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 Общество
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Все про:сервисные центры МВД (56) ПДД (259)

 Все маршруты практических экзаменов по ПДД теперь доступны онлайн

Сервисные центры МВД обнародовали онлайн все маршруты, по которым сдается второй этап практической части экзамена на право управления транспортными средствами. Все схемы маршрутов были обновлены в соответствии с актуальной ситуацией на дорогах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.

По ссылке можно выбрать свой регион, территориальный сервисный центр МВД, удобный для сдачи экзамена, и загрузить схемы маршрутов. За каждым сервисным центром МВД закреплено от 2 до 7 маршрутов, которые выбираются экзаменатором перед проведением  экзамена.

Первый этап экзамена проходит на площадке для обучения начальному вождению. Маршруты используются для прохождения второго этапа практического экзамена по ПДД, который проводится в реальных условиях дорожного движения.

Также смотрите: МВД разъяснило, что изменилось в ПДД с 1 января. ИНФОГРАФИКА



Порядок получения водительского удостоверения впервые следующий: необходимо пройти медосмотр, закончить обучение и сдать экзамен в автошколе, подготовить и подать соответствующий пакет документов в территориальный сервисный центр МВД для допуска к экзаменам. Напомним, что с 27 ноября в Украине водительское удостоверения впервые выдается сроком на 2 года.

На сайте Главного сервисного центра МВД можно подготовиться к теоретической части экзамена по ПДД благодаря бесплатному онлайн-тренажеру. Он аналогичен экзамену, который сдается в сервисном центре. Также там можно скачать полный перечень вопросов по ПДД и варианты ответов на них.

Следите за новостями сервисных центров МВД на официальной странице в Фейсбук, за консультациями обращайтесь по телефону (044) 290-19-88.

Все маршруты практических экзаменов по ПДД теперь доступны онлайн 01
Все маршруты практических экзаменов по ПДД теперь доступны онлайн 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе будут внедрены новые билеты для экзаменов на водительские права, - руководитель Главного сервисного центра МВД Криклий

Источник: https://censor.net.ua/n3053368
 
 
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