 Наемники РФ задержали "министра угля "ДНР" Голенко и 21 его подчиненного "за хищение 100 млн руб."

Об этом 27 февраля сообщила "пресс-служба" "министерства внутренних дел "ДНР", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкие новости.
"Проведены мероприятия по пресечению преступной деятельности ряда "высокопоставленных должностных лиц" "министерства угля и энергетики "ДНР", которые, используя свое должностное положение, занимались хищением в особо крупных размерах денежных средств "государственных предприятий", входящих в состав "министерства", причиняя особо крупный ущерб", – говорится в заявлении наемников РФ.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мне с ГШ звонили "большие бугры". Спрашивали, с тобой дело можно иметь?, - сотрудник спецслужб РФ обсуждает с наемником Уткиным участие его ЧВК "Вагнера" в Сирии. АУДИО
Террористы "ДНР" утверждают, что "министр угля и энергетики" Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу".
В результате проведения "специальной операции" задержаны 22 "чиновника" различных уровней, для 17-ти из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.
Как уверяют наемники РФ, с января 2017 года участниками данной группы были похищены более 100 млн руб., а по данным фактам "в отношении участников организованной преступной группы возбужден ряд уголовных дел".
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно 187 млн долларов, чтобы реализовать план гуманитарной помощи Украине, - замгенсека ООН Миллер
21 особина) + міністр - це є демос!
У главы МВД обнаружили виллу в Италии - Аваков рассказал, что это проект его жены
виплачуючи пенсії Україна підтримує економіку недореспублік, нехай би самі крутились.
Більш тог давати оцінку цим подіям і саме головне робити висновки і приймати рішення.
Це стосується і ЛуганДонії і Криму.
Незважаючи на те що ці теритрії окуповані Україна повинна мати на своїй теритрії усі владні структури це по-перше адміністративне керівництво цих територій в Україні, суди Кримської АР. прокуратуру АРК, поліцію.
Ці органи повинні акомулювати усі незаконні дії окупаційної влади РФії , вносити злочини у ЄРДР.
Зідрані в ході досудового розслідування матеріали стануть основою для прийняття правових рішень.
а терпилы полицайские и их полоумные прихлебатели и лизоблюды, все визжат про хунту, карателей и распятых снегирей!...
- Ты в курсе, что 1 марта - Всемирный день кошек? - полюбопытствовал у меня намедни знакомый.
- Уже да, - ответил я.
- А найдется у тебя интересная история на кошачью тему?
- Поищу.
И такую историю я отыскал (правда, она с грустным завершением). Вот она:
Кошкин сын