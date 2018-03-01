 Порошенко просит и.о. главы ГФС и Генпрокурора проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву, - Цеголко

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства… был поднят вопрос штрафов "Нафтогазу" Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. главы ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы", - написал он.

Напомним, ГФС оштрафовала главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 8,3 млрд гривен за отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"Реальная причина (штрафа. - Ред.) - отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает "Газпром", - отметил Коболев.

Данный штраф прямо нарушает один из пунктов закона о деоккупации Донбасса.

По данным журналистов, постановление о штрафах на сумму 8,3 млрд грн Коболеву за отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, подписал начальник энергетической таможни ГФС Игорь Пиковский, который является бизнес-партнером Юрия Иванющенко по енакиевской фирме "Генотест".