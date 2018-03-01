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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1952) Киев (15445) Киевпастранс (73) погода (2400)

 Непогода в Киеве: общественный транспорт может курсировать без соблюдения графика движения, - КГГА

В связи с ухудшением погодных условий на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование без соблюдения графика движения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба КГГА, об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Сотрудники КП "Киевпастранс" в усиленном режиме убирают пути и остановки, балансодержателем которых является коммунальное предприятие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для уборки снега в Киеве задействовано 560 единиц спецтехники, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3053175
 
 
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кто ж мог подумать, что снег пойдет в феврале...
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ладно в Лондоне - в Париже,еще раз в Париже снег )))
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тут гірше - 01 березня весна, але в Києві сніг !!!
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это колапс сцуко Педалик хватит спать!! Непогода в Киеве: общественный транспорт может курсировать без соблюдения графика движения, - КГГА - Цензор.НЕТ 8889 машины автодора выехали в 7:00 а стаким количеством снега должны были как минимум в 4:00 а сейчас толкаются в основном потоке а толку мало.... на дороге жопа!! носит в разные стороны, даже полноприводных.....
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це парк біля Металургів? там, де літачок стоїть?
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Самолёт на бульваре Шевченко. А это, действительно - проспект Металлургов.
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Запорожье это город где всяких ватников воспитывали показательно - я по этому о плотине и пишу))
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Подібне виховування потрібно проводити якомога частіше.
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люди за веревку еще и деньги платят - ну ладно мы та не гордые,ради дело ведь)))
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Так этот снимок был сделан 8го февраля-Запорожье проспект Металлургов!??
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Сегодня ситуация аналогичная. Страшного ничего нет. Снег влажный тяжелый, слой сантиметров 10.
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ооо - теперь тебя можно и воспитывать - за ноги и на плотину - ну покаместь не поумнеешь)))
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з якої сторони будемо вивішувати? ))
з видом на Хортицю?
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ну мы же его не стирать собрались ,а воспитывать - а высота да виды на историю (с их нравами - в мешок и в Днепр) быстро голову прояснают))
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Ксения, вот таких дебилов ты в друзьях держишь?
Подумай, зачем тебе это надо?
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Це лише жарти, які ти так полюбляєш, щоправда не тоді, коли жартують над тобою...
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Ты даже сам не понимаешь, какой бред ты несёшь.
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PastorKopf‏ @freeTymokhin
Читать @freeTymokhinЕщеБрехливого байбака, що віщував ранню весну, бачили в аеропорту Бориспіль...
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кажуть)) - таксисти працюють - єдиний транспорт - 5 км 200грн!
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видел таих, нагрузил полную машину грачей а опосля под горку грачи его выпихивали хором Непогода в Киеве: общественный транспорт может курсировать без соблюдения графика движения, - КГГА - Цензор.НЕТ 5449
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таки я не верю, глаза и видят но если Татьяна Лайф пишет - таки нет)))
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у них уже весна календарная, бабки на зиму закончились....
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ну конечно же мер виноват. вот при космосе и омеле в Киеве снег вообще никогда не шел, были тропики, а на каштанах росли булки с маслом, арбузы и бутылки портвейна.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНепогода в Киеве: общественный транспорт может курсировать без соблюдения графика движения, - КГГА
 
 
 
 
 
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