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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7063) Емец (170) Антикоррупционный суд (127)

 "Закон должен полностью отвечать рекомендациям Венецианской комиссии", - Емец об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

По мнению Леонида Емца, в Раде на сегодня нет желания побороть коррупцию.

Как передает Цензор.НЕТ, народный депутат Украины от "Народного фронта" Леонид Емец.

...

"То, что мы три раза не смогли внести в повестку дня Закон  про Антикоррупционный суд свидетельствует о том, что у депутатов в парламенте нет желания побороть коррупцию, а есть желание сохранить то положение вещей, которое есть сейчас. Это коррупционеры, которые были раньше, коррупционеры, которые есть сейчас, те, кто сегодня не касается власти, но планирует в будущем стать коррупционером, они категорически против создания Антикоррупционного суда. Но, международное сообщество и украинское общество очень четко сформулировало позицию в том числе и к тексту закона. Рекомендации венецианской комиссии абсолютно четкие. И в конечном варианте может быть только закон, который полностью отвечает рекомендациям Венецианской комиссии", - уверен нардеп.

По мнению Емца, это позволит украинцам не "бороться, а победить коррупцию", а также быть увереными в том, что украинскому безвизу ничего не угрожает.

Читайте также: Ожидаю, что Закон об Антикоррупционном суде будет принят Радой к концу апреля, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3053196
 
 
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Семенченко стримить,
сабіківці збираються робити зачистку
табору ветеранів під ВР

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порошенко сдал ментов, которые били людей
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Емець, ти у старших питав), що вони хочуть?! "Закон должен полностью отвечать рекомендациям Венецианской комиссии", - Емец об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 4489
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Міха Анархіст Чаплига

...Я уверен, что НАБУ, антикоррупционные организации и все желающие помогут нам установить истину. Ибо то, что я нарыл - это БИМБА.
Выходит, что в НАБУ работает человек Курченко...
Оперативный сотрудник первого отдела Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины Владимир Гончар работал до 2014 года личным охранником олигарха Сергея Курченко.
Якобы по данным ГПСУ он только в 2013 году более 15 раз пересекал границу Украины в частном самолете вместе с Сергеем Курченко.
Перед самым Майданом он постоянно был пассажиром частных самолетов, которые летали из киевских Жулян в Москву. Во всех полетах он сопровождал Сергея Курченко.
20 ноября 2013 года, на самолете IFA 222 Курченко и Гончар прибыли из Киева в Будапешт, а на следующий день вернулись на нем из Москвы в Киев. Всего в ноябре они 4 раза летали в Москву и обратно.
22 ноября 2013 года тысячи людей вышли на Майдан, а Курченко и Гончар улетели в Португалию. 1 декабря 2013 года, когда беркут избивал людей на Банковой, Владимир Гончар и Сергей Курченко улетели из Киева в Москву.
В то же время, в биографии, поданной при приеме на работу в НАБУ, он забыл указать, что близко работал с находящимся в розыске олигархом. (ну бывает) "Закон має повністю відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії", - Ємець про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 3081
С февраля 2009 по декабрь 2017 года Гончар не был нигде официально трудоустроен...
Я очень сомневаюсь, что в НАБУ не знают о том, что их сотрудник близок к одному из основных фигурантов ряда уголовных дел, ведь проверяется это элементарно по базе пограничников.
Возникает вопрос, какой смысл доверять дела особой важности человеку беглого олигарха, ведь это сводит всю работу сотен людей на нет, и дает возможность окружению Януковича корректировать свои действия с учетом планов НАБУ.
За сим АМИНЬ.
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Цей текст написаний людиною, що нічого не розуміє у роботі професіоналів-тілоохоронців.
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Я вас умоляю, а вы как думали, что эти Розенблаты, Дейдеи, Голубовы, Лозовые и тому подобная шваль будут голосовать за орган, который будет обязан их посадить за решетку?
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Просрут страну, демагоги и коррупционеры...
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Закон повинен давати інструмент для Дієвого викорінення корупційних явищ серед вищих посадовців країни !!!,-- це,головне !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Закон должен полностью отвечать рекомендациям Венецианской комиссии", - Емец об Антикоррупционном суде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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