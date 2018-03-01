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 За минувшие сутки столичные спасатели вытащили 42 автомобиля из снежных заносов, - ГСЧС

Движение в городе осложнено в связи с сильным снегопадом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС столицы.

Сообщается, что в Службу спасения 101 поступила информация о том, что на проезжей части дороги на ул. Заболотного в результате гололеда и сильного снегопада были заблокированы 40 крупногабаритных автомобилей. На место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение 26-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарного автомобиля и буксировочного троса бойцы вытащили все автомобили из снежной ловушки.

Позже, в 23:05 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что у гаража на ул. Макаровской в ​​снежном сугробе находился автомобиль. Спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части немедленно прибыли на место происшествия и с помощью пожарного автомобиля и буксировочного троса вытащили автомобиль из заноса.

Уже 28 февраля в 5:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на территории одного из предприятий на ул. Оросительная, 5, в снежном сугробе находится грузовой автомобиль DAF. Спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место и с помощью буксировочного троса вытащили авто из заноса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3053180
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки столичные спасатели вытащили 42 автомобиля из снежных заносов, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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