 С сегодняшнего дня в Польше вступил в силу скандальный "исторический" закон: за отрицание преступлений "украинских националистов" грозит до 3 лет заключения

Согласно закону, органы правосудия Польши смогут привлекать к уголовной ответственности с перспективой заключения до трех лет, в том числе и тех, кто будет отрицать преступления "украинских националистов" против граждан Польши, совершенных в период 1925-1950 годов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.



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6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.