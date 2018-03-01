 Суд вернул апелляцию САП по имуществу фигуранта "газового дела" Постного из-за нарушения порядка подачи

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 14 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Решение приняла судья Ийя Рейнарт.
Суд вернул жалобу без рассмотрения, поскольку руководитель САП нарушил порядок ее подачи.
В соответствии с положениями Гражданского кодекса апелляционная жалоба подается непосредственно в апелляционный суд.
После принятия процессуальных кодексов в судах вводится Единственная судебная информационно-телекоммуникационная система.
Апелляционный суд отметил, что на момент подачи жалобы система еще не начала функционирования, а потому, согласно переходным положениям ГПК, жалоба должна подаваться через суд первой инстанции, принявший обжалуемое решение. Как известно, 21 декабря 2017 г. Печерский суд признал недействительными договоры дарения квартиры и садового дома, заключенные между Валерием Постный и его матерью 6 лет назад.
Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 75 кв.м. в доме по ул. Грушевского, 9 и садовом доме на 57,5 кв.м. в Обуховском районе, возле села Старые Безрадичи в садовом обществе "Росинка". В декабре 2016 г. женщина уже отсудила у сына другой дом по аналогичной схеме.
Анна Постная считает, что договор дарения был заключен в результате ошибки и на самом деле она этого не хотела.
Истица отметила, что ей 80 лет, она часто болеет и нуждается в постороннем уходе. (1 января 2018 г. Анне Постный исполнилось 82). А Постный, как утверждает его мать, недавно вроде бы перестал уделять ей внимание, и она должна была обращаться к родственнику, который согласился ухаживать за ней, если она заключит с ним договор пожизненного содержания.
Напомним, что Валерий Постный является обвиняемым по так называемому "газовому делу". Следствие отводит ему роль соорганизатора схем Онищенко по хищению газа, добытого по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Убытки государства оценивается в более чем 740 млн грн.
Дело против Постного и еще 7 человек переданы в Соломенский суд, но рассмотрение более полугода не может начаться.
Валерий Постный год содержался в СИЗО и только летом 2017 г. оказался на свободе, после того как суд уменьшил ему залог до 10 млн грн. После сообщения о подозрении Постный перестал ходить и его пришлось доставлять в суд на каталке. Впоследствии он начал передвигаться в инвалидной коляске. Постный утверждает, что это последствия операции на позвоночнике.
Ранее Валерий Постный длительное время проживал в Германии, в Берлине, где имел там место прописки. Кроме того, в материалах дела он указан как менеджер немецкой компании "Оптимал Логистик".
В 2017 г. сын Постного - Антон - пытался снять арест с $250 тыс. и 180 тыс. евро, изъятых из его банковских сейфов, но проиграл иск во всех инстанциях. 26-летний парень утверждал, что это его деньги, поскольку в 2016 г. он продал свою квартиру по ул.Десятинная, 13 за более 10 млн грн.
Суд решил, что Постный-младший не доказал, что это именно те деньги, которые он получил от продажи недвижимости. В частности, не подтвердил, что менял гривни на доллары и евро.
Суд обратил внимание, что Антон Постный и его отец в один день сняли в банке соседние сейфы. Кроме того, в материалах суда была копия апелляционной жалобы Виктории Зайцевой, экс-супруги Постного, с которой он развелся в 1993 году. Женщина утверждала, что арестованные деньги принадлежат ей, а сыну она их передала в безвозмездное пользование. В итоге деньги остались под арестом.
Адвокаты и судьи вообще знают много трюков
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