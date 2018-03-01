 Если не внести изменения в УПК до 15 марта, это парализует работу правоохранительной системы, - Князев

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава Нацполиции отметил, что 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты". Принятый законопроект внес изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, тем самым вызвав возникновения различных рисков для деятельности правоохранительной системы.

В частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры пресечения. Поэтому сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, расположенный по месту расположения Главного управления Национальной полиции в отдельной области.

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"Как пример: все следственные подразделения города Киева и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд города Киева - по месту расположения юридических лиц полиции в городе Киеве и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей СБУ и ГФС ", - отметил Князев.

Кроме того, согласно статье 242 (Основания проведения экспертизы) Уголовного процессуального кодекса Украины, следователь лишен права назначения экспертиз. Так, в 2016 году в Украине было зарегистрировано 91,8 естественных смертей, по фактам которых начато уголовное производство и назначались экспертизы следователями. В частности, в Киеве и Киевской области следователи назначали проведение 11 500 экспертиз для установления причин смерти в таких производствах. Однако новая редакция указанной статьи в значительной степени ограничит следователя в самостоятельности принятия решения и снизит эффективность проведения досудебного расследования.

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Также Председатель Нацполиции обратил внимание участников совещания на вопрос необоснованного закрытия уголовных производств по формальному признаку. В частности, речь идет об обязанности следователя или прокурора закрыть уголовное производство в случае, когда срок досудебного расследования, определенный в статье 219 УПК Украины, закончился, а какой-либо личности так и не было сообщено о подозрении.

По словам Князева, сегодня в производстве следственных подразделений Национальной полиции находится более миллиона уголовных производств. Из этого количества сообщено о подозрении только в 6,6 тысячах случаев. Внесенные в УПК изменения приведут к нарушению конституционных прав сторон уголовного производства, в частности - права на судебную защиту.

При отсутствии переходных положений в части принятия решения по уголовным производствам, начатым до вступления в силу Закона, подлежат одновременному закрытию как минимум 700 - 800 тыс. уголовных производств. Это, в свою очередь, противоречит доктрине уголовного права, предусматривающий сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

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Князев добавил, что подобная негативная практика закрытия производств гарантированно повлечет значительный рост количества обращений граждан Украины о восстановлении нарушенных прав в Европейский суд по правам человека.

Пи подготовке законопроекта не были учтены ряд проблемных вопросов. "Если их не исправить и не внести до 15 марта изменения в закон - это парализует работу правоохранительной системы", - подчеркнул Князев.

Участники заседания единогласно приняли предложения, внесенные главой Нацполиции.

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