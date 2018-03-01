 У нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"В среду в Минске состоялось заседание гуманитарной группы, где вчера украинскую сторону представляли другие ее участники (там работают В. Медведчук, обмудсмен В. Лутковская, эксперты СБУ). Как сообщили мне коллеги из СБУ и госпожа Лутковская, состоялась непростая дискуссия относительно продления освобождения заложников. Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые "боролись за молодые республики и защищали русский язык". Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудших россиян РФ, которая направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха и других пленников). В пятницу мы ждем хороших новостей по двум украинцам, незаконно удерживаемым в российских тюрьмах и стоим на том, что этот процесс освобождения наших из РФ должен быть разблокирован и продолжен", - написала она.

По ее словам, к сожалению, пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО: "Их нам не отдают. Кстати, о том, что процесс искусственно блокируется вчера на пресс-конференции Президент Порошенко также рассказал журналистам, что у нас сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО, хотя вроде все должно было произойти, у нас сорвались определенные движения с церковью, а это беспокоит и тревожит. Уверена, вопрос освобождения заложников должен, вместе с вопросом в сфере безопасности, быть ключевым на всех встречах в нормандском формате. Мы не теряем надежду, что вытащим ребят из ОРДЛО, но переговоры идут трудно. И стою на позиции, что все мы, участники группы, должны работать лучше".

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"Из важного: украинские представители в группе подняли (по просьбе освобожденных в декабре заложников - гражданских, чье имущество осталось на оккупированных территориях, или было украдено, "отжатые" авто, компьютеры, другое) вопрос возвращения имущества владельцам, и обратили внимание представителей ОБСЕ на это фактическое ограбление украинцев. Также привлекли внимание на вопиющее нарушение прав людей и незаконное задержание по надуманным поводам за проукраинскую позицию пожилых людей, пенсионеров, которых хватают и бросают за решетку. В качестве примера привели историю 73-летней женщины, которую за проукраинскую позицию бросили в тюрьму в оккупированном Луганске ... Самое страшное, что оккупированные территории и тюрьмы там остаются закрытыми для международных гуманитарных миссий, это зоны террора и издевательств, истязаний и пыток. И туда не пускают, чтобы скрыть следы своих преступлений. Мы должны использовать все международные площадки, чтобы кричать об этом", - резюмировала Геращенко.



