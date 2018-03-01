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 Крысин покинул Институт сердца после того, как его облили зеленкой, - Тодуров

Юрий Крысин покинул Институт сердца четыре дня назад, после инцидента с активистами и зеленкой.

Об этом сообщил директор Института Борис Тодуров, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

"Он покинул больницу через пять минут после активистов ваших. Он написал заявление официальное, что он не хочет здесь находиться, и покинул палату. Мы даже не успели его обследовать, у нас даже диагноза нет. Его выписали, он ушел сам, он испугался", - говорит директор.

Читайте: Нахождение неоднократно судимого Крысина в детском отделении больницы недопустимо. Требуем объяснений у главврача Тодурова, - Супрун

Будут ли проверять руководительницу детского отделения, которая поместила Крысина в себя, Тодуров отказывается говорить. И не видит в этом нарушения.

"Любой пациент, мы сейчас не о Крысине говорим, который приходит к нам и говорит, что у него болит сердце, мы его обязаны принять, положить в клинику и лечить. В детское отделение - потому, что у нас нет мест во взрослых отделениях", - уверяет он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крысин не явился на заседание суда по апелляции на приговор по делу об убийстве Веремия. ФОТОрепортаж

Где находится Крысин, пока неизвестно.

Напоминаем, что журналист Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Также читайте: Приговор Крысину, который ранее опубликовал Цензор.НЕТ, засекретили. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

26 февраля активисты облили зеленкой Крысина, который находится якобы на обследовании в детском отделении Института сердца.

Источник: https://censor.net.ua/n3053380
 
 
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Я - Водяной, я - Водяной,
Поговорил бы кто со мной.
А то мои подружки -
Пиявки, да лягушки (фу, какая гадость!) Эх, жизнь моя жестянка!
А ну ее в болото!
Живу я как поганка… Крысин покинул Институт сердца после того, как его облили зеленкой, - Тодуров - Цензор.НЕТ 4136
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ну вот...а все зеленку хают...оказывается и сердце лечит нараз
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ага. а если ей еще сое лоб помазать.
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Мы, конечно, свободная страна, но гулять по Киеву зеленым по меньшей мере странно Крысин покинул Институт сердца после того, как его облили зеленкой, - Тодуров - Цензор.НЕТ 7799
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Зеленка єто такой же медпрепарат...И как оказалось єффективній
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Видите! Все таки ЗЕЛЕНКА - самое эффективное средство в кардиологии!
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Намазали лоб зеленкой)))Символично))Это когда пуля будет лобовую кость проламывать,чтоб зараженмя потом небыло)))
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нет. чтобы легче прицеливаться с расстояния.
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Зеленкой красные писали на лбу номер заключенного, для составления акта об исполнении приговора. Учет и контроль.
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Так Тодуров известный рыг и сепар. Подобное тянется к подобному.
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Там СЕРДЦА НЕТУ, это На всё готовая "НЕЛЮДЬ". (ирод, иуда, цука за 15 Монет будет МОЧИТЬ и Убивать)
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Будут ли проверять руководительницу детского отделения, которая поместила Крысина В СЕБЯ. Это просто по Фрейду господа...
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Нет это "ПО-НОВОМУ": врать, делать с людей идиотов, врать, косить бабло, врать и ещё раз врать.
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Думаю, це черговий "геніальний" переклад за допомогою гугла. В оригіналі було "яка помістила Крисіна у себе". Але що цікаво статтю в оригіналі на українській гілці ще не розмістили, а гугл переклад вже тут.
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Тодуров переховував у ДИТЯЧОМУ ВІДДІЛЕННІ тітушку і вбивцю !
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так титухан же онижыдеть и братнавек с шыкаладом.
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Как красиво с нас дибилов сделал, ай да молодец, прям как Порошенко.
Завтра пойду, скажу болит сердце, и меня сразу положат.
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вас дебилов ? вы за кого так смело говрите ?
положат... нет ничего мягче земли.... в ней всегда тепло и мягко.
положат
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Пусть зеленки с собой возьмет большую бутылку - сердце сразу вылечат Крысин покинул Институт сердца после того, как его облили зеленкой, - Тодуров - Цензор.НЕТ 7505
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срочно с мировое сообщество меседж откріті новіе свойства зеленки ишемию лечит за 1 раз.
кроме того вскрывает консервы в медицине !
тодурову наверное надо чтобы кто-то завали кого-то из его семьи а потом положить в десткое отделение к нему убийцу и постмриеть как он клятву гипократу будет выполнять !
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с этим тодуровым - все понятно, это чувак который продвигает презумпцию согласия для траесплантации в Украине, и при этом использует институт сердца для детей как блок-хату чтобы бандюкам перекантоваться, представляю что там с трансплантацией органов будет твориться с такими спецами
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а такие как крысин будут ему реципиентов поставлять, опыт есть - по кумпалу битой - и почки можно вырезать
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Хотели объяснений-жрите, вот Вам и рехформа медицины, ничем не отличается от других "реформ".
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Юрий Крысин покинул Институт сердца четыре дня назад, после инцидента с активистами и зеленкой.

І має зараз намір полікуватись у Феофанії.
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Там тоже всех проходящих сразу ложат в вип-палаты.
Впрочем чему мы удивляемся, если Генпрокурор случайно встречается с обвиняемым в Амстердаме. Ну посмеялись там, посмеялись тут, а им то пофиг, смейтесь-главное чтоб бабло рекой текло, а вы батрачьте дальше.
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так он весь в зеленке ушел...
через пять минут после ухода "посетителей" лечивших его зеленкой?
представляю эту картину... (детей повеселил, лишь бы не напугал!)
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обидели дядьку, а он взял и на суд не пришел, ну шо бы знали в следующий раз, как зеленкой обливаться! Вот.
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Выздоровел болезный!?! Вот что зеленка животворящая делает!
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Это тот самый Тудоров выходец из Донецка, который недавно плакался что его обижают и не дают работать в Киеве?
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Якби в цього аватара були проблеми з серцем, він би отримав приступ під час такого візиту.
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вот что зеленка животворящая делает. вылечился, мразь..
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я так понимаю что из Украины крысин уже смылся. ну и кого теперь сажать вместо него? судью который убийцу отпустил? все у нас через жопу .... интересно сколько крысин за свободу отбашлял?
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от же курва цей Тудоров. Ну прям альтруіст і свіх лікує хто до них прийде. От падло. Совісті у него нема!
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Интересен не Крысин а Тудоров, принявший его в детское отделение. Почему Тудоров еще не "сидит"?
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Я когда смотрю на Крысина, то почему-то приходит в голову асоциативный ряд: Профессор Преображенский, орангутанг, Крысин...
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Мы даже не успели его обследовать, у нас даже диагноза нет.

Ай яй яй, горе то какое, не успели диагноз поставить! Сделать кардиограмму, УЗИ сердца и измерить давление это пол часа на всё про всё. Этих анализов вполне достаточно чтобы поставить предварительный диагноз человеку поступившему по скорой (со слов Тодурова), вопрос, что он там вылеживал? Я конечно рад что у нас такие здоровые дети, что детская кардиология полупустая, это прекрасно. Но почему мне кажется что это немножко не так?
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Охренеть! Нет мест во взрослом - ложат в детское??? Можно эксперимент, на 100 баксов: пусть это чмо придет и ляжет в детское отделение ОХМАТДЕТа или ПАГа, или НИИ нейрохирургии.

А я посмотрю! Это невозможно по определению! Почему не проводится внутренняя проверка?? Почему не отстранен зав. дет. отделения? Это же явный криминал!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрысин покинул Институт сердца после того, как его облили зеленкой, - Тодуров
 
 
 
 
 
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