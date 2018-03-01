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 Политика Украины
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Все про:Газ (8699) Газпром (2675) ГПУ (8524) Нафтогаз (2406) Порошенко (14385) Донбасс (15610) Коболев (225) ГФС (2468) Цеголко (139) штраф (56)

 Порошенко просит и.о. главы ГФС и Генпрокурора проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву, - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и и.о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану проверить обоснованность начисления штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

 Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства… был поднят вопрос штрафов "Нафтогазу" Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. главы ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы", - написал он.

Напомним, ГФС оштрафовала главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 8,3 млрд гривен за отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. 

"Реальная причина (штрафа. - Ред.) - отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает "Газпром", - отметил Коболев.

Данный штраф прямо нарушает один из пунктов закона о деоккупации Донбасса.

По данным журналистов, постановление о штрафах на сумму 8,3 млрд грн Коболеву за отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, подписал начальник энергетической таможни ГФС Игорь Пиковский, который является бизнес-партнером Юрия Иванющенко по енакиевской фирме "Генотест".

Порошенко просит и.о. главы ГФС и Генпрокурора проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву, - Цеголко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3053376
 
 
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и так все уже ясно. Нужно сажать весь ГФС чем раньше, тем лучше.
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Это рассадник коррупции .. Она всегда такой была , с самого начала своего создания . !
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Подивися в люстерко і "папрасі", клоун...)))
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Якщо штрафонули особисто Коболєва, то я не проти.
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видать очень сильно хуйлу хотелось коболева покусать-даже тихушную консерву в гфс пришлось взорвать Порошенко просит и.о. главы ГФС и Генпрокурора проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3043
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Ещё бы.! Какой то Коболев целый гаспрём мокнул рожей да прям в дерьмо . ! Поднял руку на святое .. Абыдна панимаешь , Вове . ! .
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Это так . Заслужил парень .! В мире , в целях поощрения , считается нормой выплачивать успешным топ менеджерам проценты от прибыли , которую они принесли компании . Порошенко просит и.о. главы ГФС и Генпрокурора проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3183 .
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Пане президенте, а на якому газі до блокади ОРДЛО працювали "підконтрольні" Україні шахти і заводи? Кому вони платили за спожитий газ?
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Беречь сейчас надо Пиковского - 1-й объект для провокации
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Это точно , поэтому самое безопасное для него место сейчас , в СИЗО .! .
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Петя з учорашнього дня розпочав свою передвиборчу гонку.. Все більше й більше буде його в інформаційному просторі України з перемогами та звитягами.. Звикаймо до цього, фільтруємо інформацію, довіряємо не словам а справам, та уважно вивчаємо на скільки відсотків виконана його передвиборча програма "Жити по-новому!"..
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" Петя з учорашнього дня розпочав свою передвиборчу гонку. "

Абсолютно точно . Давайте как в 2014 , выберем Петра Алексеевича в 1 тур . Хто за ? Порошенко просит и.о. главы ГФС и Генпрокурора проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6731
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Гыг. Приват, Джамал, Авакарсенов... остальные сами отпишутся
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джамаль за люльку, не наговариваи на пастуха баранов.
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А меня половые интересы Джамала не интересует. Что Петя, что Юля вчерашний день
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думаешь он зоофииииил, так это криминал, кстати, а будуещее, в чём все выдят свет в тунеле.
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по моему, кто то мчится на машине в сторону рашестанга.
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Винница! Винница! Винница! А еще есть Рева Винницкий. Тот у которого украинцы жрут много
Порошенко просит и.о. главы ГФС и Генпрокурора проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9118
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А обоснованность такой сумасшедшей зарплаты Коболеву в нищей стране, кто будет проверять.
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Так і не зрозумів, на кого накладено штраф, особисто на Коболєва, чи на Нафтогаз, бо з того що тут написано, складається таке враження що у нас вже державного підприємства "Нафтогаз" немає, а є приватна лавочка "Коболєв со товаріщі-бариги".
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какие еще поручения президента выполняет прокуратура и гфс
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ставленник гройсмана исполнил заказ гройсмана (коболев с гросей на ножах из-за нефтегаза)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко просит и.о. главы ГФС и Генпрокурора проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву, - Цеголко
 
 
 
 
 
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