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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1952) Киев (15445) погода (2400)

 Для уборки снега в Киеве задействовано 560 единиц спецтехники, - КГГА

Киевские коммунальные службы продолжают уборку последствий непогоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным ведомства задействовано 293 единицы снегоуборочной техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, около 90 тракторов и малой механизации "Киевзеленстроя", а также  техника других предприятий.

Кроме того, в Киеве работает 36 бригад ручной уборки, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам и лестничные марши. Во дворах жилых домов работает 3800 работников ЖЭУ. Расчисткой снега в парках и скверах занимаются работники "Киевзеленстроя".

"Обращаем внимание всех балансодержателей на необходимость немедленной расчистки снега на закрепленной балансовой территории. В случае нарушения правил благоустройства городские инспекторы по благоустройству будут составлять протокол, что является основанием для наложения штрафа", - подчеркнули в КГГА.

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Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта проходит сегодня в 10:00.

Также сообщается, что коммунальщики работают в усиленном режиме и настойчиво просят владельцев транспортных средств не оставлять машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.

Источник: https://censor.net.ua/n3053172
 
 
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Зима как всегда "подкралась неожиданно".
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При том, что интернет уже неделю пишет об ухудшении погодных условий Для прибирання снігу в Києві задіяно 560 одиниць спецтехніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 4734
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550 в козині чистять?

і не називайте цей процес "уборкой" - сніг ніхто не прибирає, його розгортають по сторонах дороги!
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так що, в козинський плебс) джипарей не має?! Для прибирання снігу в Києві задіяно 560 одиниць спецтехніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 8061
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сіллю)) той сніг треба засипати - розтане! Для прибирання снігу в Києві задіяно 560 одиниць спецтехніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 1484
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згадайте класика - льоня-космос - сам розтане!!! Для прибирання снігу в Києві задіяно 560 одиниць спецтехніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 8370
а тут сіллю посипають - пісець деревам, взуттю і тд -- і збирати, як пісок не треба! Для прибирання снігу в Києві задіяно 560 одиниць спецтехніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 8370 Для прибирання снігу в Києві задіяно 560 одиниць спецтехніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 8370 Для прибирання снігу в Києві задіяно 560 одиниць спецтехніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 7593
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А в Полтаві один трактор на Сінній. Жодного кільцевого, тільки забиті маршрутки.
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её может быть хоть 100500 но проблемы как у попова в 13 году
кстати напомнить чем 13 год кончился? а сей знатный управленец - наверное так ни за что и не ответит Для прибирання снігу в Києві задіяно 560 одиниць спецтехніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 251 Для прибирання снігу в Києві задіяно 560 одиниць спецтехніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 6478
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народ, в общественный транспорт, как, Матросов, в атаку идет, с криками "е....ный лед, снег и кличко", сначала надо через бруствер из снега перелезть, а потом, в открытые двери автобуса, как на амбразуру дзота, бросаться.
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Если наши власти набрались наглости заставлять предпринимателей чистить прилегающую територию, то заставте уж и собственников строительных грузовиков иметь снегоуборочную лопату на машине.
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Надо срочно вертолеты закупать, чтоб соль разбрасывать удобней было.
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Київ малось на увазі Козин та Конча-Заспа Для прибирання снігу в Києві задіяно 560 одиниць спецтехніки, - КМДА - Цензор.НЕТ 7748
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДля уборки снега в Киеве задействовано 560 единиц спецтехники, - КГГА
 
 
 
 
 
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