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Все про:ПР (11253) суд (20582) США (13335) Манафорт (54)

 Манафорт предстанет перед судом в сентябре

Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным в отмывании денег. Судебное рассмотрение его дела начнется 17 сентября в округе Колумбия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Reuters. 

Манафорт отрицает свою вину в отмывании денег, уклонении от налогов и мошенничестве. Его также обвинили в том, что она не зарегистрировался как иностанных агент, занимаясь лоббированием интересов правительства Украины времен Януковича.

23 февраля против экс-политтехнолога и главы избирательного штаба Дональда Трампа американца Пола Манафорта, а также его помощника Ричарда Гейтса, выдвинули новые обвинения в уклонении от налогов на доходы полученные в Украине во время работы на беглого экс-президента Виктора Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - The Associated Press

 Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера обвиняет Манафорта в том, что через его оффшорные счета прошло более 75 миллионов долларов. Обвинение указывало, что с помощью Гейтса он отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и Минюста. 

В октябре 2017 года Манафорт сдался федеральным властям.

Источник: https://censor.net.ua/n3053168
 
 
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А що це на поруки його ніхто не бере ? Манафорт предстанет перед судом в сентябре - Цензор.НЕТ 6513
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Бо він не в СІЗО знаходиться, а вдома живе.
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Він хоча би заставу вніс, а в нас злодіїв безкоштовно відпускають.
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По різному відпускають, та все ж згідно закону. А поняття "справедливість" у кожного своє.
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Звісно, що своє. Недарма людство вигадало суд, який мав би встановлювати приблизну рівновагу. Але ж у нас немає істинного суду, він скомпроментований.
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Суд вигадало не людство, а володарі людства. Аби відводити від себе гнів людей за несправедливі і законні рішення.
У нас скомпроментовані ВСІ гілки влади. І до відновлення довіри до них пройдуть десятки років.
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То дуже довго.
Надто великий розрив між "володарями" та людьми, гнів виникне неминуче, втримати неможливо.
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Ліки від цього гніву давно відомі- "Хлеба и зрелищ".
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это цитата из Жириновского без ссылки на источник
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Не сумніваюсь. Сумніваюсь, що не буде "сделки со следствием".
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буде сдилка со следствием - ёму пообицяют и зроблять - 2 роки до сдоху не в тюрьми,
а на свободи.
в обмину на его язык и он его развяжет и все расскажет, если уже нет - про яныка, хуйла и прочее...
хотя ето никого уже не интересует - все всё знают и без етой манафорской, прикацапленой воши....
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В Ахметова з Льовочкіним очко напряглось ! Манафорт предстанет перед судом в сентябре - Цензор.НЕТ 1852
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Український Патріот- журналіст з пресс-конференції Порошенка.
Манафорт предстанет перед судом в сентябре - Цензор.НЕТ 4574
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Хочу надеяться, что эту гниду определят на нары до конца жизни.
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ось так з бандитами (ахметов, янукович) справи мати , а нинішні чекайте до вас черга дійде , буде вам і ротердам і плюс і все інше
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к сентябрю как раз он успеет по углам заработки пристроить
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМанафорт предстанет перед судом в сентябре
 
 
 
 
 
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