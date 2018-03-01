 За прошедшие сутки никто из украинских воинов не пострадал. Враг осуществил 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.



Так, по данным штаба, на луганском направлении противник вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитникам Луганского, а из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - нарушал перемирие возле Новгородского. Кроме того, гранатометы различных типов и стрелковое оружие противник применил неподалеку от Крымского.

На донецком направлении под обстрелы из 120-ти и 82-мм минометов попали позиции украинских сил вблизи Павлополя.

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"В общем за минувшие сутки агрессор осуществил 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен", - сказано в сообщении.

Напомним, 27 февраля российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ.