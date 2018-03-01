 Ожидаю, что Закон об Антикоррупционном суде будет принят Радой к концу апреля, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он во время инвестиционной конференции, организованной "Драгон Капитал" в Киеве в четверг.

"Считаю, что сейчас сделано немало усилий, чтобы Закон об Антикоррупционном суде прошел первое чтение. Это запустит процесс, который, как я ожидаю, будет завершен к концу апреля. Это мои ожидания", - сказал Данилюк.

Министр продолжил, что после принятия соответствующего законодательного акта власти страны сразу же перейдут к его выполнению – созданию независимого, профессионального Антикоррупционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об Антикоррупционном суде необходимо принять до конца текущей сессии Рады, - Порошенко

Как сообщалось ранее, Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады рекомендовал депутатам взять за основу и проголосовать в первом чтениипрезидентский законопроект про Антикоррупционный суд.

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.