 Крысин покинул Институт сердца после того, как его облили зеленкой, - Тодуров

Об этом сообщил директор Института Борис Тодуров, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.
"Он покинул больницу через пять минут после активистов ваших. Он написал заявление официальное, что он не хочет здесь находиться, и покинул палату. Мы даже не успели его обследовать, у нас даже диагноза нет. Его выписали, он ушел сам, он испугался", - говорит директор.
Будут ли проверять руководительницу детского отделения, которая поместила Крысина в себя, Тодуров отказывается говорить. И не видит в этом нарушения.
"Любой пациент, мы сейчас не о Крысине говорим, который приходит к нам и говорит, что у него болит сердце, мы его обязаны принять, положить в клинику и лечить. В детское отделение - потому, что у нас нет мест во взрослых отделениях", - уверяет он.
Где находится Крысин, пока неизвестно.
Напоминаем, что журналист Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.
18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.
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Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.
26 февраля активисты облили зеленкой Крысина, который находится якобы на обследовании в детском отделении Института сердца.
Поговорил бы кто со мной.
А то мои подружки -
Пиявки, да лягушки (фу, какая гадость!) Эх, жизнь моя жестянка!
А ну ее в болото!
Живу я как поганка…
Завтра пойду, скажу болит сердце, и меня сразу положат.
положат... нет ничего мягче земли.... в ней всегда тепло и мягко.
положат
кроме того вскрывает консервы в медицине !
тодурову наверное надо чтобы кто-то завали кого-то из его семьи а потом положить в десткое отделение к нему убийцу и постмриеть как он клятву гипократу будет выполнять !
І має зараз намір полікуватись у Феофанії.
Впрочем чему мы удивляемся, если Генпрокурор случайно встречается с обвиняемым в Амстердаме. Ну посмеялись там, посмеялись тут, а им то пофиг, смейтесь-главное чтоб бабло рекой текло, а вы батрачьте дальше.
через пять минут после ухода "посетителей" лечивших его зеленкой?
представляю эту картину... (детей повеселил, лишь бы не напугал!)
Ай яй яй, горе то какое, не успели диагноз поставить! Сделать кардиограмму, УЗИ сердца и измерить давление это пол часа на всё про всё. Этих анализов вполне достаточно чтобы поставить предварительный диагноз человеку поступившему по скорой (со слов Тодурова), вопрос, что он там вылеживал? Я конечно рад что у нас такие здоровые дети, что детская кардиология полупустая, это прекрасно. Но почему мне кажется что это немножко не так?
А я посмотрю! Это невозможно по определению! Почему не проводится внутренняя проверка?? Почему не отстранен зав. дет. отделения? Это же явный криминал!!