 У нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"В среду в Минске состоялось заседание гуманитарной группы, где вчера украинскую сторону представляли другие ее участники (там работают В. Медведчук, обмудсмен В. Лутковская, эксперты СБУ). Как сообщили мне коллеги из СБУ и госпожа Лутковская, состоялась непростая дискуссия относительно продления освобождения заложников. Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые "боролись за молодые республики и защищали русский язык". Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудших россиян РФ, которая направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха и других пленников). В пятницу мы ждем хороших новостей по двум украинцам, незаконно удерживаемым в российских тюрьмах и стоим на том, что этот процесс освобождения наших из РФ должен быть разблокирован и продолжен", - написала она.
По ее словам, к сожалению, пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО: "Их нам не отдают. Кстати, о том, что процесс искусственно блокируется вчера на пресс-конференции Президент Порошенко также рассказал журналистам, что у нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, хотя вроде все должно было произойти, у нас сорвались определенные движения с церковью, а это беспокоит и тревожит. Уверена, вопрос освобождения заложников должен, вместе с вопросом в сфере безопасности, быть ключевым на всех встречах в нормандском формате. Мы не теряем надежду, что вытащим ребят из ОРДЛО, но переговоры идут трудно. И стою на позиции, что все мы, участники группы, должны работать лучше".
"Из важного: украинские представители в группе подняли (по просьбе освобожденных в декабре заложников - гражданских, чье имущество осталось на оккупированных территориях, или было украдено, "отжатые" авто, компьютеры, другое) вопрос возвращения имущества владельцам, и обратили внимание представителей ОБСЕ на это фактическое ограбление украинцев. Также привлекли внимание на вопиющее нарушение прав людей и незаконное задержание по надуманным поводам за проукраинскую позицию пожилых людей, пенсионеров, которых хватают и бросают за решетку. В качестве примера привели историю 73-летней женщины, которую за проукраинскую позицию бросили в тюрьму в оккупированном Луганске ... Самое страшное, что оккупированные территории и тюрьмы там остаются закрытыми для международных гуманитарных миссий, это зоны террора и издевательств, истязаний и пыток. И туда не пускают, чтобы скрыть следы своих преступлений. Мы должны использовать все международные площадки, чтобы кричать об этом", - резюмировала Геращенко.
Президент Украины Петр Порошенко превращает Украину в "бесхребетную и беззащитную страну-колонию", население которой "уедет в Польшу за грибами", считает лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
Олег Пономарь
6 ч ·
Доброе утро, друзья.
Первый день Марта. Но перед анонсом главных тем и событий Марта - вчерашние новости. А день вчера выдался исторический!
- Конечно, главная новость - вторая победа Нафтогаза в Арбитраже Стокгольма (первая победа - отмена "бери или плати").
Стокгольмский арбитраж вчера удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.
Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить Нафтогазу Украины $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями Газпром должен доплатить Нафтогазу 2,56 млрд. долл.
Поздравляем Нафтогаз и всю Украину!
- Вторая важная новость вчера:
Еврокомиссия утвердила Программу новой макрофинансовой помощи Украине в 1 млрд. евро.
И еще новости за вчера:
- В Украине утвердили "дорожную карту" выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС. Это пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в Раде в течение двух лет (нас услышали? О.П.).
- КС признал неконституционным языковой закон Кивалова-Колесниченко (ждем новый Закон про держ. мову, О.П.).
- Рада разрешила строить платные дороги. Строительство платных дорог в Украине будет осуществляться частными компаниями на условиях концессии.
Вот такой захватывающий день был вчера. Но нас ждет не менее захватывающий месяц Март. В Марте будет много ярких и интересных политических событий, касающихся нашей Пьесы. Что я бы выделил в своем анонсе?
1. Рада.
Этот месяц должен стать и станет очень продуктивным в плане законотворчества. Ведь в Марте выпадает три сессионных четверга (включая сегодня) - три дня голосований в зале Рады. Ждем принятия Закона об антикор. суде (в первом чтении) и других важных реформаторских и евроатлантических законов.
2. В Марте Минфин США анонсировал обнародование мощного 15-го Пакета антиросс. санкций.
3. Как я прогнозировал в начале Февраля, в Марте продолжит свой сход снежная лавина #RussiaGate. У меня есть много интересных инсайдов, Мюллер готовит много сюрпризов.
4. Также в Марте возможна встреча Волкера с представителем РФ по миротворцам для Донбасса. До выборов в РФ этот процесс стоит на паузе.
Всех - с весной.
Спасибо за всё.
Отличного дня.
Marko @igomarko 11 ч.11 часов назад
Такое ощущение, что почти все украинские «журналисты» завзято ходят на бесплатный грантовый тренинг «Как насрать Порошенке под дверь». А на вторую платную часть «И не вступить самому туда ногами» денег уже жалко
климат тут такой,что ли..ну,не выживают они тут,и всё..
Но основная задача Медведчука вытягивать с украинского плена россиян, которые у нас есть или могут попасть. Для этого наших и не отпускают, что-бы в случаи чего кацапов по быстрому вытащить.
Ну а наш дебил президент, в этом им подыгрывает.
Поэтому кого результат удивляет? А если и бывает обмен, за каждого "нашего" (половина из которых совсем не наши, а ворьё ДНРовское) отпускают по десятку орков, а потом за оставшихся там наших и дать некого...
а взаложниках целый ленинград держал,вопреки предложениям рейха о снабжении продовольствием.и сам не снабжал.
Мне один знакомый гинеколог рассказывал, как назначил женщине свечи...
звонит она ему через два дня и говорит - доктор, что делать, не могу я их есть, не подходят они мне...
Так и Пеця с Медвдечуком...
"ПФ отказался назначать пенсию за выслугу лет, так как документы о стаже работы хранятся в оккупированном Крыму"
Виамин Павловский
лапшу потім зварю. Хоча може й було таке - обіцянка-цяцька, а після роботи - копняка в зад та тисячу-другу на проїзд дадуть бариги.
01.03.2018 10:47
Ответить
Мне нравится