 Польский диссидент Калиновский установил памятный знак Героям Небесной Сотни на своем участке. ФОТОрепортаж

Памятник установлен по инициативе и на средства польского диссидента и интеллектуала Александра Калиновского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
"Это моя маленькая лепта почтения большого чина и великой жертвы тех людей, - отметил во время открытия памятника Калиновский. - И моя большая благодарность тем людям, которые так по-рыцарски защищали честь и достоинство человека".
В открытии памятного знака приняли участие также гости из Украины.
Каліноўскага.Вялікі дзякуй яму.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
видимо просто чувствовал, шо надо и сделал - уважаю!
Горіть у пеклі, москалі!
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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.*Руки б повідрубував * !
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..і т п.На МихоМайдане появилась стенгазета о коррупционных связях Порошенко
А, где у вас честь и достоинство?
Шана пану Калиновському.
Так тягнеться від казимира великого.
Каліноўскага.Вялікі дзякуй яму.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !