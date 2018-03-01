 Подконтрольный Кремлю парламент Крыма согласовал продажу апартаментов Nautilus, ранее принадлежавших Коломойскому

Такое решение было принято на заседании парламента в среду, 28 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Согласно документу, 47 объектов комплекса планируется продать на открытом аукционе. Вырученные средства предполагается направить на компенсацию вкладов крымчан в украинских банках.
"Парламентарии согласовали Правительству Крыма осуществить процедуру отчуждения путем продажи на открытом аукционе закрепленного на праве оперативного управления за Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, а именно: помещения, расположенного в г. Симферополе по ул. Киевской/ул. Фрунзе, 6/36; а также недвижимого имущества рекреационного комплекса "Наутилус", расположенного в Гурзуфе (47 объектов)", - сообщается на сайте подконтрольного Кремлю парламента Крыма.
Напомним, в январе 2018 года в оккупированном Россией Крыму выставили на продажу ялтинские квартиры, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
В декабре прошлого года подконтрольный Кремлю парламент Крыма одобрил продажу заправки, санатория и отеля, которые принадлежат украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
В сентябре 2016 года крымский парламент принял решение о "национализации" 111 объектов, расположенных на полуострове, часть из них принадлежала Игорю Коломойскому. В список "национализированных" объектов вошли рынки, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, пансионат "Лазурный берег" в Алуште, а также более 30-ти АЗС. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, власти Крыма занимаются до сих пор.
ПАО "Укрнафта" обратилось в Международный арбитражный суд в Гааге с иском к России по защите своих инвестиций в связи с захватом автозаправочных станций компании в Крыму. С иском о защите своих инвестиций по Крыму в Международный арбитражный суд в Гааге обратился и украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Скандальную информацию о крымском имуществе нынешнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко выдал бывший украинский нардеп Александр Шепелев. Причём речь идёт о тайной, незадекларированной недвижимости в Крыму. Шепелев рассказал, как она у Луценко появилась.
«Он, зная, что я занимаюсь строительством жилья в Крыму, попросил меня помочь ему на 150 000 долларов купить элитную недвижимость в Ялте, - рассказал Александр Шепелев. - Через моего близкого товарища я подыскал ему несколько вариантов, в том числе в жилых комплексах, строительство которых осуществлял я или мои бизнес-партнёры, включая жилищные комплексы "Респект-холл" и "Омега". Он выбрал квартиру в комплексе "Омега", дождался сдачи дома в эксплуатацию и за деньги, которые получил от меня в качестве взятки, купил квартиру в Ялте и оформил ее на свою жену. Я специально сохранил договор купли-продажи этой квартиры. Таким образом, Луценко отмыл и легализовал полученные от меня в качестве взятки деньги. После того как Генпрокуратура в 2010 году возбудила против него уголовное дело за расхищение государственного имущества, чтобы избежать конфискации, Луценко переоформил эту квартиру со своей жены на бухгалтера фирмы, которая принадлежит его же жене, на некую Рыжкову. Этот фиктивный договор купли-продажи я тоже сохранил. Бухгалтер до сих пор является номинальной собственницей этой квартиры».
Сообщение Шепелева можно считать и неким сведением счетов с политическим соперником, но ведь это заявление не одно. Ещё до Шепелева сообщил о наличии у Луценко дорогостоящей недвижимости в Крыму другой украинский нардеп - Сергей Лещенко, в октябре 2016 года. И даже фамилии людей, причастных к странным имущественным делам одиозного генпрокурора Украины, почти совпадали! В частности, он отмечал, что квартира в Ялте, как и дом в Киеве, записаны на подставное лицо - бухгалтера жены Светлану Рыженко. «Однако, кроме дома в Киеве, у бухгалтера Луценко из села оказалась еще одна недвижимость - в Крыму. Это квартира в Ялте площадью 145 метров, которая недавно была выставлена на продажу за миллион долларов», - написал Лещенко. Он добавил, что после обнародования этой информации один из пользователей тут же прокомментировал, что в самом доме все называют это жилье «квартирой Луценко». Но осенью позапрошлого года доказательств, подтверждающих слова, у Лещенко не хватило. Сам же Луценко проигнорировал эти нападки. Во всяком случае, официального опровержения не последовало.
Крысы дерутся - зараза не разносится....
Пруф, тварь!
Ты "или крест сними, или трусы одень"! А пока славное имя Холодного Яра не замазуй говном, кот. на себе таскаешь.
с первым днем весны всех!!
Коломойского из Украиньі за организацию сопротивления
против агрессии кремлядей - торговьіх партнёров ублюдка
порошенка, а история с отжатьім приватом єто любимая
байка нажратой рошеновской шобльі
ждьот с нєтєрпєнієм ?
Одно могу сказать- Спасибо Игорю Коломойскому и нашим ультрас, что я сейчас живу в украинской Одессе , а не сижу в подвале в новороссии