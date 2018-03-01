 Украина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома", - Зеркаль

Об этом на своей странице в Facebook написала замминистра иностранных дел по евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ.
"Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об Ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - написала она.
Зеркаль отметила, что к этому Киев побудили сегодняшние действия российского "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража, что является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.
"Газпром в очередной раз доказывает свою недобросовестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - написала замминистра иностранных дел Украины.
Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, поручил главе МИД П.Климкину инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу, а также из-за снижения ими давления в транзитных газопроводах.
В связи с этим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что высокий уровень отбора газа из подземных хранилищ обусловлен периодом рекордно низких температур и низким уровнем давления газа в транзитных газопроводах из-за действий "Газпрома".
Он добавил, что этот дефицит необходимо перекрыть в период с 1 по 4 марта текущего года, ведь потом ожидается потепление и потребление снизится к стандартному уровню.
Как сообщалось, 1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.
В Пентагоне не удивлены последним заявлениям президента РФ Владимира Путина о новейших российских вооружениях. Об этом заявила представитель министерства обороны США Дана Уайт.
«Мы не удивлены этому заявлению. И американский народ может быть спокоен: мы полностью подготовлены», - сказала она на брифинге в Пентагоне.
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Американская корпорация Exxon Mobil выходит из совместных с «Роснефтью» проектов по поиску новых месторождений
Об этом говорится в ежегодном отчёте, который компания направила Комиссии по ценным бумагам США. Exxon Mobil делает это из-за санкций в отношении Роснефти. Ранее предполагалось, что компании будут вместе осваивать шельф Карского моря, Чукотского, Моря Лаптевых, а также Чёрного моря.
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