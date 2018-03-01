 Польский диссидент Калиновский установил памятный знак Героям Небесной Сотни на своем участке. ФОТОрепортаж

Памятник установлен по инициативе и на средства польского диссидента и интеллектуала Александра Калиновского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

"Это моя маленькая лепта почтения большого чина и великой жертвы тех людей, - отметил во время открытия памятника Калиновский. - И моя большая благодарность тем людям, которые так по-рыцарски защищали честь и достоинство человека".

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В открытии памятного знака приняли участие также гости из Украины.







