 На сегодняшний день субсидии в Украине получает 65% населения, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко во время инвестиционной конференции, организованной "Драгон Капитал" в Киеве в четверг.

"Сегодня 65% населения получает субсидии", - сказал он.

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Как сообщалось со ссылкой на Госстат, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2017 года увеличилась на 5,9% к уровню ноября-2017 и составила 28,7 млрд грн (без учета электроэнергии).