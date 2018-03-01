 На сегодняшний день субсидии в Украине получает 65% населения, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко во время инвестиционной конференции, организованной "Драгон Капитал" в Киеве в четверг.
"Сегодня 65% населения получает субсидии", - сказал он.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2017 года увеличилась на 5,9% к уровню ноября-2017 и составила 28,7 млрд грн (без учета электроэнергии).
Вибач за пораду- сходи з нею у Сервісний центр у ті "жуткие коридоры". І маю прохання- потім поділися враженням від цього тут на форумі.
Вітаю в Україні!
от тільки хто більш отримує за це бонусів)) - вони мовчать!