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 Политика Украины
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Все про:горсовет (373) земля (1433) конфликт (666) Луцк (322)

 Драка в Луцком горсовете: депутаты устроили потасовку решая вопрос об аренде земли. ВИДЕО

В Луцком городском совете в ночь на 1 марта произошло столкновение между депутатами, "Муниципальной стражей" и неизвестными мужчинами.

Это произошло во время голосования за скандальный вопрос №66, которым совет отдал в аренду землю на улице Ровенской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волынь 24".

...

Принятие решения сопровождалось криками "Ганьба!".

Мнение части депутатов сводилось к тому, что от давать землю нельзя. Особенно, учитывая тот факт, что фирму, которая получила землю, связывают с провластными депутатами Сергеем Буллой и Константином Петрочук.

Несогласные с решением отдать землю этой фирме активисты и депутаты сначала требовали доработать вопрос.

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Когда председательствующий Григорий Пустовит отказался это делать - стали протестовать, блокировали президиум, включать музыку. Несколько раз доходило до драк, в которых "на стороне власти" принимали участие еще и муниципалы и непонятные люди спортивного телосложения.

Решение о том, чтобы отдать в аренду участок на улице Ровенской, все же приняли: "за" проголосовали 23 депутата.

Этим решением депутаты отдали земли коммунальной собственности фирме "Жилой квартал" на улице Ровенской, 119. Землю передали в аренду на 10 лет. Площадь участка – почти 2 га.

Во время голосования депутат Павел Данильчук снова включил музыку, взял колонку и пытался с ней пройти в президиум. Ему помешали представители муниципальной стражи и неизвестные мужчины спортивного телосложения.

Источник: https://censor.net.ua/n3053188
 
 
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земля, межа страшное дело, для жлобов
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Активісти вимагають чесного розподілу землі, це нормально! Чому протягують завідомо корупційне рішення і не хочуть його переглядати??? Будь яке спірне питання має бути розглянуте повторно, але корупціонери вже отримали гроші за рішення і прийняли його і тепер захищають своїх хабародавачів! Таких корупціонерів потрібно знімати з посад та віддавати під суд і громада міста має підтримати активістів і добитись перегляду питання, а хабарі хай віддадуть назад!
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земельку дерібанять пока по тв красиві і правильні речі кажуть.
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Покупайте землю - ведь ее уже больше никто не производит.(с) М. Твен
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Віддавати землю в аренду на 10 років під забудову- це дійсно якась маячня.
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не капитальное строительство - как раз для бизнеса - две коденции до пересмотра
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Як казав Ходжа Насреддін " За 10 років або шах сконає або віслюк!
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Скорше знесуть паркан навколо забудови.
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Отакі депутати - ціна бидло-Манда-там !
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Мера немає, всі інвестори порозбігались, плани заморожені.
Дерибан триває.
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В країну з злодійською владою Інвестор ?
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При чому країна. Працювали з мерією, багато проектів було реалізовано, підзвітність дуже сувора, постійний аудит.
Шведські інвестори планували перебудувати цент міста, зробити туристичною оазою, але мер помер.
Я так зрозуміла, що європейці вважають захід України частиною власної історії і вкладають кошти у відновлення і розбудову.
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- Мнение части депутатов сводилось к тому, что от давать землю нельзя. Особенно, учитывая тот факт, что фирму, которая получила землю, связывают с провластными депутатами Сергеем Буллой и Константином Петрочук Источник: https://censor.net.ua/n3053188 - Що,конкретно, стосовно наведенного ? Використання награбованого в громади,для подальшого,її,пограбунку - не є інвестицією,а вульгарна схема грабежу-приватизації 90-х. Подібне викликало огиду,ще,тоді. Тому не всі в країні покидьки-рашенки.
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Треба подякувати УКРОПУ і особисто І.Палиці за ту сраку в якій зараз опинилось місто. Правда самі лучани вміють гавкати про поганого "шоколадного баригу", правда справжню зраду у себе під носом не бачать.
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Безвластие. Бандитизм.Анархия и рейдерство. - Результат правления лолиты.
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Во как за бабло свое воюют депутатишки карманные: на местах беспредел полный. Половина местных барыг или их молодых ротатых и агрессивных ставленников, которые делят народные земли, леса, поля, не брезгуя нечем, переступая все законы. Вы думаете они за народ дерутся ? Наивные.... Вон у нас в Боярке, 15 км от Киева карманнай горсовет во главе с барыгой Зарубиным А. А. проголосовали за то, что центральное отопление стоит не как во всех городах Украины от 28-35 грн за метр квадратный, а 55 !!! Вдумайтесь 55 грн за квадрат, когда в Киеве за 15 км эта услуга стоит 31 грн! И кто им по рукам надает? А почему не 100 грн поставить? Стадо проглотит и побежит платить. Итого, в среднем, например, за 65 квадтратов уйдет 3600 грн плюс газ на плиту и колонку (воды гарячей нет). Т.е. за газ мы платим больше 4К !!! У людей, у которых автономка за газ уходит около 1К. Представляете, какой это откровенный грабеж! 3К ежемесячно себе в карман... Поэтому и такие баталии за передел нашего бабла... Нет слов просто уже.
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- Во как за бабло свое воюют - ? Ваше, собі !
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Ті педерасти землю дерибанять, а у підвалах бомжів замерзлих на смерть знаходять. Це все, що потрібно знати про діючу владу.
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всі лізуть до влади ,
щоб багато жрать,сладко спать і поглубше заса дить
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Дрались две группы депутатов: "Це моє" и "А де моє"!
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А почему в Раде сейчас совсем не дерутся? Яценюк раньше уверял что дерутся, потому что в Украине демократия. А теперь что, не демократия?
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Я пытаюсь читать заголовки новостей. Получается. Хреново иное- я не желаю открывать такие (!) новости. Вот... сюда влез таки. Здрасьте, всем. Я начинаю мечтать о 25.05.2018. Именно тогда у меня снова появится флажок Республики Гана... Негры, жара, работа часов 14 в сутки. А сейчас- я дома, в моём Мариуполе, в Украине. И я снова хочу в Республику Гана. Наверное- я болен. Неизлечимо. Сдохнуть, что ли. К херам собачьим. И никому не мешать жить...
Удалил свой комментарий, вот этот. И снова- повторил. Не знаю- зачем...
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, . расслабься , , ты уникален во всем мироздании-метагалактике-вселенной , , без тебя Земля опустеет ,,,,, , на кокаин не надейся , , амеры перекрыли дипломатический контрабандный канал россия-аргентина-россия ,,,. )))
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, , уже дерутся , , а что начнется , когда земля будет в свободной продаже ? , , военные действия ?
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Украина никому не интересна, даже драка. Давайте еще Жирика.
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Земля наше усьо!!!, ее нельзя продавать!!!)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДрака в Луцком горсовете: депутаты устроили потасовку решая вопрос об аренде земли. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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