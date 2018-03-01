 174 населенных пункта в 10 областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях, а именно: в Донецкой - 42, в Черкасской - 23, в Николаевской - 23, в Одесской - 20, в Днепропетровской - 16, в Харьковской - 15, в Херсонской - 13, в Запорожской - 9, в Сумской - 8 и в Киевской - 5)", - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

"Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и на отдельные участки дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей", - сообщили в ведомстве.

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Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечены 2 тыс. 413 чел. и 1 тыс. 705 ед. техники, из них от "Укравтодора" 1 тыс. 921 чел. и 1 тыс. 558 ед. техники, от ГСЧС 492 чел. и 147 ед. техники.

В связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах.

Аэропорты работают в штатном режиме.

Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.