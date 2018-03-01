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 Киевские новости
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Все про:Киев (15445) пробки (305) снегопад (597)

 Пробки в столице: мощный снегопад парализовал движение в Киеве. КАРТА

Сильный снегопад, который начался ночью и продолжился утром, 1 марта привел к серьезным заторам на дорогах Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно данным Google Maps, в пробках и тянучках находились дороги, как на правом, так и на левом берегу Днепра уже по состоянию на 7:30 утра. По состоянию на 8:00 ситуация только ухудшилась.

Затруднен проезд - через все мосты, а также сложная ситуация с движением - на мосту Патона в сторону центра.

Осложнения есть практически на всез столичных магистралях.

Пробки в столице: мощный снегопад парализовал движение в Киеве 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки столичные спасатели вытащили 42 автомобиля из снежных заносов, - ГСЧС

Кроме того, наблюдается напряженное движение по проспекту Победы. В центре города водителям нужно приготовиться к заторам на улицах Льва Толстого, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Хмельницкого, Лысенко, Владимирской, бульвару Шевченко, на Крещатике, Майдане Независимости, Петровской аллее. На Печерске стоят Шелковичная, Институтская, Крепостной переулок, Грушевского.

В результате непогоды общественный транспорт в столице курсирует без соблюдения графика. Об этом сообщила Киевская горгосадминистрация со ссылкой на Киевпастранс.

Источник: https://censor.net.ua/n3053182
 
 
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Зачем в такую погоду пользоваться своим транспортом, что за идиоты.
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Більшість хто користується маєть великі колеса, але вони забувають, що у місті достатньо однієї тупої білявки на малолітражному шизоїдному вишкребку, на 1000 власників великих коліс, аби зупинилися усі. ))
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Херню больше не пиши, не надо.
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По тому, что ленивая срака из машины в метро очень сложно перемещается.
А потом вой, негодование но виноваты в пробках все, кроме ленивосраких, которые на неделю не могут заменить авто на метро.
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В Киеве далеко не везде можно добраться на метро. Но левосраким это сложно понять.
Например мне до офиса на авто 10 минут, на общественном транспорте (2 маршрутки с пересадками и пешком) - 40 минут, на метро - вообще никак.
На объект нынешний - на авто 15 минут, на маршрутках 50 минут, если задействовать метро минут 60 минимум.
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привычка наверное
и возможно эти граждане уже просто разучились ходить или пользоваться общественным транспортом, забери у них машину они будут в прострации))
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чтобы таким петухам как ты было на чем уехать
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12.7км за 35 минут, с утра, по Киеву. Я не идиот лезть в ОТ Затори в столиці: потужний снігопад паралізував рух у Києві - Цензор.НЕТ 7325

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Непогода вскрывает всю гнилую коммунальную систему совдепии.Гнойник прорывается и несется сшибая всех с ног.Потом высыхает и накапливается до следующей зимы.
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Особливо у Лондоні це добре видно, угумс...
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В Мельбурне еще лучше видно, так ведь портянка?
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Вали на буржуев и капиталистов. И защищай олигархов. Эге-гей .
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в тех же Штатах, при сильных снегопадах объявляют нерабочий день. Правда и парковаться во многих местах на улице в снегопады тоже запрещено.
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А у нас в Одессе попросту пока никто не выезжает, поэтому и пробок нет)) Хотя, может к вечеру и будут.
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Дурики. Ну ехать пускай еще можно. А припарковатся то где? Всеж отваламии снега завалено
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Я могу спокойно ехать при такоколичестве снега и спокойно парковаться, но поехал на метро. По тому что прекрасно понимаю, что ленивосракое быдло превратит город в одну пробку и даже тем комунальщикам которые выедут по убирать, не даст этого сделать.

И вообще любопытно, что у меня под домом, куча кроссоверов и внедорожников остались на стоянке, но за то пузотерочки поехали и сегодня
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На лондонском метро? Или на московском?
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На Киевском. Очень смешная шутка, и так оригинально.

Вот просто интересно какой флаг, вы гении, хотите видить возле ника, если я тут пишу с лондонской VDI?

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Так Вам же написал не только "узкоязычный", но и "двухизвилинный" (одна извилина - на жопе, а вторая - от шапки)... Я тут "стебусь", насчёт флажков, по другому - "внутриМКАДовских" бесит, когда я им пишу, что они - "внутриМКАДовские", а не "англичане", "американцы", "немцы" и так далее... Объясняю, что, как гласит старинная украинская поговорка, "Видно пана по халявах...".
Анекдот есть старый, армейский. Его придумали ребята, служившие за границей. Члены семей военнослужащих пользовались медицинскими услугами военных госпиталей, поликлиник и санчастей:
Приходит на приём к врачу дама - вся в мехах, в золоте. Села и говорит:
- Доктор, у меня ухи болят...
Доктор, не поднимая глаз от истории болезни, спрашивает:
- Вы жена прапощика такого-то, начальника продсклада?
- Да-а-а... А-а... как Вы узнали?! По мехах?
- Нет, по "ухах"...
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Если б еще можно было машины с обочины бульдозером сгребать и, шоб ни одна страховая не покрыла ущерб владельцу...
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Ночью машин в центре не было!
Привыкли дыбилы дороги в час пик чистить и ремонтировать! Гнать в шейю такого мэра!
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1. Ночью такого сильного снегопада не было.
2. Я спать ложился около часа ночи. Курил на кухне перед сном и зырил в окно - по дорогам ездили снегоуборочные машины.
3. Если ты посмотришь на географию апокалипсиса, то убедишься, что это центр Киева. Т.е. дибилы приехали в центр, покидали машины и досвидос уборка снега.
4. Сколько б ты ночью не убирал, под утро все равно надо будет ездить и убирать. Если к этому времени дороги уже забиты машинами, то видим то, что видим.
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Снігу повно, навіть пройти було не просто.
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Правила этого Вопроса не регулируют, если Парковка по правилам Значит по правилам, Правила не запрещают выезжать и в такую погоду (в ЛЮБУЮ), причём тут КЛИЧКО. ? (да просто он коз ел)
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ага парковка вдоль тротуара это вдоль тротуара, а на за полтора метра от него как любят парковаться в такую погоду
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Кину ссылку, как убирают снег в Японии. Расчистить 15 (!!!) метров снега - не проблема. (это для тех, кто причитает, что Кличко не Бог и со стихией ничего нельзя поделать - только молиться за улучшение погоды). http://techno.bigmir.net/technology/1529350-Popovu-na-zametku--kak-ubirajut-sneg-v-raznyh-stranah--FOTO--VIDEO-
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ну конечно же мер виноват. вот при космосе и омеле в Киеве снег вообще никогда не шел, были тропики, а на каштанах росли булки с маслом, арбузы и бутылки портвейна.
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, зима как зима / сало як сало , шо його пробувать ,,,
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Нуууу,не знаю как в Киеве,а в Одессе Ж.ПА!
Весь двор завалило и еще + мороз+ сильный ветер.
Странно,вообще-то во время снегопада,не должно быть так морозно и ветренно.
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, в энергодаре , запор обл , сейчас ветрюган , и снежная короста , , дороги , ясен пень не прибирають , , типа , автивки укатають ,,,
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Автостоянка перед фітнес-клубом забита. Несмотря ни на какой снегопад, ни на какие советы пользоваться общ.транспортом.
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Автостоянка перед фітнес-клубом забита. Несмотря ни на какой снегопад, ни на какие советы пользоваться общ.транспортом.
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Вчера жена показала в Интернете анекдот: "Украина подумала, что в этом году зима уходит по-английски, не прощаясь... А она, сука, уходит по-русски - десять раз "на посошок", а потом вообще ночевать осталась...".
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