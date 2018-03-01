 Драка в Луцком горсовете: депутаты устроили потасовку решая вопрос об аренде земли. ВИДЕО

Это произошло во время голосования за скандальный вопрос №66, которым совет отдал в аренду землю на улице Ровенской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волынь 24".

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Принятие решения сопровождалось криками "Ганьба!".

Мнение части депутатов сводилось к тому, что от давать землю нельзя. Особенно, учитывая тот факт, что фирму, которая получила землю, связывают с провластными депутатами Сергеем Буллой и Константином Петрочук.



Несогласные с решением отдать землю этой фирме активисты и депутаты сначала требовали доработать вопрос.

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Когда председательствующий Григорий Пустовит отказался это делать - стали протестовать, блокировали президиум, включать музыку. Несколько раз доходило до драк, в которых "на стороне власти" принимали участие еще и муниципалы и непонятные люди спортивного телосложения.

Решение о том, чтобы отдать в аренду участок на улице Ровенской, все же приняли: "за" проголосовали 23 депутата.



Этим решением депутаты отдали земли коммунальной собственности фирме "Жилой квартал" на улице Ровенской, 119. Землю передали в аренду на 10 лет. Площадь участка – почти 2 га.



Во время голосования депутат Павел Данильчук снова включил музыку, взял колонку и пытался с ней пройти в президиум. Ему помешали представители муниципальной стражи и неизвестные мужчины спортивного телосложения.