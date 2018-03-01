 Пробки в столице: мощный снегопад парализовал движение в Киеве. КАРТА

Как передает Цензор.НЕТ, согласно данным Google Maps, в пробках и тянучках находились дороги, как на правом, так и на левом берегу Днепра уже по состоянию на 7:30 утра. По состоянию на 8:00 ситуация только ухудшилась.

Затруднен проезд - через все мосты, а также сложная ситуация с движением - на мосту Патона в сторону центра.

Осложнения есть практически на всез столичных магистралях.

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Кроме того, наблюдается напряженное движение по проспекту Победы. В центре города водителям нужно приготовиться к заторам на улицах Льва Толстого, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Хмельницкого, Лысенко, Владимирской, бульвару Шевченко, на Крещатике, Майдане Независимости, Петровской аллее. На Печерске стоят Шелковичная, Институтская, Крепостной переулок, Грушевского.

В результате непогоды общественный транспорт в столице курсирует без соблюдения графика. Об этом сообщила Киевская горгосадминистрация со ссылкой на Киевпастранс.