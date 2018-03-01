 Манафорт предстанет перед судом в сентябре

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters.
Манафорт отрицает свою вину в отмывании денег, уклонении от налогов и мошенничестве. Его также обвинили в том, что она не зарегистрировался как иностанных агент, занимаясь лоббированием интересов правительства Украины времен Януковича.
23 февраля против экс-политтехнолога и главы избирательного штаба Дональда Трампа американца Пола Манафорта, а также его помощника Ричарда Гейтса, выдвинули новые обвинения в уклонении от налогов на доходы полученные в Украине во время работы на беглого экс-президента Виктора Януковича.
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера обвиняет Манафорта в том, что через его оффшорные счета прошло более 75 миллионов долларов. Обвинение указывало, что с помощью Гейтса он отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и Минюста.
В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям.
У нас скомпроментовані ВСІ гілки влади. І до відновлення довіри до них пройдуть десятки років.
Надто великий розрив між "володарями" та людьми, гнів виникне неминуче, втримати неможливо.
а на свободи.
в обмину на его язык и он его развяжет и все расскажет, если уже нет - про яныка, хуйла и прочее...
хотя ето никого уже не интересует - все всё знают и без етой манафорской, прикацапленой воши....