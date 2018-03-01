 Крысин покинул Институт сердца после того, как его облили зеленкой, - Тодуров

Об этом сообщил директор Института Борис Тодуров, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

"Он покинул больницу через пять минут после активистов ваших. Он написал заявление официальное, что он не хочет здесь находиться, и покинул палату. Мы даже не успели его обследовать, у нас даже диагноза нет. Его выписали, он ушел сам, он испугался", - говорит директор.

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Будут ли проверять руководительницу детского отделения, которая поместила Крысина в себя, Тодуров отказывается говорить. И не видит в этом нарушения.

"Любой пациент, мы сейчас не о Крысине говорим, который приходит к нам и говорит, что у него болит сердце, мы его обязаны принять, положить в клинику и лечить. В детское отделение - потому, что у нас нет мест во взрослых отделениях", - уверяет он.

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Где находится Крысин, пока неизвестно.

Напоминаем, что журналист Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

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Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

26 февраля активисты облили зеленкой Крысина, который находится якобы на обследовании в детском отделении Института сердца.