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 Политика Украины
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 Украина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома", - Зеркаль

Украина направила ноту Европейскому Союзу о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике и инициировала трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook написала замминистра иностранных дел по евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Будем арестовывать активы "Газпрома" при невыполнении решений Стокгольмского арбитража, - Турчинов

"Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об Ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - написала она.

Зеркаль отметила, что к этому Киев побудили сегодняшние действия российского "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража, что является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.

"Газпром в очередной раз доказывает свою недобросовестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - написала замминистра иностранных дел Украины.

Смотрите: В 2018 году "Газпром" еще ни разу не выполнил условия контракта по транзиту газа территорией Украины, - "Укртрансгаз". ИНФОГРАФИКА

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, поручил главе МИД П.Климкину инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу, а также из-за снижения ими давления в транзитных газопроводах.

В связи с этим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что высокий уровень отбора газа из подземных хранилищ обусловлен периодом рекордно низких температур и низким уровнем давления газа в транзитных газопроводах из-за действий "Газпрома".

Он добавил, что этот дефицит необходимо перекрыть в период с 1 по 4 марта текущего года, ведь потом ожидается потепление и потребление снизится к стандартному уровню.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Победа "Нафтогаза" в Стокгольме является свидетельством его успешных реформ, - посольство США в Украине о решении арбитража по спору с "Газпромом"

Как сообщалось, 1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Украина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий Газпрома, - Зеркаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053382
 
 
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Плешивый карлик сегодня такую ахинею нес, что явно чувствовалось, как оно очкует.
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Мы полностью подготовлены: Появилась реакция Пентагона на новое оружие Путина



В Пентагоне не удивлены последним заявлениям президента РФ Владимира Путина о новейших российских вооружениях. Об этом заявила представитель министерства обороны США Дана Уайт.

«Мы не удивлены этому заявлению. И американский народ может быть спокоен: мы полностью подготовлены», - сказала она на брифинге в Пентагоне.
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так расея как ребёнок, но не без причины

Украина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1955
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Пока Ядреная Крылатая Хрень долетит до Воронежа, она уже загадит радиацией половину России Украина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2358
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В ответ на мультики Путина пиндосы могут показать "Симпсонов" - намного смешнее Украина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4910
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В речи Президента РФ скомбинирована рисованная мультипликация и игра живых актёров. Действие фильма происходит типа в наше время в вымышленном РФ, где анимационные персонажи (именуемые «мультяшками», англ. toons) столь же реальны, сколь и люди. В основном мультяшки проживают в районе РФ, называемом Мультауном (англ. Toontown) и представляющем собой подобие этнического поселения одной национальной группы (по аналогии с Чайна-тауном, населённым эмигрантами из Китая). Большинство мультяшек работают актёрами мультфильмов, другие зарабатывают обычными для людей способами, в том числе и незаконными.



Вспомнилось "Кто подставил кролика Роджера" Украина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9432
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будем бить вату гуртом.....

Американская корпорация Exxon Mobil выходит из совместных с «Роснефтью» проектов по поиску новых месторождений
Об этом говорится в ежегодном отчёте, который компания направила Комиссии по ценным бумагам США. Exxon Mobil делает это из-за санкций в отношении Роснефти. Ранее предполагалось, что компании будут вместе осваивать шельф Карского моря, Чукотского, Моря Лаптевых, а также Чёрного моря.
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Ну, і де коментарі спеціалістів з усього?
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Україна розвінчала і поглумилася над міфом хуйла про "енергєтічєскоє оружіє" , котрим воно ще років чотири -п'ять тому намагалося шантажувати світ..
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Особенно больно это для рядового кацапского унтерменша которому лет 15 рассказывали про убогого хохла, который стоит раком перед великороссом. А тут унижение одной из самых крутых ихних компаний...
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Хрін вам, москалі, а не "Північний Потік-2"!
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Андрей Нечаев‏ @aanechaev 19 ч.19 часов назад

Вот это уже серьезно: ExxonMobil объявила о выходе из проектов с «Роснефтью» из-за санкций
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Агония газпрома в натуральную величину!
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ЗА НЕВОЗВРАТ КАРТОЧНОГО ДОЛГА ШУЛЕРОВ РАНЬШЕ БИЛИ ПО МОРДЕ, БОЛЬНО БИЛИ Украина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2117
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Ничего не понятно. Так использует Украина газ рассиян, или нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина направила ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома", - Зеркаль
 
 
 
 
 
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