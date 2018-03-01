 В подвалах жилых домов в Луцке насмерть замерзли трое бездомных

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по данным патрульной полиции в Волынской области, тела двух мужчин примерно 50-летнего возраста были обнаружены вчера, 27 февраля, в подвалах многоэтажек по разным адресам. Тело еще одного бездомного нашли 28 февраля тоже в подвале многоэтажного дома, расположенного в одном из микрорайонов города.

По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции Ольги Бузулук, про найденные тела в полицию сообщили жители домов, а также работник жилищно-коммунального предприятия. Она отметила, что по предварительной информации, мужчины скончались от переохлаждения.

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"В настоящее время личности двух бездомных установлены. По свидетельству соседей, эти мужчины ранее проживали в домах, в подвалах которых нашли их тела. Однако при определенных обстоятельствах впоследствии стали бездомными. Личность третьего не установлена", - отметила Бузулук.

Как сообщалось ранее, на Львовщине отец с сыном погибли от переохлаждения.



