 р. сума збитків нанесених бюджету України склала понад 89 млн. грн. несплаченого податку на додану вартість. Ось у кого потрібно брати кредити, а не клянчити в МВФ!); - незаконне відшкодування ПДВ (за домовленістю з паном Проданом, "підопічним" підприємствам безпідставно повернуто мільйонні ПДВ і спектр його можливостей не обмежується Вінничиною). До того ж, Мирослав Продан, маючи і користуючись наданими йому посадовими можливостями, та співпрацюючи з "колегами" з СБУ, організував досить прибутковий "бізнес" на експорті волоських горіхів. Обмежене коло підопічних Продану фірм безперешкодно проходить усі митні формальності і, в той же час, відносно інших підприємств-експортерів горіхів безпідставно здійснюється блокування та вилучення задекларованого на експорт горіха, порушуються кримінальні справи. Це не повний перелік давно відомих і фактичних злочинів, на який, лише завдякі наполегливості постраждалих підприємців і громадських активістів, звернули увагу органи правопорядку. Сьогоднішні невеличкі результати боротьби - це заслуга нас з вами, а не "очищеної" влади, що не поспішає дієво боротись з корупцією і з економічною злочиннистю, вона лише разграбовує державний бюджет і бере нові кредити.
 показать весь комментарий
 
 
Морда лица доверия не внушает,
но может всё же сработает инстинкт жопосохранения
и он этого дятла показательно отымеет.
 показать весь комментарий
 
 
И Продана самого жопа по самую харю в гуталине. А отиметь их может только гильотина
 показать весь комментарий
 
 
Мирослав Продан - вор. мордер цнета - из песни слов не выкинешь
 показать весь комментарий
 
 
Ну не знаю - мне кажется, штраф надо взять по-любому - 8 ярдов в бюджете не помешают. А потом уже и разбираться потихоньку, как с обычными оштрафованными предприятими)))
 показать весь комментарий
 
 
Знакомый мальчик после юрки устроился в ГФС.....
На вопрос "как там " - ответ был в точку "настоящее кубло"....
Это всё, что надо знать про нашу ГФС!
 показать весь комментарий
 
 
Кто то должен получить под сраку...или оштрафовавший или отменивший штраф...но это в другой реальности "Решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража": Продан намерен разобраться со штрафом Коболеву - Цензор.НЕТ 613
 показать весь комментарий
 
И чого така нэ довира до власти? Та воны ж все для нас, таки справэдлыви, а вы всэ помойки льетэ.
 показать весь комментарий
 
Кацапам уже понтов со всех судов-виновны с порога!Главное,что-бы имущество отметали во всём мире.Гонимые как прокажённые...
 показать весь комментарий
 
 
Впишется -Большой человек, Большие чиновники ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ. Богатые-УСПЕШНЫЕ, НЕПРИКАСАМЫЕ "слуги Народовы".
 показать весь комментарий
 
эти лярды впишут в долг газпрома нефтегазу...и так будет верно.
 показать весь комментарий
 
 
Новый и. о. главы ГФС Продан был фигурантом трех уголовных дел о крышевании "ореховой мафии", - "Схемы"



ну и кадры- один краше другого. это писец.




 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража": Продан намерен разобраться со штрафом Коболеву
 
 
 
 
 
 вверх