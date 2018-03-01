 "Закон должен полностью отвечать рекомендациям Венецианской комиссии", - Емец об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, народный депутат Украины от "Народного фронта" Леонид Емец.

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"То, что мы три раза не смогли внести в повестку дня Закон про Антикоррупционный суд свидетельствует о том, что у депутатов в парламенте нет желания побороть коррупцию, а есть желание сохранить то положение вещей, которое есть сейчас. Это коррупционеры, которые были раньше, коррупционеры, которые есть сейчас, те, кто сегодня не касается власти, но планирует в будущем стать коррупционером, они категорически против создания Антикоррупционного суда. Но, международное сообщество и украинское общество очень четко сформулировало позицию в том числе и к тексту закона. Рекомендации венецианской комиссии абсолютно четкие. И в конечном варианте может быть только закон, который полностью отвечает рекомендациям Венецианской комиссии", - уверен нардеп.

По мнению Емца, это позволит украинцам не "бороться, а победить коррупцию", а также быть увереными в том, что украинскому безвизу ничего не угрожает.

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