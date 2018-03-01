EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  377  41
Материалы по теме:
Все про:Минфин (1195) судебная реформа (841) Данилюк Александр (256) Антикоррупционный суд (127)

 Ожидаю, что Закон об Антикоррупционном суде будет принят Радой к концу апреля, - Данилюк

Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк ожидает, что закон об Антикоррупционном суде будет принят Верховной Радой к концу апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он во время инвестиционной конференции, организованной "Драгон Капитал" в Киеве в четверг.

"Считаю, что сейчас сделано немало усилий, чтобы Закон об Антикоррупционном суде прошел первое чтение. Это запустит процесс, который, как я ожидаю, будет завершен к концу апреля. Это мои ожидания", - сказал Данилюк.

Министр продолжил, что после принятия соответствующего законодательного акта власти страны сразу же перейдут к его выполнению – созданию независимого, профессионального Антикоррупционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об Антикоррупционном суде необходимо принять до конца текущей сессии Рады, - Порошенко

Как сообщалось ранее, Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады рекомендовал депутатам взять за основу и проголосовать в первом чтениипрезидентский законопроект про Антикоррупционный суд.

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.

Источник: https://censor.net.ua/n3053190
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Думали думали. И передумали. )) Да,ребята. Этим законом мы вам отрежем яйца. Вы имеете право его бояться.
 показать весь комментарий
 
 
"Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк ожидает, что закон об Антикоррупционном суде будет принят Верховной Радой к концу апреля. "
____________________________________
И мысленно добавил - "Надеюсь, в редакции выгодной коррупционерам"
 показать весь комментарий
 
 
Вивернуть і перекрутять собі на користь,які можуть бути сумніви,хіба ці паскуди мало спаскудили гарних і необхідних ідей і справ?
 показать весь комментарий
 
фиг его знает,о чем новость...о том шо данилюк может ожидать?
 показать весь комментарий
 
 
новость о том, что без этого Министерству финансов будет очень тяжело
 показать весь комментарий
 
 
угу. Про транш МВФ и другие "кредиты" не слышал, не?
 показать весь комментарий
 
 
понял. Для начала читай Бюджет Украины на 2018 год...
 показать весь комментарий
 
 
Читав. Там щось є про транш МВФ та інші кредити?
 показать весь комментарий
 
плохо читал. Еще спроси, при чем тут Министерство финансов к бюджету...
 показать весь комментарий
 
 
Посилання про кредити у бюджеті, будь-ласка.
 показать весь комментарий
 
Саша, ну ты же знаешь, что я посылаю только в пешее эротическое.
Где искать, я тебе сказал.
 показать весь комментарий
 
Умовно-достроково випустити і вибачитись за законом авченко.Чи вірите в дива і в суд "по-новому"?
 показать весь комментарий
 
а на плакате как живой - ой, а он таки еще и живой)))
 показать весь комментарий
 
 
Чи не облизуватиме він знову Рошенка?Так солодко обсмоктували одне одного...
 показать весь комментарий
 
Подозреваю, что срок такой длинный, чтобы успеть настроить в законе "дышло"!
 показать весь комментарий
 
 
С НАБУ эта тема не прокатила, не прокатит и с АКС.
 показать весь комментарий
 
 
а он и так весь как дышло
низя но очень хоцца - то мона)))
 показать весь комментарий
 
ожидаем,что к концу апреля уставшие мировые лидеры.скажут рошеновским барыгам(некуй шастать)
 показать весь комментарий
 
Там главное противоречие что в проекте президента он сам назначает судей, а ЕС и США конечно с этим не согласны.
 показать весь комментарий
 
А зачем етот закон уже нужен? НАБУ И САП поломали....доверия к Президенту - нулевое...Все ждут виборов и никто ничего делать уже не будет.....Может в 2020 году новий Президент и начнет работать на государство,а не на себя как предшественник....
 показать весь комментарий
 
, , походу важный закон , , раз данилюк ежедневно об нем мечтает ,,,
 показать весь комментарий
 
 
Надійшла інформація від журналістів,, що спецпідрозділи поліції хочуть штурмувати табір під Парламентом.
Укріплюємося: створюємо снігові перекати, складаємо шини, готуємо цеглу, коктейлі готові, їжаки на входах поставлені. Потрібні люди!!!
 показать весь комментарий
 
Тревога тревога, волк унес зайчаааат !!1
 показать весь комментарий
 
Ребята порохожопы, пардон порохососы.................вы бы хоть меняли свои хрени
 показать весь комментарий
 
 
для чого цьому) панку новий)) суд?!
він більше грошей буде отримувати сам, чи на мінфін?
 показать весь комментарий
 
 
и будет у нас ещё одно наЕбу - кому 1 мало
а хватило бы 1 Сашка Билого - ну лесника ещё!!! Очікую, що Закон про Антикорупційний суд буде ухвалено Радою до кінця квітня, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2816 Очікую, що Закон про Антикорупційний суд буде ухвалено Радою до кінця квітня, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2702
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОжидаю, что Закон об Антикоррупционном суде будет принят Радой к концу апреля, - Данилюк
 
 
 
 
 
 вверх