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Все про:Луцк (322) переохлаждение (14) смерть (4681) морозы (159)

 В подвалах жилых домов в Луцке насмерть замерзли трое бездомных

В Луцке в результате переохлаждения погибли трое бездомных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по данным патрульной полиции в Волынской области, тела двух мужчин примерно 50-летнего возраста были обнаружены вчера, 27 февраля, в подвалах многоэтажек по разным адресам. Тело еще одного бездомного нашли 28 февраля тоже в подвале многоэтажного дома, расположенного в одном из микрорайонов города.

По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции Ольги Бузулук, про найденные тела в полицию сообщили жители домов, а также работник жилищно-коммунального предприятия. Она отметила, что по предварительной информации, мужчины скончались от переохлаждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две сестры-пенсионерки умерли от переохлаждения в собственном доме на Ривненщине

"В настоящее время личности двух бездомных установлены. По свидетельству соседей, эти мужчины ранее проживали в домах, в подвалах которых нашли их тела. Однако при определенных обстоятельствах впоследствии стали бездомными. Личность третьего не установлена", - отметила Бузулук.

Как сообщалось ранее, на Львовщине отец с сыном погибли от переохлаждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3053167
 
 
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Майже як в Харкові..............
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Да уж, нашей геноцидной власти весь народ 100 лет не нужен, что уж говорить про БОМЖей. В Луцке даже не соизволили создать пункты обогрева на время морозов. А в Швеции БОМЖам предоставляют бесплатно гостиничный номер на проживание до конца их жизни. Вот показатель отношения власти к своим гражданам.Наша власть совсем потеряла человеческий облик, у всех выросли роги и хвосты и сатанячьи морды показывают клыки своим гражданам.А граждане избирают и терпят эту сатанячью свору бандитов.
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В 75% случаев БОМЖ и БИЧ не трагедия, а стиль жизни
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Чого при Радянській владі такого стилю не було? Мабуть тому, що баригам по рукам давали, за крадіжки в особливо великих розмірах під розтріл шли, а не ордена отримували....
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угу, а еще была статья УК за тунеядство...
Засуньте свой совок себе у ЖО
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Значит при совдепии вы ребенком были, раз не знаете. Обычно бесплатно не консультирую, Но в порядке исключения - приказ МВД СССР № 140 1970 г. в руки
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На основании приказа МВД СССР № 140 1970 г., изданным во исполнение постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 23 февраля 1970 г. «О мерах по усилению борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни», бездомные действитеельно помещались в приёмники-распределители органов внутренних дел. Таких тунеядцев было в 1980 году примерно 142 тыс с 260 млн. жителей СССР, или от силы 0,05% населения. Для примера - в городе с 260 тыс населения может бы и нашли одного-два бомжа на то время. При Советской власти только лентяи не могли устроится на работу или отьявленные зеки не хотели работать, поскольку это было им западло.
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Про официальную статистику спорить будем? Ха-Ха-Ха три раза . В сесесер ни проституток, ни наркоманов, ни серийных маньяков не было, так мелочь не стоящая внимания. И прелесть какая! Организованной преступности тоже не было. И по оф. статистике рядовой гражданин совка жил не чуть не хуже француза или итальянца

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откуда эти проценты, на что интересно вы ориентировались когда придумывали цифру?
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Данные только в обмен на инфу о количестве лезби в Украине
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лесби* же вроде, без понятия погуглите, а причём тут? вам кто-то приводил такие цифры и у вас возникли сомнения? вы пишите "В 75% случаев БОМЖ и БИЧ не трагедия, а стиль жизни" это утверждение и я спрашиваю на чём оно основано?
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а, тема про забыла название, где спорили про отношение к гейпарадам, ясно, я написала что я гей, вообще если по-правде я не гей и не лесби, я асексуалка, т.е. меня не девочки ни мальчики не интересуют, но если хотите могу быть как бы лесби, если надо распишусь, но всё равно причём тут до того что вы указали цифры и не можете это обосновать, трепло внезависимости от ориентации и пола это...нехорошийчеловек, одно слово - трепло
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На оскорбление отвечу тем же - с педерастами не общаюсь.
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Хотя разве можно оскорбить гомосека назвав его петухом ?
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ну если честно, я не хочу платить такие налоги, как в Швеции...
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так ці ж податки там вертаються людям, а не баригам в кишеню. Там до парламенту на велосипедах їздять, а не кичаться іномарками перед зубожилим людом
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не надо мне ничего возвращать, думаю я сам лучше смогу распорядиться своими деньгами.
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О звичайно, поздирати із своїх холопів гроші, які за мізерні зарплати працюють, - і в кишеню, це і роблять наші бариги. А люди що....., це засіб для збагачення бариг.
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слышь, барыга, иди квалификацию поднимай или делай собственный бизнес. Когда начнешь сам зарабатывать, а не жить за мой счет, будешь рассказывать про перераспределение моих денег
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а що ж ви в спам відправили згадку про 144 потужні реформи, від яких аж тхне лицемірством та брехнею? Правда очі коле?
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Херсон замело, откапываемся=))
транспорт стоит, снег продолжает сыпать.
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Такі морози...
Важко на вулиці вижити.
Земля пухом...
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Особливо, якщо втратив інстинкт самозбереження.
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Особливо коли людина не захищена державою.
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безхатьки у США уже всё - тебе полегчало, саня?
болтун - следи за языком....
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Мені і так не важко. Бо ЖОДНА пропаганда на мене не діє. Ні ваша, ні наша, ні рашистська.
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да, мне тоже интересно, что случилось с бездомными в США?
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приедь, посмотри ...
шо в тупую слюну в роте взбалтывать?
я никому не скажу шо ты кацап....
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ай да старый, покрытый всеми морскими солями в севастопольской бухте
якорь взбрызнул...
я на самом деле так и думал, шо ты списаное на гавно кацапское пИнсионерющеe,
а чем другим, как страхом зарабатывать неумеющее...
Пососи плинтус, со своими посоветуйся - многим легчает....
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Так я и был недавно, чего ж и удивляюсь, что бомжи в штатах - все... Бомжей хватает, при чем никто их особо и не гоняет, валяются на улице где хотят. На подъезде к ЛА вдоль хайвея попадаются бомжовые хатки из всякого мусора. В даунтауне на улице таких диких бичей можно встретить. И всякой бомжатни хватает даже на Аллее Славы - не таким я себе представлял Голливудский бульвар.
И, кстати, когда я показывал наши фотки и видео со снегом местным корешам, один сказал, чтоб если б такое случилось у них, то половина оранж каунти сразу же умерла от переохлаждения (при чем имелись в виду нормальные жители, а не бомжи)
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а вы думали там рай? но всё же в триста раз лучше чем у нас
в том числе и с этой проблемой
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у більшості країн є соціальне житло, в яких, при поганому збігу обставин , можна безкоштовно переконтуватись, поки не знайдеш роботу, та житло, та дають соціальні проїздні 2 квитки на день, щоб користувався транспортом

Дуже далеко нам до Європи. І я буду дуже здивований, якщо европейське життя тут настане швижше ніж через 30-40 років.
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Яка свідомість- таке і життя. А свідомість змінюється поколіннями.
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в этом мы лучше США, у нас бездомных очень много и просто нищих море
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может лучше пример добротных европейских стран?
потому что США это массовые убийства каждый год и не по разу, США это нищета соседствующая с корпорациями, США это грязь трущоб, США это мировые финансовые кризисы ради доллара и тд.
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Про який захист державою іде мова, коли бариги та їх посібники в штани вже не влізають, та віж жиру мордяки роз'їли, а люди думають як вижити при таких цінах.
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Так відкриття сезону напевно не хотів пропустити))
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У людей не було грошей поїхати в наметове містечко під ВР.
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Коли це безхатчинки та при Радянській владі були? Скоро все населення ця буржуазна влада до каналізаційних люків жити відправе з такими тарифами та цінами на товари. Он виключно з метою справедливості бариги при владі знову норми споживання електрики людям порізали: нині на 1 людину норма вже 70 кіловат. Це якраз вистачить на холодильник та освітлення, а ще може і праскою через день можна буде хвилин 10 користуватись. А щоб телевізор подивитись - то вже розкішь, ба й крамольні передачі людям нічого дивитись, як рахує влада, хай люди в інфіормаційній ізоляції живуть, так краще їм на шиї ярма надівати.
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А вы при совке жили, что такие наивные вопросы задаете? Разумеется были. И спецприемники были. Термины БОМЖ и БИЧ не в современной Украине появились. Другой вопрос в количестве людей у мусорных баков
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Пане, які бомжі? Були нероби, яких, якщо 6 місяців не працюєш, то до відповідальності притягували. А зараз пенсіонери, та не тільки вони по смітниках ходять, щоб щось знайти та продати (пляшки, бумагу і т.і.), бо вижити не можуть.
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Да далеки вы от минувшей реальности. Того бомжа еще поймать надо было, не все по городам в развалочку гуляли. Да и ментам без разнарядки с вшивотой таскаться желания не было. Это не выпивох под кабаками-барами грабить
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ото ж бо - потрібно було ще піймати їх в СРСР, а нині при хвалебній приватній власності на засоби виробництва та владі буржуа - бомжі мало не в кожному під'їзді ночують чи підвалі будинку.
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Опять глупость. В совке был тоталитарный режим. А сейчас поймаешь бомжа, а он в ЕСПЧ иск подаст. И будет Украина ему еще деньги выплачивать. То что возросшее количество бомжей следствие обнищания гр. Украины это одно, а бродяжничество это социальное явление
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Бомж в Європейський Суд скаргу подасть - ви хоть не смішіть людей, люди бідні їсти не мають що, он як в Луцьку від морозів замерзають....Це Луценко і другі пани можуть в Європейський Суд заяви подавати, кошти мають для цього.....натягли з народу.
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Вы мне надоели своей упоротостью. Про колбасу на вечном огне слышали? А про международный комитет по правам человека.. И истцу ничего платить Fmnisty все оплатить. Больше не пишите, Ибо вы в этой теме дилетант, при чем избегающий неудобных фактов.

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Fmnisty що це таке, я навіть в інеті таке знайти не можу, розжуйте мені більш популярно
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Это с каких пор? Или у вас мама за э/э платит?
Снизили нормы со 150 до 100 кВт/ч. давно и пока этот лимит действует.
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у вас застаріла інформація, з 1 січня 2018 влада бариг порізала норми споживання еленктроенергії - на одну людину 70 кіловат плюс 30 кіловат на на іншого члена сім'ї, але там обмеження також є граничні. До 1 січня було 90 кіловат на людину.
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угу, устаревшая... Я каждый месяц сам плачу.
Действующие тарифы

Это если только на субсидиях... В тарифах никогда не было нормы на "людину", только на домогосподарство.
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...................змінюється денний тарифний коефіцієнт для двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу із «1,8» на «1,35» для споживачів електричної енергії (крім населення). У підвалах житлових будинків у Луцьку на смерть замерзли троє безхатьків - Цензор.НЕТ 5047
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там тоже что-то меняли. Разбирайтесь сами
Про нормы на человека там нигде не встречал. Еще раз - это наверное касается субсидий.
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Та про субсидії то зрозуміло ..Цікаво скількі буде КВт коштувати при введенні т.зв.*раб-тарифів * ? ..
Думаю чи варто переходити на *двозонник* !? У підвалах житлових будинків у Луцьку на смерть замерзли троє безхатьків - Цензор.НЕТ 7546
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та тоже думал про переход, только мороки много, а выгоды мало (по крайней мере у меня).
То, что считал - окупиться лет через 5, не раньше.
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ПС .Сьогодні дали інфу ...перехід (робота .лічильник.документи ) --десь в межах 2700 гривасов !
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ну я считал, у меня экономия выйдет до 40 грн в месяц...
Насчет РАБ-тарифов, вот тут полная разводиловка, по моему мнению. Облэнерго забрали нахаляву, теперь оценят их по реальной коммерческой стоимости и будут нам считать проценты на их развитие. Надо ФДМУ проверить приватизационные договора и кому не нравятся условия - вернуть предприятия государству.
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..У мене теж в цих межах ..А по вартості електроенергії то ця влада працює повністю на олігархат (власників облгазів та енерго)
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так это свои люди, их нельзя обделять
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Википедия.РУ:

Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Декларация была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года.
Принятие декларации стало ключевым событием в процессе распада СССР.

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Нужно СЕРЬЁЗНО подходить к вопросу ДЕЕСПОСОБНОСТИ! Не может НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ человек иметь кучу прав (в том числе политических и социальных), но и не может нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ даже за собственную жизнь. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮДЕЙ с РАВНЫМИ ПРАВАМИ и РАВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - это УТОПИЯ! БОЛЬШИЕ ПРАВА подразумевают БОЛЬШУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и НАОБОРОТ! Нужно привести ЮРИСПРУДЕНЦИЮ к ФАКТИЧЕСКОМУ состоянию. Нужна научно обоснованная СЕГРЕГАЦИЯ! УРАВНИЛОВКА - это БОЛЬШЕВИЗМ РАБОВ!
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Идея как бы неплохая. Есть примеры ее реализации в современном мире?
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Все нужные примеры в ДРЕВНЕМ МИРЕ (где не было материальных возможностей лицемерить и содержать кучу бездельников и тунеядцев, где каждый занимал ту экономическую нишу, на которую был способен и права были соответствующие).
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В Древнем мире не было ЕСПЧ и других институций, которые встанут на защиту тех, чьи права, в том числе и избирательные, ущемят.
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А в той самий час депутати Луцької міської Ради влаштували бійку із-за дерибана землі.
У кого супчик ріденький, а у кого брюлік дрібненький.)
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Стыдно, что государство не может на какой-то месяц создать пункты обогрева в каком-то ненужном здании, где бездомные могли хотя бы чай гарячий попить и переночевать. Разве это такие большие деньги?! Что уже говорить о бездомных животных...
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С такими тарифами скоро все бездомными станем: еще примут закон, по которому квартиры будут забирать за долги местным бандюкам из энергокорпараций, так точно половина населения станет в канализациях жить....

Вон у нас в Боярке, 15 км от Киева карманнай горсовет во главе с барыгой Зарубиным А. А. проголосовали за то, что центральное отопление стоит не как во всех городах Украины от 28-35 грн за метр квадратный, а 55 !!! Вдумайтесь 55 грн за квадрат, когда в Киеве за 15 км эта услуга стоит 31 грн! И кто им по рукам надает? А почему не 100 грн поставить? Стадо проглотит и побежит платить. Итого, в среднем, например, за 65 квадтратов уйдет 3600 грн плюс газ на плиту и колонку (воды гарячей нет). Т.е. за газ мы платим больше 4К !!! У людей, у которых автономка за газ уходит около 1К. Представляете, какой это откровенный грабеж! 3К ежемесячно себе в карман... Поэтому и такие баталии за передел нашего бабла... Нет слов просто уже.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ подвалах жилых домов в Луцке насмерть замерзли трое бездомных
 
 
 
 
 
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