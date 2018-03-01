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Все про:памятник (1736) Польша (4188) Небесная Сотня (171)

 Польский диссидент Калиновский установил памятный знак Героям Небесной Сотни на своем участке. ФОТОрепортаж

Ко Дню чествования Героев Небесной Сотни в селе Шимбарк (Горлицкий уезд, Малопольское воеводство) был открыт памятный знак Небесной Сотни и Революции Достоинства.

Памятник установлен по инициативе и на средства польского диссидента и интеллектуала Александра Калиновского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

"Это моя маленькая лепта почтения большого чина и великой жертвы тех людей, - отметил во время открытия памятника Калиновский. - И моя большая благодарность тем людям, которые так по-рыцарски защищали честь и достоинство человека".

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В открытии памятного знака приняли участие также гости из Украины.

Польский диссидент Калиновский установил памятный знак Героям Небесной Сотни на своем участке 01
Польский диссидент Калиновский установил памятный знак Героям Небесной Сотни на своем участке 02
Польский диссидент Калиновский установил памятный знак Героям Небесной Сотни на своем участке 03
Польский диссидент Калиновский установил памятный знак Героям Небесной Сотни на своем участке 04

Источник: https://censor.net.ua/n3053164
 
 
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Таку людину, як Калиновський треба поважати.
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З гэткім прозвішчам - Каліноўскі,ён годзен памяці вялікага сына Беларусі-Літвы Кастуся
Каліноўскага.Вялікі дзякуй яму.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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не для показухи и ленточку не перерезал на камеру.
видимо просто чувствовал, шо надо и сделал - уважаю!
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Был бы у меня участок, я бы тоже установил.... Забыть это невозможно..... А поляку спасибо за сострадание к горю чужого народа.....
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коли рухне кремлядський режим і вспливуть всі його злочини, багато людей усвідомить, яке зло зупинили українські воїни на Донбасі... поляк Калиновський вже це зрозумів
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Українці бажають: Доброго ранку!Це москалі свинячать: добрає утро.
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Нах мені те що було десять років тому .!..Ось зараз бачу .(су.пархата при війні !!
.
.*Руки б повідрубував * !
.Польский диссидент Калиновский установил памятный знак Героям Небесной Сотни на своем участке - Цензор.НЕТ 4286....
..і т п.На МихоМайдане появилась стенгазета о коррупционных связях Порошенко
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Стєнгазєту готували кращі журналісти Москви?
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которые так по-рыцарски защищали честь и достоинство



А, где у вас честь и достоинство?
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На щастя не всім полякам москалюги мізки промили.
Шана пану Калиновському.
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Їм мозґи качор промиває,а перед ним були інші ,бронєк,квасьор,"болєк".
Так тягнеться від казимира великого.
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З гэткім прозвішчам - Каліноўскі,ён годзен памяці вялікага сына Беларусі-Літвы Кастуся
Каліноўскага.Вялікі дзякуй яму.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольский диссидент Калиновский установил памятный знак Героям Небесной Сотни на своем участке. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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