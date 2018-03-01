 Непогода в Киеве: общественный транспорт может курсировать без соблюдения графика движения, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба КГГА, об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Сотрудники КП "Киевпастранс" в усиленном режиме убирают пути и остановки, балансодержателем которых является коммунальное предприятие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для уборки снега в Киеве задействовано 560 единиц спецтехники, - КГГА