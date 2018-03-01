 Для уборки снега в Киеве задействовано 560 единиц спецтехники, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным ведомства задействовано 293 единицы снегоуборочной техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, около 90 тракторов и малой механизации "Киевзеленстроя", а также техника других предприятий.

Кроме того, в Киеве работает 36 бригад ручной уборки, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам и лестничные марши. Во дворах жилых домов работает 3800 работников ЖЭУ. Расчисткой снега в парках и скверах занимаются работники "Киевзеленстроя".

"Обращаем внимание всех балансодержателей на необходимость немедленной расчистки снега на закрепленной балансовой территории. В случае нарушения правил благоустройства городские инспекторы по благоустройству будут составлять протокол, что является основанием для наложения штрафа", - подчеркнули в КГГА.

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Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта проходит сегодня в 10:00.

Также сообщается, что коммунальщики работают в усиленном режиме и настойчиво просят владельцев транспортных средств не оставлять машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.