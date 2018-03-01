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Все про:закон (2396) Институт нацпамяти (126) история (1387) Польша (4188) уголовная ответственность (339)

 С сегодняшнего дня в Польше вступил в силу скандальный "исторический" закон: за отрицание преступлений "украинских националистов" грозит до 3 лет заключения

В Польше с 1 марта вступил в силу новый закон об институте национальной памяти (ИНП).

Согласно закону, органы правосудия Польши смогут привлекать к уголовной ответственности с перспективой заключения до трех лет, в том числе и тех, кто будет отрицать преступления "украинских националистов" против граждан Польши, совершенных в период 1925-1950 годов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам, - Порошенко об отношениях с Польшей

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша не намерена переписывать историю, мы лишь хотим защитить историческую правду, - Дуда о законе об Институте нацпамяти

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3053179
 
 
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Что бы любить Украину, не обязательно быть бандеровцем.
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Не нужно впадать в крайности.
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Будь вірний ідеї Нації на життя і смерть і не здайся,хоч би проти тебе був увесь світ!
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курвечка, Бзденыкы разбушевались курва Від сьогодні в Польщі набув чинності скандальний "історичний" закон: за заперечення злочинів "українських націоналістів" загрожує до 3 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7909 а ну их на
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Правильно... "Рассеяне" тоже Украину любят... Любят её климат, любят её хлеб, сало, другие продукты, которые производятся народом Украины... Не любят только её свободолюбивый народ и его историю, которые постоянно напоминают им о их ущербности и рабской сущности... "Раб, по настоящему, ненавидит не рабовладельца, а раба, который смог стать свободным..." (Катон).
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Ну, и? Пусть любят.
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Давай. Цитат ещё подбрось. Від сьогодні в Польщі набув чинності скандальний "історичний" закон: за заперечення злочинів "українських націоналістів" загрожує до 3 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 6098
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Читай, "Об этом 23 декабря заявил на заседании клуба "Русский кругозор" российский экономист, аналитик, публицист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин.
"Дальше все зависит от того, что мы хотим. Мы хотим сохранить Украину целой, но лояльной России. Тогда нужно возвращать Донбасс со сменой руководства в Киеве... Дальше начинается контрпропаганда. Население на самом деле не в восторге там. Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек, которых исправить нельзя. Ну их нужно частично ликвидировать, а частично - выгнать", - заявил он.
Второй вариант, по мнению Хазина, - это расчленение Украины.
"Картина должна быть следующей. Новороссия, то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. Новороссия должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря - полностью. А Киев и северная часть Украины от Сум до Киева, Чернигов и так далее должны стать аграрным государством", - заявил он."
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"Один в один" - програма колонизації України Гітлером... То хто ж тоді - "фашист"???!
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Ну, у кого повернется язык назвать этих няшек фашистами? Истинные людоведы и душелюбы... Від сьогодні в Польщі набув чинності скандальний "історичний" закон: за заперечення злочинів "українських націоналістів" загрожує до 3 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 6183
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А шо такое? Заело? "То хай "заціпить" навіки..."
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Просто, згідно московській пропаганді, любий кто любить Україну, автоматично вважається бандерівцем.
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Там же де і ти, просто висновки зробив інші.
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ты попробуй слушать не жопой а ушами, они ближе к мозгу, если он у тебя есть...
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Чи не герой. (столько возни, столько возни - кто больше восхвалит мёртвого героя - герой он ещё тот)
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в умелых руках она может принести много прибыли
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Хочу посмотреть на пшеков которые в Украине скажут "ОУН - фашисты" И кацманавты Рюкзакова не помогут
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у рюкзакова щас проблема - ремонт 26 комнатного замка в Италии
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Добре, що згідно з їхнім законом вислів "я засуджую бандерівську ідеологію, бо вона на забезпечувала ефективної боротьби українських націоналістів з польськими окупантами" не під що не підпадає...
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Мой дед, был в СМЕРШ и имел высокий чин, действовал в Западной Белоруссии. Стрелял АКовцев пачками. Остались фотки. Сейчас увеличу одну до А3 и вывешу на стенку. Хоть и был коммуняка, но за АКовцев я им горжусь.
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А мого прадеда розкулачили даже хату забрали і кончили падли, баба добавила роки шоб на роботу взяли і зголоду не пропасти.
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ОУН были польскими гражданами и воевали в Польше. Воевали героически. И это была гражданская война. При чем тут остальная Украина. Героям Слава!
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Яка *гражданская * ? Човбень !? Від сьогодні в Польщі набув чинності скандальний "історичний" закон: за заперечення злочинів "українських націоналістів" загрожує до 3 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7951 Боротьба за волю України ..то *гражданская * ?
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Найвищим законом націоналіста-є Воля та Ідея Нації.
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Интересно, этот закон прошел Венецианскую комиссию? Или поляки уже настолько "коренные "эуроперцы", что этим не заморачиваются?
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так же как и у казламордых в этой комиссии все проходит...))
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там идет обжалование в КС сначала.
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Паньки плять, украинцам платят по 2 евро в час, селят по 8 человек в комнате
Вы не за то что 70 лет назад пишите, а то в какие условия загнали 2 млн. украинцев
как вы тепилы к украинским женщинам относитесь
я бы запретил трудовую миграцию в Польшу, и создал бы свободные экономические зоны на Западной Украине. Предприятия не у пшеков должны создаваться
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Слышь, "ущербный", ты бы, хоть под нейтральный флаг спрятался, что-ли... Спину жёлтое с голубым не прожигает, "внутриМКАДовец"?! Не знаю, как там в Польше себя чувствуют украинцы - если едут туда - значит, устраивает... Я сравниваю, как у вас, даже во "ВнутриМКАДье", "гастеры" живут... "Небо и земля", по сравнению с Польшей... Я вот посмотрю, когда у вас "каша" заварится... В Сибири уже местные "воют", потому что китайцы их "на обочину", за "поребрик", оттеснили и "щелбаны дают "рассеянам" - что в торговле, что в сельском хозяйстве... Скоро уже и промышленность "под себя подминать" начнут...
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"приписывание польскому народу преступлений против человечества, мира и военных преступлений"
В полку "априори праведных наций" прибыло... Интересно, а как у поляков ихние "гои" будут называться? Від сьогодні в Польщі набув чинності скандальний "історичний" закон: за заперечення злочинів "українських націоналістів" загрожує до 3 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 8680
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..Є такий вислів про польських жи.......*Драбелясті* ...Це коли возом везли юдів через Польщу то декотрі -повипадали ..!
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Я чув варіант - "драбинясті"... Бо вози, збиті не з дошок, "всуціль", а набрані з жердин, з великими щілинами між ними, для перевезення сіна та інших, об"ємистих, але легких вантажів (людей, в тому числі), і в Польщі, і в Україні "драбиняками" називалися. Так само і пристрій для видирання на висоту, і там і там, "драбиною" зветься... Робили і "драбини", і "драбиняки", однаково, ті ж самі майстри - "стельмахи", бо технологія була однаковою...
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Вони не тільки технологію "голокощених" "спіонерили",вони ще на них у тому законі висрались!
Тут просто вийшла "ошибочка" бо фактично одні повернули проти інших ту саму технологію але "голокощені" вправлялися в ній тисячоліття ,а інші змалювали на скору руку.
Тому про назву ґоям ніхто і не подумав. Від сьогодні в Польщі набув чинності скандальний "історичний" закон: за заперечення злочинів "українських націоналістів" загрожує до 3 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 2834
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Я не понимаю, в чем проблема? Нормальный украинский националист не будет ездить в ту страну, которая украинских националистов считает преступниками. А если поехал, то он - обычный холуй, раб, которого не жалко. Пусть закрывают.
А украинский националист должен работать и платить налоги в СВОЕЙ стране.
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...Баригам..що розкрадають державу !?
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У націоналіста найбільшою Любов'ю є Українська Нація,а братами та сестрами-всі члени Української національної спільноти.
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То звернись до українського кнесету нехай подбає про корінне населення Їїхньої Великої хозарії.
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Україна повинна захистити свій історичний простір.
Це має усвідомити кожен Українець. Москалю таке поняття невідомо тому, що вони не мають своєї Батьківщини.
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Московський кореєць ще й неграмотний, як і переважна більшість мордору, якщо " Слава Гітлерові", хоча і це помилка, не може бути "Слава Бандеров", яке б там закінчення не було, тоді вже або "Бандері" чи "бандерівцям".
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Это поляки вас так изображают. Все претензии к ним.
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Пошукай як поляки вас показують, може втішишься, "руська курва" це не український вислів.
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Фильм Волынь видели? Большевики плохие, немцы еще хуже, украинцы вообще просто ужас. Единственный положительный персонаж в фильме(кроме поляков) совсем молодой украинец, муж сестры главной героини(его поляки вместе с женой убивают). И пожалуй, в какой-то мере русские партизаны, которые никого кроме немцев не убивают.
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Самому не смешно, откуда на Волыни "русские" партизаны, уже представил как семья с Урала решает во время войны поехать на Волынь и повоевать в лесу с немцами. Фильм не смотрел и не собираюсь, я тут живу и знаю не понаслышке как все было.
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Это кадр из фильма. Партизаны встречают в лесу главного героя... "Тебе повезло что мы не хохлы...."


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Доказательство - железобетон, поэтому и живете под прокси что телевизору и фильмам верите, давай сериал про борьбу наркомата иностранных дел с наркобаронами. Від сьогодні в Польщі набув чинності скандальний "історичний" закон: за заперечення злочинів "українських націоналістів" загрожує до 3 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 6981
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Претензії до вас бо ви це оприлюднили.
З якою метою?
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Поляки пусть изгаляются как хотят, но у себя в Польше, когда они приезжают сюда, то ведут себя нормально.
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Кацапи теж до якось часу поводили себе нормально, але така ідеологічна підготовка неминуче призводить до одного і того ж..
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Росіян ще взимку 2013 були повні Карпати, і не боялися бандерівців, а потім включили тєлєк і прозріли. Від сьогодні в Польщі набув чинності скандальний "історичний" закон: за заперечення злочинів "українських націоналістів" загрожує до 3 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 6570
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З радістю "прозріли", бо вони весь час заздрили та ненавиділи.
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не треба було вам пхатись в Крим і влаштовувати бійню на Майдані.
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в Киеве, в Доме профсоюзов? Согласен.
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Я бы тоже не советовал смотреть. Потом всю неделю заикаться будете.
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sam sung 43bfa74c - брись в будку, нечесть

"Когда началась 2-я мировая война ? (с.)
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Это же кадр из польского фильма Волынь, как поляки написали , так и есть. Разве в буквах проблема? Другой вопрос, что высасано ли из пальца показанное там, иначе после просмотра подобного поляка, да и любого человека невозможно убедить хотя бы к лояльности к бандеровцам.
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Значит надо нашим снять фильм про зверства поляков и венгров в Украине, у бандеровцев как ни крути была огромная поддержка среди населения, иначе бы они не воевали до 1964 гогда, уже и Гагарин в космос полетел, а люди еще помогали бандеровцам всем.
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У Сталина тоже была поддержка, даже у Брежнего, иначе бы коммунисты не продержались бы до 1985 или кагого там ещё.
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Согласен, но у Сталина и у Брежнева для такой поддержки был мощнейший репрессивный, административный, бюрократический аппарат, а у бандеровцев этого ничего не было, даже наоборот, сами националисты были расколоты . Некорректное сравнение.
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Корректных сравнений в такой бодяге, как жизнь человеческая не бывает. Везде будут свои нюансы, этим и пользуются политтехнологи, оболванивая лехторат.
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Наши власти так обокрали народ,что люди вынуждены искать себе на жизнь где то,работать на кого то.Слава Богу,что не в Мордор едутёа в Польшу.А этот дурацкий закон...Его принимал не весь народ,многие простые люди в польше этой х...... не страдают,работают себе.А за политиков стыдно,что наших,что польских.
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політиків до влади приводить бидло, тому,й, бидляцькі закони
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Поляки "вчепилися" за Бандеру..
і зовсім забули про Суворова, який придушував
польські повстання, і якого
білоруси вважають катом..
А польські друзі не вважають..

тут відео про мало відомі "подвиги" Суворова
https://www.youtube.com/watch?v=zFGlD6gvNm4&t=9s
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Суворов звичайний найманець та ще й педофіл, його похід в Альпи це ЧВК царя за британські кошти, імперія ніякого зиску із загибелі тисяч вояків не отримала.
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А подлое убийство героя разведчика Кузнецова ?
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А чому воно "подлое", так же "подло" завжди вбивали окупантів, що німецьких що радянських, давай розкажи як СРСР "подло" вбивав німців. Що забув кацап з Пермі Кузнецов в Україгі?
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ага, шел себе чувак в немецкой офицерской форме полем и его подло убили. Наверное парашюта сзади не заметили
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США висунули ультиматум Польщі через закон про Інститут нацпам'яті

Через суперечку Польщі з Ізраїлем американська адміністрація надіслала Варшаві сигнал, що польській владі не слід розраховувати на зустрічі ні з президентом Трампом, ні з віце-президентом Пенсом, доки кризу не буде вирішено
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ПЛЕВАТЬ.


чи не Хрень. Это герой ещё тот.
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В'ятрович, Тягнибок, Розенко...це все потенційні засуджені в Польщі.
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Не тільки, таких багато, але навряд чи вони зрічуться своїх поглядів чи України.
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Але цікаво як відреагують наші високопосадовці Від сьогодні в Польщі набув чинності скандальний "історичний" закон: за заперечення злочинів "українських націоналістів" загрожує до 3 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 6411
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Нет, не будет никакой новой Речи Посполитой. Никудышние из поляков "имперцы". Так империи не создаются.
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, , блин , надоели вже новини про цей закон , , подойдем с другой стороны , , мы в Украине , а действие закона распространяется на речь посполитую , , , ну и куй с ней , шо там творится , , например , на мадагаскаре введут аналогичный закон , , нам не один куй , о они там , негритосы чудят. ???
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомС сегодняшнего дня в Польше вступил в силу скандальный "исторический" закон: за отрицание преступлений "украинских националистов" грозит до 3 лет заключения
 
 
 
 
 
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