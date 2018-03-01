 Все маршруты практических экзаменов по ПДД теперь доступны онлайн

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.



По ссылке можно выбрать свой регион, территориальный сервисный центр МВД, удобный для сдачи экзамена, и загрузить схемы маршрутов. За каждым сервисным центром МВД закреплено от 2 до 7 маршрутов, которые выбираются экзаменатором перед проведением экзамена.



Первый этап экзамена проходит на площадке для обучения начальному вождению. Маршруты используются для прохождения второго этапа практического экзамена по ПДД, который проводится в реальных условиях дорожного движения.

Также смотрите: МВД разъяснило, что изменилось в ПДД с 1 января. ИНФОГРАФИКА





Порядок получения водительского удостоверения впервые следующий: необходимо пройти медосмотр, закончить обучение и сдать экзамен в автошколе, подготовить и подать соответствующий пакет документов в территориальный сервисный центр МВД для допуска к экзаменам. Напомним, что с 27 ноября в Украине водительское удостоверения впервые выдается сроком на 2 года.



На сайте Главного сервисного центра МВД можно подготовиться к теоретической части экзамена по ПДД благодаря бесплатному онлайн-тренажеру. Он аналогичен экзамену, который сдается в сервисном центре. Также там можно скачать полный перечень вопросов по ПДД и варианты ответов на них.



Следите за новостями сервисных центров МВД на официальной странице в Фейсбук, за консультациями обращайтесь по телефону (044) 290-19-88.





Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе будут внедрены новые билеты для экзаменов на водительские права, - руководитель Главного сервисного центра МВД Криклий