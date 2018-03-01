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 Наемники РФ задержали "министра угля "ДНР" Голенко и 21 его подчиненного "за хищение 100 млн руб."

Наемники РФ из террористической организации "ДНР" задержали 22 "сотрудника" "министерства угля и энергетики "ДНР", включая "главу ведомства" Эдуарда Голенко. Задержанных подозревают в хищении денежных средств на сумму свыше 100 млн руб.

Об этом 27 февраля сообщила "пресс-служба" "министерства внутренних дел "ДНР", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкие новости.

"Проведены мероприятия по пресечению преступной деятельности ряда "высокопоставленных должностных лиц" "министерства угля и энергетики "ДНР", которые, используя свое должностное положение, занимались хищением в особо крупных размерах денежных средств "государственных предприятий", входящих в состав "министерства", причиняя особо крупный ущерб", – говорится в заявлении наемников РФ.

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Террористы "ДНР" утверждают, что "министр угля и энергетики" Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу".

В результате проведения "специальной операции" задержаны 22 "чиновника" различных уровней, для 17-ти из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Как уверяют наемники РФ, с января 2017 года участниками данной группы были похищены более 100 млн руб., а по данным фактам "в отношении участников организованной преступной группы возбужден ряд уголовных дел".

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Источник: https://censor.net.ua/n3053176
 
 
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А вот я даже не знаю, радоваться или сочувствовать Голенко и Ко, работая на своем посту он каждый день приближал час победы, еще бы с десяток таких прахвесианалов, и дыра не просуществовала бы и полгода. А там, глядишь, и ресурсы братской дыре расеи ворье и жулье, растранжирило. Ведь Голенко и Ко не дураки: у них школа украинского ворья: вывозить награбленное за границу, ну если только они не полные идиоты.
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Не хвилюйтесь: замість цих прийдуть ще кращі "профі" (росіяньська школа "ворья і жулья" українську "поб"є як профі новачка")!
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"Торгові партнери порошенка" навіть російських терористів доводять до істерики!
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Наемники РФ задержали "министра угля "ДНР" Голенко и 21 его подчиненного "за хищение 100 млн руб." , до чого це? Щоб позаздрити?
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кацапи демократію))) в лугандогії стримують! Наемники РФ задержали "министра угля "ДНР" Голенко и 21 его подчиненного "за хищение 100 млн руб." - Цензор.НЕТ 1763 Наемники РФ задержали "министра угля "ДНР" Голенко и 21 его подчиненного "за хищение 100 млн руб." - Цензор.НЕТ 1763 Наемники РФ задержали "министра угля "ДНР" Голенко и 21 его подчиненного "за хищение 100 млн руб." - Цензор.НЕТ 1763
21 особина) + міністр - це є демос! Наемники РФ задержали "министра угля "ДНР" Голенко и 21 его подчиненного "за хищение 100 млн руб." - Цензор.НЕТ 5402
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И канал "Эспрессо" тоже жены и еще много чего. Баловень судьбы однако!
Найманці РФ затримали "міністра вугілля "ДНР" Голенка і 21 його підлеглого" за розкрадання 100 млн руб." - Цензор.НЕТ 5238
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Дешевки!!! По 80 штук баксов на брата! У нас один Мосийчук за год раз в пять больше имеет
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Тот случай, когда даже в ДыРе активнее борятся с коррупцией чем в Украине
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так вони ж за те вугілля танки в кацапів купляли ?
виплачуючи пенсії Україна підтримує економіку недореспублік, нехай би самі крутились.
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Вже навіть в "дирах" бандити бандитів затримують за крадіжки а в на все "Роттердам ++++++++++++" в кишені мальдівського бариги і його банди!!!
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Oleh57 - дыра давно бы иссохлась, если бы они видели что свободная Украина развивается как нормальное государство... Они же сейчас видят, что в Киеве воруют не меньше (а может и больше) чем в их недореспубликах рузьке мира..... Это еще одна подпитка войны проклятыми шоколадными барыгами...
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Наверное, даже по кацапским меркам много воровал.
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новини з психіатрічного ізолятора не дуже й цікаві. Треба щоб в новинах було побільше новин з Європи, досягнення Європейських країн, щоб це було взірцем
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Та тут, хоча б з початку, наші можновладці брали приклад з цього "психіатричного ізолятора ", та саджали крадіїв за грати, а не ділилися з ними накраденим.
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Я конечно не сторонница "молодых республик", но у нас пока такое невозможно.
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Навіть в хуйлостані сидить декілька міністрів та губернаторів, в нас жодного.
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Жаль вас, чьё ухо знает больше, чем глаз!
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не прибедняйтесь... именно вы и сторонница ватных образований
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Донбассу деньги даём российские,а они воруют как на России
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срочно передать их на подконтрольные территории, суды выпустят.
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Одно ОПГ накрыло другое ОПГ. Щас будет поглащение одного концерна другим. Экономика такая.
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Українське суспільство повинно знати що твориться на його території.
Більш тог давати оцінку цим подіям і саме головне робити висновки і приймати рішення.
Це стосується і ЛуганДонії і Криму.
Незважаючи на те що ці теритрії окуповані Україна повинна мати на своїй теритрії усі владні структури це по-перше адміністративне керівництво цих територій в Україні, суди Кримської АР. прокуратуру АРК, поліцію.
Ці органи повинні акомулювати усі незаконні дії окупаційної влади РФії , вносити злочини у ЄРДР.
Зідрані в ході досудового розслідування матеріали стануть основою для прийняття правових рішень.
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не встиг втекти до України , покаятися і стати патріотом , а Пеця ще й орден вручив би ,недорого
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а теперь представьте, сколько у Захараста и его приближенных бабла уже в офшорах.... Найманці РФ затримали "міністра вугілля "ДНР" Голенка і 21 його підлеглого" за розкрадання 100 млн руб." - Цензор.НЕТ 2995
а терпилы полицайские и их полоумные прихлебатели и лизоблюды, все визжат про хунту, карателей и распятых снегирей!...
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Цензор, надо писать 100 млн. фуб. - фублей т.е.... три фубля .. понятно?
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Зараз наші обміняють його на три-чотири сєпара, як було в грудні 2017...
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Я вам за другое скажу, за доброе чо-то - день такой потому что нонче

- Ты в курсе, что 1 марта - Всемирный день кошек? - полюбопытствовал у меня намедни знакомый.
- Уже да, - ответил я.
- А найдется у тебя интересная история на кошачью тему?
- Поищу.
И такую историю я отыскал (правда, она с грустным завершением). Вот она:
Кошкин сын

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звонили с засядько главбух вроде арестован а остальные уже в киеве получают спраки переселенца ..куйня война главное маневры
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а вот действительно интересно - если перс у сепаров реально денег скомуниздит денюжку и кудысь в офшор запулит , а потом на подконтрольную свалит...шо с ним сотворят - наградят, посадят или назад выдадут?
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Коли ворюг в АП, ВРУ та інших органах України заарештують?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ задержали "министра угля "ДНР" Голенко и 21 его подчиненного "за хищение 100 млн руб."
 
 
 
 
 
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