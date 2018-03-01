 Украина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома", - Зеркаль

Об этом на своей странице в Facebook написала замминистра иностранных дел по евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Будем арестовывать активы "Газпрома" при невыполнении решений Стокгольмского арбитража, - Турчинов

"Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об Ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - написала она.

Зеркаль отметила, что к этому Киев побудили сегодняшние действия российского "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража, что является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.

"Газпром в очередной раз доказывает свою недобросовестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - написала замминистра иностранных дел Украины.

Смотрите: В 2018 году "Газпром" еще ни разу не выполнил условия контракта по транзиту газа территорией Украины, - "Укртрансгаз". ИНФОГРАФИКА

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, поручил главе МИД П.Климкину инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу, а также из-за снижения ими давления в транзитных газопроводах.

В связи с этим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что высокий уровень отбора газа из подземных хранилищ обусловлен периодом рекордно низких температур и низким уровнем давления газа в транзитных газопроводах из-за действий "Газпрома".

Он добавил, что этот дефицит необходимо перекрыть в период с 1 по 4 марта текущего года, ведь потом ожидается потепление и потребление снизится к стандартному уровню.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Победа "Нафтогаза" в Стокгольме является свидетельством его успешных реформ, - посольство США в Украине о решении арбитража по спору с "Газпромом"

Как сообщалось, 1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.