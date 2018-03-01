 Пробки в столице: мощный снегопад парализовал движение в Киеве. КАРТА

Как передает Цензор.НЕТ, согласно данным Google Maps, в пробках и тянучках находились дороги, как на правом, так и на левом берегу Днепра уже по состоянию на 7:30 утра. По состоянию на 8:00 ситуация только ухудшилась.
Затруднен проезд - через все мосты, а также сложная ситуация с движением - на мосту Патона в сторону центра.
Осложнения есть практически на всез столичных магистралях.
Кроме того, наблюдается напряженное движение по проспекту Победы. В центре города водителям нужно приготовиться к заторам на улицах Льва Толстого, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Хмельницкого, Лысенко, Владимирской, бульвару Шевченко, на Крещатике, Майдане Независимости, Петровской аллее. На Печерске стоят Шелковичная, Институтская, Крепостной переулок, Грушевского.
В результате непогоды общественный транспорт в столице курсирует без соблюдения графика. Об этом сообщила Киевская горгосадминистрация со ссылкой на Киевпастранс.
А потом вой, негодование но виноваты в пробках все, кроме ленивосраких, которые на неделю не могут заменить авто на метро.
Например мне до офиса на авто 10 минут, на общественном транспорте (2 маршрутки с пересадками и пешком) - 40 минут, на метро - вообще никак.
На объект нынешний - на авто 15 минут, на маршрутках 50 минут, если задействовать метро минут 60 минимум.
и возможно эти граждане уже просто разучились ходить или пользоваться общественным транспортом, забери у них машину они будут в прострации))
И вообще любопытно, что у меня под домом, куча кроссоверов и внедорожников остались на стоянке, но за то пузотерочки поехали и сегодня
Вот просто интересно какой флаг, вы гении, хотите видить возле ника, если я тут пишу с лондонской VDI?
Анекдот есть старый, армейский. Его придумали ребята, служившие за границей. Члены семей военнослужащих пользовались медицинскими услугами военных госпиталей, поликлиник и санчастей:
Приходит на приём к врачу дама - вся в мехах, в золоте. Села и говорит:
- Доктор, у меня ухи болят...
Доктор, не поднимая глаз от истории болезни, спрашивает:
- Вы жена прапощика такого-то, начальника продсклада?
- Да-а-а... А-а... как Вы узнали?! По мехах?
- Нет, по "ухах"...
Привыкли дыбилы дороги в час пик чистить и ремонтировать! Гнать в шейю такого мэра!
2. Я спать ложился около часа ночи. Курил на кухне перед сном и зырил в окно - по дорогам ездили снегоуборочные машины.
3. Если ты посмотришь на географию апокалипсиса, то убедишься, что это центр Киева. Т.е. дибилы приехали в центр, покидали машины и досвидос уборка снега.
4. Сколько б ты ночью не убирал, под утро все равно надо будет ездить и убирать. Если к этому времени дороги уже забиты машинами, то видим то, что видим.
Весь двор завалило и еще + мороз+ сильный ветер.
Странно,вообще-то во время снегопада,не должно быть так морозно и ветренно.