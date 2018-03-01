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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЖКХ (1351) субсидия (368) коммунальные услуги (239) Зубко (325)

 На сегодняшний день субсидии в Украине получает 65% населения, - Зубко

В настоящее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 65% населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко во время инвестиционной конференции, организованной "Драгон Капитал" в Киеве в четверг.

"Сегодня 65% населения получает субсидии", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Субвенции по субсидиям за 2017 год погашены на 50%, - Минфин

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2017 года увеличилась на 5,9% к уровню ноября-2017 и составила 28,7 млрд грн (без учета электроэнергии).

Источник: https://censor.net.ua/n3053195
 
 
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Порошенко дав команду на зачистку табору під ВР. Прямо зараз
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Хвилюється, що бомжі померзнуть у наметах.
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да ,кто бы спорил - но это много, реально много
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Ну от такі в нас реалії. Реалії тіньової економіки.
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Реалії такі, що знайшли безліч заперечень і багатьом субсидії не дають.
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а вот с этим не согласиться не возможно
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Так и есть. Привет, Саня. Я- дома. И мне- скучно, Саня. Вчера, после приезда, посетил маму, которая получает или не получает... в общем и целом- она пользуется какими-то субсидиями. Ей- 80 лет исполнилось, 6-го февраля. Она стала мне рассказывать, что её надо что-то там переоформить. Я не знаю- что именно, но это- долго. Потому, я просто дал ей 50 тысяч гривен. С условием- она не будет пытаться ходить по этим жутким коридорам. Она- не согласилась. И пойдет. Саня, зачем???!!!
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Бо вона твоя мати і добре знає, якою важкою працею ти ті гроші заробив.
Вибач за пораду- сходи з нею у Сервісний центр у ті "жуткие коридоры". І маю прохання- потім поділися враженням від цього тут на форумі.
Вітаю в Україні!
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це перемога!!! президента і премьера!
от тільки хто більш отримує за це бонусів)) - вони мовчать!
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Це ми такі злидні чи в нас така держава заможна,що так піклується про нас?
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Пам'ятаю одного знайомого з Києва (його нема вже два місяці). Йому прийшло повідомлення, що він отримав субсидію 0 грн
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Це жах. І Перемога.))) Але таки жах. І вирок владі.
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Набагато більше, бо ще + для 15% вони знайшли привід не дати субсидію. А з тих 65% частина отримує субсидію від 40 грн до 150 грн
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Это показатель бедности в стране. На сегодняшний день субсидии в Украине получает 65% населения, - Зубко - Цензор.НЕТ 5831И он не полный он еще больше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодняшний день субсидии в Украине получает 65% населения, - Зубко
 
 
 
 
 
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