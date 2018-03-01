 Будем арестовывать активы "Газпрома" при невыполнении решений Стокгольмского арбитража, - Турчинов

В частности, рассматривался вопрос энергетической безопасности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По информации председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" А. Коболева, Россия не собирается выполнять решения Стокгольмского арбитража и провоцирует энергетический кризис в Украине, снизив давление в транзитном газопроводе.
В связи с этим было поручено инициировать арест активов ОАО "Газпром" в Украине и за рубежом в случае невыполнения ими решений Стокгольмского арбитража и принять другие меры по обеспечению энергетической безопасности Украины и бесперебойных транзитных поставок газа в Европу в условиях низких температур.
"Будем арестовать имущество в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража", - прокомментировал Секретарь СНБО Александр Турчинов.
https://www.youtube.com/watch?v=7nAsTU9gpKI
А потом этих, как бы певцов, прогавкавших песню
https://www.youtube.com/watch?v=2dig-_5r5dI
- А хули вы нам сделаете? - отвечают веселые бельгийцы - Если мы, например, у вас бабло просто отнимем? Десант бурятских танкистов чилишоли в Брюгге высадите, с маршевым прорывом к Генту? О-о-о! Дас ист охуистишен идеен! Вы же такая большая страна и сильная, а мы такая маленькая и слабая... Вы же нас сразу победите! (И хрюкает в платок от смеха).
Кацап начинает дико выть на кремлевские звезды, крутиться вокруг себя и нервно выкусывать под хвостом. Толстый бельгийский бюргер берет второй платок, потому шо первый от смеха уже промок и с него капает. - А ну, - говорит бюргер, - Попробуй теперь меня рассмешить "Искандерами"... Это же серьезные деньги, которые я у тебя отнимаю, за такие можно и "Искандерами"!.. О-о-ой, либе Марта, неси уже мне мои лавровишневые капли, эти ордынцы меня в гроб загонят своими дурацкими стендапами...(С)
В ученом сообществе усомнились в заявлении президента рф о разработке новой ракеты с ядерной установкой
Как заявил изданию Инсайдер руководитель Института космической политики Иван Моисеев, крылатые ракеты с ядерными энергетическими установками не могут существовать в природе. Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель, и нет таких двигателей, - отметил ученый. Он добавил, что в разработке есть один подобный двигатель, но он космический, никаких испытаний в 2017 году проводиться не могло. Хорошо, если в 2027 году испытают подобные установки.
Немецкий эксперт в области ракетной техники Роберт Шмукер считает заявления туПина о новых ракетах совершенно неправдоподобными. Об этом сообщает Дойче Велле. «Не могу себе представить, что россияне могут создать маленький летающий термоядерный реактор», - заявил эксперт. По его мнению, в обозримом будущем россия не в состоянии разработать ядерно-энергетическую крылатую ракету. Роберт Шмукер - профессор авиационной и космической техники в техническом университете Мюнхена.
- "Так думаете ви, интелигенция. А ми, бальшевики, думаем иначе".
Много времени прошло. а ничего в россии не изменилось.
Законы физики отдельно, желание Великого Вождя отдельно.
Сколько он уже всякого на звиздел начиная с 2014 года...., но народ ведется
(пипл хавает)
От секретаря райкома и завотделом пропаганды Днепропетровского обкома ЛКСМУ до пастора секти баптистов-протестантов.
В искренность Турчинова верит только наивный, в порядочность - только дурак...
Поистине бесценный опыт политической борьбы Турчинов умело конвертирует в должности, влияние и материальное положение.
Украина поднимется с колен тогда, когда станет на колени перед Богом
Мы ж все знаем, что олигархи не имеют Родины и чрезвычайно жадные. Сдадут Украину за свое честно наворованное.
И мы все - заложники этих мерзавцев.
NB. Одновременно российский газовый монополист высказал своё "несогласие" с таким решением, но это понты для местных накануне выборов Путина. В юридическом же смысле Москва может засунуть своё "несогласие" в то месторождение, откуда черпает скрепы для промывания мозгов своего населения. Кстати, с сегодняшнего дня на указанную сумму начисляются 500 тыс долларов процентов ежедневно до момента выплаты задолженности в полном объеме..сами себе роют яму.Это очередной гвоздь и в без того крепкий гроб "Северного-потекло дважды".Украина на эту деньгу закупит "реверсного" (как обычно),а ужимки "Газпрома"-очередной раз напрягут умы с каждым днем все уменьшающихся адептов дружбы сРашкой.Так держать! Молодца!