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 Политика Украины
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Все про:история (1389) Львовщина (1390) Польша (4191) Климкин (1590)

 Климкин осуществит рабочую поездку во Львов и визит в Польшу, где почтит память расстрелянных украинцев

В пятницу, 2 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Львов с рабочей поездкой, а 3 – совершит рабочий визит в Польшу

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Программой пребывания в регионе предусматриваются встречи с руководством Львовской области, выступление перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко", - сообщает в четверг украинское внешнеполитическое ведомство.

В информации отмечается, что на Львовщине П.Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище (Львов), а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.

"3 марта 2018 года состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины П.Климкина в Республику Польша для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в с.Павлокома в марте 1945 года", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Польше вступил в силу скандальный "исторический" закон: за отрицание преступлений "украинских националистов" грозит до 3 лет заключения

Источник: https://censor.net.ua/n3053385
 
 
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Ще арештують по новому польському закону. Климкин осуществит рабочую поездку во Львов и визит в Польшу, где почтит память расстрелянных украинцев - Цензор.НЕТ 3371
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хай значок з Бандерою, на груди пришпилить! щоб знали-поважали!
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Пан Клімкін зна, що десь в міжнародному праві та й стосунках є деякі надто неспідручні клімки. Тож най вже розвіється у своїх поїздках, звісно, за держахунок. Головне - аби чогось там не понаклимків.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин осуществит рабочую поездку во Львов и визит в Польшу, где почтит память расстрелянных украинцев
 
 
 
 
 
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