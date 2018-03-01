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 174 населенных пункта в 10 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях, а именно: в Донецкой - 42, в Черкасской - 23, в Николаевской - 23, в Одесской - 20, в Днепропетровской - 16, в Харьковской - 15, в Херсонской - 13, в Запорожской - 9, в Сумской - 8 и в Киевской - 5)", - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

"Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и на отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей", - сообщили в ведомстве.

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Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечены 2 тыс. 413 чел. и 1 тыс. 705 ед. техники, из них от "Укравтодора" 1 тыс. 921 чел. и 1 тыс. 558 ед. техники, от ГСЧС 492 чел. и 147 ед. техники.

В связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах.

Аэропорты работают в штатном режиме.

Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3053169
 
 
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Я робив спробу відкопати хоча б одну з машин, але швидко зрозумів що нікуди не поїду.
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а я ще міркую, їхати чи ні=))
поки відкопуюсь, а там буде видно.
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Надо кацапам дезу кинуть, что украина завалена аргентинским снегом, они его за день вынюхают
В аэропорту Аргентины задержали россиянина с 3,5 килограммами кокаина в чемодане
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Херсон замело, откапываемся=))
транспорт почти стоит, снег продолжает сыпать.

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Из Винницы есть кто? Трассы у вас замело?
В такую погоду смотрим расейский "позитив",если кто еще не видел:
Собчак vs. Жириновский. Ксения обливает оппонента водой. Вольфович грязно матерится.
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В Виннице пока терпимо,снега много но проехать можно....
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Энергетикам на районах не позавидуешь,старая техника ломается,вне трассы ремонтники не в состоянии пешим ходом по пояс в снегу добираться...
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Полтаву замело і замітає далі. Зранку ще були наміри виїхати. Розчистили від воріт до дороги за 2 (!) години. Далі стало ясна безглуздість цього заняття. Роботи мабуть сьогодні не побачу. За весь час повз мою хату не проїхала жодна машина. Значить заблокований з обох боків. Думаю, що із запасами у погрібнику до Паски якось доживем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия174 населенных пункта в 10 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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