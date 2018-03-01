 Наемники РФ задержали "министра угля "ДНР" Голенко и 21 его подчиненного "за хищение 100 млн руб."

Об этом 27 февраля сообщила "пресс-служба" "министерства внутренних дел "ДНР", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкие новости.

"Проведены мероприятия по пресечению преступной деятельности ряда "высокопоставленных должностных лиц" "министерства угля и энергетики "ДНР", которые, используя свое должностное положение, занимались хищением в особо крупных размерах денежных средств "государственных предприятий", входящих в состав "министерства", причиняя особо крупный ущерб", – говорится в заявлении наемников РФ.

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Террористы "ДНР" утверждают, что "министр угля и энергетики" Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу".

В результате проведения "специальной операции" задержаны 22 "чиновника" различных уровней, для 17-ти из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Как уверяют наемники РФ, с января 2017 года участниками данной группы были похищены более 100 млн руб., а по данным фактам "в отношении участников организованной преступной группы возбужден ряд уголовных дел".

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