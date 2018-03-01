 С сегодняшнего дня в Польше вступил в силу скандальный "исторический" закон: за отрицание преступлений "украинских националистов" грозит до 3 лет заключения

Согласно закону, органы правосудия Польши смогут привлекать к уголовной ответственности с перспективой заключения до трех лет, в том числе и тех, кто будет отрицать преступления "украинских националистов" против граждан Польши, совершенных в период 1925-1950 годов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.
6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.
"Дальше все зависит от того, что мы хотим. Мы хотим сохранить Украину целой, но лояльной России. Тогда нужно возвращать Донбасс со сменой руководства в Киеве... Дальше начинается контрпропаганда. Население на самом деле не в восторге там. Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек, которых исправить нельзя. Ну их нужно частично ликвидировать, а частично - выгнать", - заявил он.
Второй вариант, по мнению Хазина, - это расчленение Украины.
"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря - полностью. А Киев и северная часть Украины от Сум до Киева, Чернигов и так далее должны стать аграрным государством", - заявил он."
Вы не за то что 70 лет назад пишите, а то в какие условия загнали 2 млн. украинцев
как вы тепилы к украинским женщинам относитесь
я бы запретил трудовую миграцию в Польшу, и создал бы свободные экономические зоны на Западной Украине. Предприятия не у пшеков должны создаваться
В полку "априори праведных наций" прибыло... Интересно, а как у поляков ихние "гои" будут называться?
Тут просто вийшла "ошибочка" бо фактично одні повернули проти інших ту саму технологію але "голокощені" вправлялися в ній тисячоліття ,а інші змалювали на скору руку.
Тому про назву ґоям ніхто і не подумав.
А украинский националист должен работать и платить налоги в СВОЕЙ стране.
Це має усвідомити кожен Українець. Москалю таке поняття невідомо тому, що вони не мають своєї Батьківщини.
З якою метою?
"Когда началась 2-я мировая война ? (с.)
і зовсім забули про Суворова, який придушував
польські повстання, і якого
білоруси вважають катом..
А польські друзі не вважають..
тут відео про мало відомі "подвиги" Суворова
https://www.youtube.com/watch?v=zFGlD6gvNm4&t=9s
Через суперечку Польщі з Ізраїлем американська адміністрація надіслала Варшаві сигнал, що польській владі не слід розраховувати на зустрічі ні з президентом Трампом, ні з віце-президентом Пенсом, доки кризу не буде вирішено
чи не Хрень. Это герой ещё тот.