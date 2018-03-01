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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1060) заложник (1240) освобождение (178) Донбасс (15597)

 У нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, - Ирина Геращенко

Освобождение 5 украинцев с ОРДЛО сорвалось, но в пятницу, 2 марта, Украина ждет возвращения домой двух граждан, незаконно удерживаемых в тюрьмах России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"В среду в Минске состоялось заседание гуманитарной группы, где вчера украинскую сторону представляли другие ее участники (там работают В. Медведчук, обмудсмен В. Лутковская, эксперты СБУ). Как сообщили мне коллеги из СБУ и госпожа Лутковская, состоялась непростая дискуссия относительно продления освобождения заложников. Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые "боролись за молодые республики и защищали русский язык". Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудших россиян РФ, которая направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха и других пленников). В пятницу мы ждем хороших новостей по двум украинцам, незаконно удерживаемым в российских тюрьмах и стоим на том, что этот процесс освобождения наших из РФ должен быть разблокирован и продолжен",  - написала она.

По ее словам, к сожалению, пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО: "Их нам не отдают. Кстати, о том, что процесс искусственно блокируется вчера на пресс-конференции Президент Порошенко также рассказал журналистам, что у нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, хотя вроде все должно было произойти, у нас сорвались определенные движения с церковью, а это беспокоит и тревожит. Уверена, вопрос освобождения заложников должен, вместе с вопросом в сфере безопасности, быть ключевым на всех встречах в нормандском формате. Мы не теряем надежду, что вытащим ребят из ОРДЛО, но переговоры идут трудно. И стою на позиции, что все мы, участники группы, должны работать лучше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде подготовлен проект постановления с пофамильным перечислением всех украинских политзаключенных Кремля, - Ирина Геращенко

"Из важного: украинские представители в группе подняли (по просьбе освобожденных в декабре заложников - гражданских, чье имущество осталось на оккупированных территориях, или было украдено, "отжатые" авто, компьютеры, другое) вопрос возвращения имущества владельцам, и обратили внимание представителей ОБСЕ на это фактическое ограбление украинцев. Также привлекли внимание на вопиющее нарушение прав людей и незаконное задержание по надуманным поводам за проукраинскую позицию пожилых людей, пенсионеров, которых хватают и бросают за решетку. В качестве примера привели историю 73-летней женщины, которую за проукраинскую позицию бросили в тюрьму в оккупированном Луганске ... Самое страшное, что оккупированные территории и тюрьмы там остаются закрытыми для международных гуманитарных миссий, это зоны террора и издевательств, истязаний и пыток. И туда не пускают, чтобы скрыть следы своих преступлений. Мы должны использовать все международные площадки, чтобы кричать об этом", - резюмировала Геращенко.

У нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, - Ирина Геращенко 01
У нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, - Ирина Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3053186
 
 
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Билецкий: Порошенко является ключевым "вызовом" и опасностью для нашей страны


Президент Украины Петр Порошенко превращает Украину в "бесхребетную и беззащитную страну-колонию", население которой "уедет в Польшу за грибами", считает лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.


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Да ну, сообразил наконец то чувак. Население Куда хотим туда и едем. ПоЩЕЛ НАХЕР этот "Национальный копрус" и хер этот.
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Ну для его страны рашки безусловно. Есди кто не знает этот выродок против вступление в ЕС и НАТО и это на фоне войны с кацапами.
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Интересно, очкастый шокотролль, смог ли бы ты сказать это ему в лицо?
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Если против ЕС значит выполняет ЗАКАЗ КРЕМЛЯ, если против НАТО значит ПУТИНСКИЙ ХАЛУЙ. (по логике их финансирует ФСБ). или ОТКУДА ТОГДА ДЕНЬГИ ?
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Нифига, уважаемый. Можно быть и за НАТО и за ЕС, но если Вы против мародерской политики Офшорника, то Вы автоматически попадаете в огенды кримля
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кацапам все можно...только они все равно остаются кацапами,независимо от точки зрения.не зря думающими людьми сказано,что вся либеральность в раиське кончается на украинском вопросе.так шо не стоит опять эти грабли подсовывать
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рошен довнряет предателям,,,но это не он его поставил ,,,
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стецько, пока конфликт с кацапами. никто Украину в нато и ес не возьмет, сколько бы петрушка и анаконда не заливали.
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Кстати, в катехизисе порохобота фундаментальном труде в виде кучугур предвыборных обицянок под названием "Пжыты по-новому" нет ни слова о вступлении в НАТО.
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кацапа,ты все еще не веришь в анаконду? У нас зірвалося звільнення 5 хлопців з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4013ну може тебе так проще воспринять реальность
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цапа. а есть свежак от пономарио?Выложи, посмеемся У нас зірвалося звільнення 5 хлопців з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1259
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получи и похихикай У нас зірвалося звільнення 5 хлопців з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 776

Олег Пономарь
6 ч ·

Доброе утро, друзья.
Первый день Марта. Но перед анонсом главных тем и событий Марта - вчерашние новости. А день вчера выдался исторический!

- Конечно, главная новость - вторая победа Нафтогаза в Арбитраже Стокгольма (первая победа - отмена "бери или плати").

Стокгольмский арбитраж вчера удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить Нафтогазу Украины $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями Газпром должен доплатить Нафтогазу 2,56 млрд. долл.
Поздравляем Нафтогаз и всю Украину!

- Вторая важная новость вчера:
Еврокомиссия утвердила Программу новой макрофинансовой помощи Украине в 1 млрд. евро.

И еще новости за вчера:
- В Украине утвердили "дорожную карту" выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС. Это пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в Раде в течение двух лет (нас услышали? О.П.).

- КС признал неконституционным языковой закон Кивалова-Колесниченко (ждем новый Закон про держ. мову, О.П.).

- Рада разрешила строить платные дороги. Строительство платных дорог в Украине будет осуществляться частными компаниями на условиях концессии.

Вот такой захватывающий день был вчера. Но нас ждет не менее захватывающий месяц Март. В Марте будет много ярких и интересных политических событий, касающихся нашей Пьесы. Что я бы выделил в своем анонсе?

1. Рада.
Этот месяц должен стать и станет очень продуктивным в плане законотворчества. Ведь в Марте выпадает три сессионных четверга (включая сегодня) - три дня голосований в зале Рады. Ждем принятия Закона об антикор. суде (в первом чтении) и других важных реформаторских и евроатлантических законов.

2. В Марте Минфин США анонсировал обнародование мощного 15-го Пакета антиросс. санкций.

3. Как я прогнозировал в начале Февраля, в Марте продолжит свой сход снежная лавина #RussiaGate. У меня есть много интересных инсайдов, Мюллер готовит много сюрпризов.

4. Также в Марте возможна встреча Волкера с представителем РФ по миротворцам для Донбасса. До выборов в РФ этот процесс стоит на паузе.

Всех - с весной.
Спасибо за всё.
Отличного дня.
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Не освещена тема явления святого Вальцмана народу. Почему не описана радостная каждому укгаинцу возможность слушать вживую великие слова, сложенные в предложения, а не только читать исторические мысли в Пейсбуке. Ганьба зрадофилу Пономарю! Гыга поставил бы сие знаменательное событие на первое место. Не?
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освещаю У нас зірвалося звільнення 5 хлопців з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2811

Marko‏ @igomarko 11 ч.11 часов назад

Такое ощущение, что почти все украинские «журналисты» завзято ходят на бесплатный грантовый тренинг «Как насрать Порошенке под дверь». А на вторую платную часть «И не вступить самому туда ногами» денег уже жалко
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меня больше волнуют выродки, которые были против вступление в ЕС и НАТО 15-10 лет назад, когда это было реально.
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Украину не возьмут в НАТО только потому что она имеет конфликт и окупированные территории. Да и НАТО и ЕС как уже вссе увидели ето шатающийся колос на глиняных ногах. Могут развалиться в любой момент. И Хуйло ето знает поетому будет последними зубами держаться за крым. Так что будем ждать пока нас возьмут в НАТО или сами будем свою армию восстанавливать?
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И насчет ЕС еще можно поспорить что нам выгоднее быть кандидатом в ЕС или членом ЕС. Вы готовы принять пару миллионов сирийских беженцев которых распределяют по каждой стране ЕС ?
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можно принять - они все отсюда свалят,без вариантов..
климат тут такой,что ли..ну,не выживают они тут,и всё..
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Заява Ірини Геращенки показує що обмін полоненими цілком і повністю залежить від терориста-путіна та його бажання чи небажання віддавати заручників! Ми не тиснемо на терористів силою, не примушуємо їх віддавати заручників, не діємо системно! Позиція України на переговорах - ідіотська, ми ВМОВЛЯЄМО терористів здійснити обмін! Це повний пістець! порошенко опускає державу Україну до рівня плазування перед терористами! За чотири роки війни Генштаб та влада не знайшли можливостей щоб розмовляти з терористами з позиції сили!!!!! Навіщо нам така влада? Білецький правий - порошенко це повна нікчемність!
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путин - обыкновенный ватный террорист..он берет в заложники людей и меняет их на свои условия
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Заяви представників влади показують нікчемність самої влади! Влада настільки тупа, що навіть не приховує що вона тупа та нікчемна!
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это новый агент кремля. который торпедирует потужные реформы? А. еще мэр Конотопа, что-то стецьки и против него оживились
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старо как мир..фашист орет что все фашисты, так же агент кремля громче всех кричит, что все продались за рубли
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шо,михуэль,все уже?слит?теперь конотопский мэр божком будет?
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Шо порошенковский холуй - дана команда ФАС на конопского мэра?
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холуёк,то не я про него вспомнил...глаза разуй У нас зірвалося звільнення 5 хлопців з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1135.а шо ,таки да?сменили лыдера?прямо на переправе?
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Треба було вас пані Геращинко та таких як ви поміняти, Україна б від вашої відсутності нічого не втратила, а хлопців з неволі може б і вернули.
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типа расплачься для достоверности
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Вот за что Ируське бабло платят, за плохие новости. Хорошие у нас лично Будка оглашает.
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може своїх дітей в полон відправ!!!! а потім подивимося .як буде тривати процес обміну і чи буде він "сриватса"!!! Суки погані .здохніть!
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Короче, это журналисты виноваты, которые про Мальдивы спрашивали. А Ирочке не кажется, что это всё взаимосвязано. Гарант обязан с кабинета не вылазить, пока не договориться с кем то.
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Головне в постах ФБ Ірусік-..лизнути *мальдівського * !
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То что ты, "Lvbnhj" - гнида, мы хорош знаем; но глумление над переговорами об освобождении заложников - это запредел.
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Аквариус не передёргивай. Глумление на Ируськой и глумление над переговорами - это разные вещи. Ируська в жизни через тебя переступит и не ойкнет.
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это Ирусик, на курсах повышения квалификации?
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у Lvbnhj спроси....може он с ней в одном классе учился,и это школьная фотка.
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Обычно то что преподносится с помпой имеет нулевой эффект. Так было с Гадей, которую обменяли на двух убийц-наёмников. Что такое Гадя напоминать? Как там у Леца: "В пустую женщину можно вложить очень много денег". А тут собрали нафталиновых пердунов, которые имитируют бурную государственную деятельность. Там одного человека достаточно уполномоченного от государства на эти переговоры и всё. Для переговоров должны быть аргументы в виде пачек выловленных козломордых и им сочувствующих уродов. Где наши спецслужбы? А они сейчас как раз борются с коррупцией в переходах метро... дел много.
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Она занята своим делом, гораздо более важным чем ты. Какая бы она не была "хорошая" или "плохая", поводов для глумления здесь нет.
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Яке глумлення -кенгуру? ...Не можливо було просто написати -що обмін не пройшов.?.Та і ваш *мальдівський* вчора. конкретно заявив ..що всі рішеня по обміну приймаються *фуйлом* !!
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вот только положа руку на привычное место-ты бы тогда эту картинку не запостил? У нас зірвалося звільнення 5 хлопців з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 744
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Твои картинки давно никого не впечатляют. Нашёл бы ты себе другую какую работу. С этой ведь, когда выгонят тебя (и твоих коллег по цеху), пойдёшь на биржу труда с волчьим билетом. Подумай.
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Ірка Хєращенко продовжує блазнювання. Доки визволяють п'ятьох, орки беруть у заручники п'ятнадцятьох - і починай спочатку. Це імітація турботи за українців. Піар на крові і стражданнях "української" влади, і терроризм з боку кацапської - і вони обидві діють у змові.
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она тут при чем? Тогда надо было занимать позицию: с террористами переговоры не ведем.
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это она, на курсах повышения квалификации?
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Вовка - стесняюсь спросить - все Вовки такие придурки как ты или Х*йло?
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А ка же "эхвэктивный"Мертвечук?Торгуете бл... человеческими душами...
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Пока там Медведчук "совобождает пленых" это никогда не прекраттся. Без него, давно-бы всех обменяли, это самая рпростая рутиная работа, в каждом конфликте была. С Медведчуком никогда е закончится, как иначе ему доказывать свою полезность, как иначе Путину с Гунгдяевым имитировать свою заботу об украинцах, если пленные закончатся.
Но основная задача Медведчука вытягивать с украинского плена россиян, которые у нас есть или могут попасть. Для этого наших и не отпускают, что-бы в случаи чего кацапов по быстрому вытащить.
Ну а наш дебил президент, в этом им подыгрывает.
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А кого освобождать решает Путин с российской стороны, и и ставленник от Порошенко Медведчук тоже с российский стороны.
Поэтому кого результат удивляет? А если и бывает обмен, за каждого "нашего" (половина из которых совсем не наши, а ворьё ДНРовское) отпускают по десятку орков, а потом за оставшихся там наших и дать некого...
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Точно. Всё просто - это "работа" для мертвечука под которой скрывается коммуникационный канал будки с хуйлом. И эта "музыка" будет вечной если не сменить батарейки.
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рутинная конечно...и много сталин военнопленных обменял?несмотря на предложения немцев.
а взаложниках целый ленинград держал,вопреки предложениям рейха о снабжении продовольствием.и сам не снабжал.
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Ирка, возьмитесь с Антониной за руки и обменяйтесь за действительно защитников!! ))
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Обзасранцы их тупо не прокормят))) У одного морда в очки не помещается у второй ноги в туфли не влазят....
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Когда Офшорник о чем-то заявляет, а тем более стукает по дереву, это обычно херится. Не прошло и суток, как он, защищая своего однопартийца по СДПУ(о) Медведчука, обещал освобождение до кинця тыжня. Вот и результат
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Так ото ж. "Эффективный менеджер" Медведчук прокололся. Толку с него 0, можно и в тюрьму.
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Дык работайте: словите в Киеве или Харькове пару важных сепарских крыс и меняйте на наших простых ребят! Спецслужбы должны работать. Так будет без конца: рашики наших будут ловить везде: в московии, у бацька, в серой зоне, границах, а мы будем только ныть.... Ловите и давайте им сроки от 15 лет, да в камеры к националистам в Тернополе. Тогда они сразу всех обменяют!
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Ты че такое несешь?! Все сепарские крысы под охраной Лолиты Мальдивской, низзя их!
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Пэтя вчера языком молол об обмене, показывал какой он пейсатый пацан, сегодня сепары ткнули его мордой в коричневое нечто, нехер бежать впереди паровоза....не обменянных пацанов жаль, для них каждый день мУка.
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Я вот смотрю на количество кацапов подливающих масло в огонь, с целью отставки Порошенко и удивляюсь. А на что вы рассчитываете? Вы разве не поняли что для вас, будет только хуже? Тот кто после Порошенко придет, ой как вам не понравится...
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Да и не удивительно если у вас доверенное лицо Медведчук. Кстати на Медведчука можно было бы обменять всех до одного наших людей, но видимо власти ето не выгодно.
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На одного Медведчука можно человек 500 выменять!
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по утверждению Пети - Медведчук успешный переговорщик в освобождении наших ребят.
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так надо просто правильно его использовать.
Мне один знакомый гинеколог рассказывал, как назначил женщине свечи...
звонит она ему через два дня и говорит - доктор, что делать, не могу я их есть, не подходят они мне...
Так и Пеця с Медвдечуком...
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Опять меня балоболом выставили, как я устал...

"ПФ отказался назначать пенсию за выслугу лет, так как документы о стаже работы хранятся в оккупированном КрымуУ нас зірвалося звільнення 5 хлопців з ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7115"

Виамин Павловский

лапшу потім зварю. Хоча може й було таке - обіцянка-цяцька, а після роботи - копняка в зад та тисячу-другу на проїзд дадуть бариги.
01.03.2018 10:47
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ай, если обращать внимание тут на всех, кто даже два предложение прочитать не в силах...
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да как не обращать если человек херню пишет... зарплата у него 2500... сил нет этот бред читать...
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не, ну вполне может быть такая зарплата... Просто что бы она была другой - надо что-то делать.
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Освобождения ребят зависят от США, насколько сильно в конкретный момент они прижимают яйки Путлера. А все эти группы, комиссии, медведчуки, лутковские, геращенки и прочие лишь пиарятся на этом деле.
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дык, возьмите арестуйте штук надцать каких-то директоров русских центров и вымениайте падлу...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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