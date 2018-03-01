 Будем арестовывать активы "Газпрома" при невыполнении решений Стокгольмского арбитража, - Турчинов

В частности, рассматривался вопрос энергетической безопасности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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По информации председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" А. Коболева, Россия не собирается выполнять решения Стокгольмского арбитража и провоцирует энергетический кризис в Украине, снизив давление в транзитном газопроводе.

В связи с этим было поручено инициировать арест активов ОАО "Газпром" в Украине и за рубежом в случае невыполнения ими решений Стокгольмского арбитража и принять другие меры по обеспечению энергетической безопасности Украины и бесперебойных транзитных поставок газа в Европу в условиях низких температур.

"Будем арестовать имущество в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража", - прокомментировал Секретарь СНБО Александр Турчинов.