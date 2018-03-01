 В подвалах жилых домов в Луцке насмерть замерзли трое бездомных

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по данным патрульной полиции в Волынской области, тела двух мужчин примерно 50-летнего возраста были обнаружены вчера, 27 февраля, в подвалах многоэтажек по разным адресам. Тело еще одного бездомного нашли 28 февраля тоже в подвале многоэтажного дома, расположенного в одном из микрорайонов города.
По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции Ольги Бузулук, про найденные тела в полицию сообщили жители домов, а также работник жилищно-коммунального предприятия. Она отметила, что по предварительной информации, мужчины скончались от переохлаждения.
"В настоящее время личности двух бездомных установлены. По свидетельству соседей, эти мужчины ранее проживали в домах, в подвалах которых нашли их тела. Однако при определенных обстоятельствах впоследствии стали бездомными. Личность третьего не установлена", - отметила Бузулук.
Как сообщалось ранее, на Львовщине отец с сыном погибли от переохлаждения.
Засуньте свой совок себе у ЖО
транспорт стоит, снег продолжает сыпать.
Важко на вулиці вижити.
Земля пухом...
болтун - следи за языком....
шо в тупую слюну в роте взбалтывать?
я никому не скажу шо ты кацап....
якорь взбрызнул...
я на самом деле так и думал, шо ты списаное на гавно кацапское пИнсионерющеe,
а чем другим, как страхом зарабатывать неумеющее...
Пососи плинтус, со своими посоветуйся - многим легчает....
И, кстати, когда я показывал наши фотки и видео со снегом местным корешам, один сказал, чтоб если б такое случилось у них, то половина оранж каунти сразу же умерла от переохлаждения (при чем имелись в виду нормальные жители, а не бомжи)
в том числе и с этой проблемой
Дуже далеко нам до Європи. І я буду дуже здивований, якщо европейське життя тут настане швижше ніж через 30-40 років.
потому что США это массовые убийства каждый год и не по разу, США это нищета соседствующая с корпорациями, США это грязь трущоб, США это мировые финансовые кризисы ради доллара и тд.
Снизили нормы со 150 до 100 кВт/ч. давно и пока этот лимит действует.
Действующие тарифы
Это если только на субсидиях... В тарифах никогда не было нормы на "людину", только на домогосподарство.
Про нормы на человека там нигде не встречал. Еще раз - это наверное касается субсидий.
Думаю чи варто переходити на *двозонник* !?
То, что считал - окупиться лет через 5, не раньше.
Насчет РАБ-тарифов, вот тут полная разводиловка, по моему мнению. Облэнерго забрали нахаляву, теперь оценят их по реальной коммерческой стоимости и будут нам считать проценты на их развитие. Надо ФДМУ проверить приватизационные договора и кому не нравятся условия - вернуть предприятия государству.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Декларация была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года.
Принятие декларации стало ключевым событием в процессе распада СССР.
лицемеритьи содержать кучу бездельников и тунеядцев, где каждый занимал ту экономическую нишу, на которую был способен и права были соответствующие).
У кого супчик ріденький, а у кого брюлік дрібненький.)
Вон у нас в Боярке, 15 км от Киева карманнай горсовет во главе с барыгой Зарубиным А. А. проголосовали за то, что центральное отопление стоит не как во всех городах Украины от 28-35 грн за метр квадратный, а 55 !!! Вдумайтесь 55 грн за квадрат, когда в Киеве за 15 км эта услуга стоит 31 грн! И кто им по рукам надает? А почему не 100 грн поставить? Стадо проглотит и побежит платить. Итого, в среднем, например, за 65 квадтратов уйдет 3600 грн плюс газ на плиту и колонку (воды гарячей нет). Т.е. за газ мы платим больше 4К !!! У людей, у которых автономка за газ уходит около 1К. Представляете, какой это откровенный грабеж! 3К ежемесячно себе в карман... Поэтому и такие баталии за передел нашего бабла... Нет слов просто уже.