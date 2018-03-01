 Суд вернул апелляцию САП по имуществу фигуранта "газового дела" Постного из-за нарушения порядка подачи

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 14 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Решение приняла судья Ийя Рейнарт.

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Суд вернул жалобу без рассмотрения, поскольку руководитель САП нарушил порядок ее подачи.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса апелляционная жалоба подается непосредственно в апелляционный суд.

После принятия процессуальных кодексов в судах вводится Единственная судебная информационно-телекоммуникационная система.

Апелляционный суд отметил, что на момент подачи жалобы система еще не начала функционирования, а потому, согласно переходным положениям ГПК, жалоба должна подаваться через суд первой инстанции, принявший обжалуемое решение. Как известно, 21 декабря 2017 г. Печерский суд признал недействительными договоры дарения квартиры и садового дома, заключенные между Валерием Постный и его матерью 6 лет назад.

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Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 75 кв.м. в доме по ул. Грушевского, 9 и садовом доме на 57,5 кв.м. в Обуховском районе, возле села Старые Безрадичи в садовом обществе "Росинка". В декабре 2016 г. женщина уже отсудила у сына другой дом по аналогичной схеме.

Анна Постная считает, что договор дарения был заключен в результате ошибки и на самом деле она этого не хотела.

Истица отметила, что ей 80 лет, она часто болеет и нуждается в постороннем уходе. (1 января 2018 г. Анне Постный исполнилось 82). А Постный, как утверждает его мать, недавно вроде бы перестал уделять ей внимание, и она должна была обращаться к родственнику, который согласился ухаживать за ней, если она заключит с ним договор пожизненного содержания.

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Напомним, что Валерий Постный является обвиняемым по так называемому "газовому делу". Следствие отводит ему роль соорганизатора схем Онищенко по хищению газа, добытого по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Убытки государства оценивается в более чем 740 млн грн.

Дело против Постного и еще 7 человек переданы в Соломенский суд, но рассмотрение более полугода не может начаться.

Валерий Постный год содержался в СИЗО и только летом 2017 г. оказался на свободе, после того как суд уменьшил ему залог до 10 млн грн. После сообщения о подозрении Постный перестал ходить и его пришлось доставлять в суд на каталке. Впоследствии он начал передвигаться в инвалидной коляске. Постный утверждает, что это последствия операции на позвоночнике.

Ранее Валерий Постный длительное время проживал в Германии, в Берлине, где имел там место прописки. Кроме того, в материалах дела он указан как менеджер немецкой компании "Оптимал Логистик".

В 2017 г. сын Постного - Антон - пытался снять арест с $250 тыс. и 180 тыс. евро, изъятых из его банковских сейфов, но проиграл иск во всех инстанциях. 26-летний парень утверждал, что это его деньги, поскольку в 2016 г. он продал свою квартиру по ул.Десятинная, 13 за более 10 млн грн.

Суд решил, что Постный-младший не доказал, что это именно те деньги, которые он получил от продажи недвижимости. В частности, не подтвердил, что менял гривни на доллары и евро.

Суд обратил внимание, что Антон Постный и его отец в один день сняли в банке соседние сейфы. Кроме того, в материалах суда была копия апелляционной жалобы Виктории Зайцевой, экс-супруги Постного, с которой он развелся в 1993 году. Женщина утверждала, что арестованные деньги принадлежат ей, а сыну она их передала в безвозмездное пользование. В итоге деньги остались под арестом.