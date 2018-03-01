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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1892) УПК (70) Нацполиция (6985) Князев (191)

 Если не внести изменения в УПК до 15 марта, это парализует работу правоохранительной системы, - Князев

Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов глава Нацполиции Сергей Князев заявил о необходимости срочного внесения изменений в обновленное уголовно процессуальное законодательство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава Нацполиции отметил, что 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты". Принятый законопроект внес изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, тем самым вызвав возникновения различных рисков для деятельности правоохранительной системы.

В частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры пресечения. Поэтому сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, расположенный по месту расположения Главного управления Национальной полиции в отдельной области.

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"Как пример: все следственные подразделения города Киева и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд города Киева - по месту расположения юридических лиц полиции в городе Киеве и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей СБУ и ГФС ", - отметил Князев.

Кроме того, согласно статье 242 (Основания проведения экспертизы) Уголовного процессуального кодекса Украины, следователь лишен права назначения экспертиз. Так, в 2016 году в Украине было зарегистрировано 91,8 естественных смертей, по фактам которых начато уголовное производство и назначались экспертизы следователями. В частности, в Киеве и Киевской области следователи назначали проведение 11 500 экспертиз для установления причин смерти в таких производствах. Однако новая редакция указанной статьи в значительной степени ограничит следователя в самостоятельности принятия решения и снизит эффективность проведения досудебного расследования.

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Также Председатель Нацполиции обратил внимание участников совещания на вопрос необоснованного закрытия уголовных производств по формальному признаку. В частности, речь идет об обязанности следователя или прокурора закрыть уголовное производство в случае, когда срок досудебного расследования, определенный в статье 219 УПК Украины, закончился, а какой-либо личности так и не было сообщено о подозрении.

По словам Князева, сегодня в производстве следственных подразделений Национальной полиции находится более миллиона уголовных производств. Из этого количества сообщено о подозрении только в 6,6 тысячах случаев. Внесенные в УПК изменения приведут к нарушению конституционных прав сторон уголовного производства, в частности - права на судебную защиту.

При отсутствии переходных положений в части принятия решения по уголовным производствам, начатым до вступления в силу Закона, подлежат одновременному закрытию как минимум 700 - 800 тыс. уголовных производств. Это, в свою очередь, противоречит доктрине уголовного права, предусматривающий сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

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Князев добавил, что подобная негативная практика закрытия производств гарантированно повлечет значительный рост количества обращений граждан Украины о восстановлении нарушенных прав в Европейский суд по правам человека.

Пи подготовке законопроекта не были учтены ряд проблемных вопросов. "Если их не исправить и не внести до 15 марта изменения в закон - это парализует работу правоохранительной системы", - подчеркнул Князев.

Участники заседания единогласно приняли предложения, внесенные главой Нацполиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3053364
 
 
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Зачем нужна эта правохранительная система, крышующая бандитизм.
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Так для того и нужна , шоб крышевать коррупционеров . А ты думал , шо они убийство Гонгадзе будут расследовать ?
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Так они же и хотят чтобы решать всё по месту, ясен пень, что в областном суде тоже порешают но там дороже.
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что то к вечеру все реформы начинают валится на бок
и с газиком - 3 дня давайте без него
и с копами, что-то... не того
здравохранение...не здраво и не хранение
пенсионная - ваще песня с маракасами
что еще там у нас... ого-го?
или то на меня снегопад действует и все у нас... впереди - надейся и жди!
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Ниче ты непонимаешь, это такие рехформы.
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а вечером вся мамкина зрада покатавшись на санках.коньках,плотно поужинав начинает ыкспертную работу в тырнетах...ну пока маманя спать не отправит Если не внести изменения в УПК до 15 марта, это парализует работу правоохранительной системы, - Князев - Цензор.НЕТ 3220.вот и вся причина.
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к стати, как давно Вы сами катались на коньках, лыжах, санках?
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Эта Система уже парализована - и давно. Вряд ли какя-то марафетная реанимация как-то ее восстановит. Надо вернуться к исходной - да начинать все с начала, как ту песню, которая про мочалу.
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Вот именно, к УПК 1961 года. Там Закон защищал человека, а не бандита.
но питары адвокатишки протянули закон, чтобы их богатых клиентов вытягивать или даже не садить в СИЗО.
вот и имеем,что имеем
топчемся на месте, если не идем назад.. захлест преступности тому подтаерждение..
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А хтось рахує скільки вже днів шуфрича не били?
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...это парализует работу правоохранительной системы..
ОЙ КОШМАР..
Сейчас система работает как часики... Быстро.. Качестивенно..
А то вдруг парализует....Как жить-то будем с парализованной системой?
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У Порошенко бегают глазки и заплетается язык
https://goo.gl/ZS7J8p

😁
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"Аваков старший. Аваков младший, Зорян-Шкиряк, Антоша Гриценко, Насття Деева, Илья Кива - это все ближний круг министра ВД. Вы еще командира Национальной Гвардии Украины не видели Если не внести изменения в УПК до 15 марта, это парализует работу правоохранительной системы, - Князев - Цензор.НЕТ 5315.в 29 лет генерал. И ни дня в АТО Если не внести изменения в УПК до 15 марта, это парализует работу правоохранительной системы, - Князев - Цензор.НЕТ 2984
Если не внести изменения в УПК до 15 марта, это парализует работу правоохранительной системы, - Князев - Цензор.НЕТ 4431
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Да в 29 лет и такая харя.Мусорок знатный.Ему зачем ато,он ж..пы власти охраняет,а это многого стоит Если не внести изменения в УПК до 15 марта, это парализует работу правоохранительной системы, - Князев - Цензор.НЕТ 3464.
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Юрий Аллеров,боевой генерал,неоднократно видел его на передке в 14-м.
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это одна из технологий обмана. Принимается закон, в который сознательно вносят грубые ошибки но, в целом он соответствует требованиям народа и западных союзников. Затем, когда все успокоилися, ставится вопрос о ошибках и закон меняется как душе угодно.
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В первый день марта будет предпринята попытка внести в зал изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые откатят нас обратно в «хорошие добрые времена» Януковича Хуже всего, что эти изменения объединили всех силовиков - от «коррумпированных МВД и прокуратуры» до «честных НАБУ и ГБР». А значит, и соответствующие эксперты будут молчать.

Вчера произошло событие, которое почти никто не заметил, - комитет по вопросам борьбы с преступностью поддержал законопроект, который убивает все те наработки, которые были воплощены в изменениях в УПК. Более того, принято решение срочно вносить его в зал. Почему такая спешка? Потому что они вступят в силу с 15 марта. То есть силовики спешат убить этот закон еще до того, как он вступит в действие, отмечает DSnews.ua.

Вот лишь краткий анализ тех изменений, вокруг которых объединились все силовики.
Согласно изменениям в УПК запрещено проводить обыски и любые другие действия на основе решений козятинских или новораздольских судов. Все решения должны приниматься тем судом, в пределах юрисдикции которого находится соответствующий силовой орган. Это предлагается отменить, чтобы силовики могли принимать те решения, которые им легче получить, часто даже ставя в известность тех, против кого они открыли дела.
Новеллы Уголовно процессуального кодекса: в ожидании судебного Армагеддона
В новом УПК принята норма, которая ограничивает возможности незаконных обысков. Так, следователь может ходатайствовать перед судом об обыске лишь в том случае, если подозреваемый отказывается добровольно предоставить документы. Мы же все знаем, что для силовиков обыск - это золотая жила, ведь захватывается имущество и техника, а затем за мзду ее возвращают. Так вот, эту норму о продлении массовых обысков предлагается вернуть.
В случае, если указанную норму отменят, следователь не будет пытаться получить вещи или документы в добровольном порядке, а сразу будет обращаться в суд с ходатайством об обыске. Это приведет к тому, что проведение обысков приобретет массовый характер и никто не сможет воспользоваться своим правом на добровольную выдачу документов.
Еще одна «революционная норма» от силовиков заключается в том, что предлагается предоставлять право следователю или прокурору назначать экспертизу и определять эксперта своим постановлением, что означает прямую заинтересованность органа досудебного расследования в результатах экспертизы. Это также означает и то, что эксперт проведет экспертизу, выводы которой будут заранее согласовываться со следователем, который будет находиться постоянно в контакте с экспертом. В УПК предполагалось, что экспертизу может назначить только суд. Но это не устраивает силовиков.
Кроме того, силовики предлагают запретить экспертизу от независимых экспертов - ее предлагается делать исключительно государственным экспертам, которые часто бывают ангажированными.
Более того, силовики предлагают запретить гражданину обжаловать подозрение. Не секрет, что подозрения вручаются массово и часто с полным игнорированием юридических норм. Так вот, изменения в УПК давали право человеку оспаривать незаконные действия силовиков. Что мы получили взамен? Желание лишить человека этого права.
Срок ознакомления с материалами дела будет включаться в общий срок досудебного расследования. То есть в таком случае стороны уголовного производства должны будут знакомиться с материалами в течение срока осуществления самого расследования.
Такие изменения приведут к тому, что органы предварительного расследования будут искусственно оттягивать возможность допуска к ознакомлению с материалами дела и тем самым лишат человека права на надлежащую защиту. Например, следователь допустит лицо к ознакомлению с материалами за два дня до окончания срока расследования. Фактически он выполнит процессуальную норму и допустит лицо к ознакомлению, однако за два дня такое лицо физически не сможет ознакомиться с несколькими томами производства.
Итак, исходя из анализа предлагаемых изменений в проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию уголовного судопроизводства», следует заметить, что ни одна норма, которая предлагается, не направлена на улучшение защиты лиц в уголовном производстве.

Автор: Вадим ДЕНИСЕНКО; DSnews.ua
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а что если сразу валить ментов что придут законно добро отжимать)))
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хорошо что у нас почти все законы не выполняются - кроме закон о заносе судейским и наливании водяры юГику Если не внести изменения в УПК до 15 марта, это парализует работу правоохранительной системы, - Князев - Цензор.НЕТ 6880
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Ну так так же і було задумано,бо депутатам не потрібна нормально працююча поліція.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли не внести изменения в УПК до 15 марта, это парализует работу правоохранительной системы, - Князев
 
 
 
 
 
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