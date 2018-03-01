 Климкин осуществит рабочую поездку во Львов и визит в Польшу, где почтит память расстрелянных украинцев

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Программой пребывания в регионе предусматриваются встречи с руководством Львовской области, выступление перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко", - сообщает в четверг украинское внешнеполитическое ведомство.

В информации отмечается, что на Львовщине П.Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище (Львов), а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.

"3 марта 2018 года состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины П.Климкина в Республику Польша для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в с.Павлокома в марте 1945 года", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве Украины.

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