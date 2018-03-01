 Ожидаю, что Закон об Антикоррупционном суде будет принят Радой к концу апреля, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он во время инвестиционной конференции, организованной "Драгон Капитал" в Киеве в четверг.
"Считаю, что сейчас сделано немало усилий, чтобы Закон об Антикоррупционном суде прошел первое чтение. Это запустит процесс, который, как я ожидаю, будет завершен к концу апреля. Это мои ожидания", - сказал Данилюк.
Министр продолжил, что после принятия соответствующего законодательного акта власти страны сразу же перейдут к его выполнению – созданию независимого, профессионального Антикоррупционного суда.
Как сообщалось ранее, Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады рекомендовал депутатам взять за основу и проголосовать в первом чтениипрезидентский законопроект про Антикоррупционный суд.
Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент Порошенко. Позицией Банковой по этому вопросу недовольны также и в Евросоюзе. Антикоррупционный суд должен быть интегрирован в судебную систему Украины, кроме того, должны быть реформированы украинские суды на всех уровнях, подчеркивал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио.
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И мысленно добавил - "Надеюсь, в редакции выгодной коррупционерам"
Где искать, я тебе сказал.
низя но очень хоцца - то мона)))
Укріплюємося: створюємо снігові перекати, складаємо шини, готуємо цеглу, коктейлі готові, їжаки на входах поставлені. Потрібні люди!!!
він більше грошей буде отримувати сам, чи на мінфін?
а хватило бы 1 Сашка Билого - ну лесника ещё!!!