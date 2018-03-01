 Подконтрольный Кремлю парламент Крыма согласовал продажу апартаментов Nautilus, ранее принадлежавших Коломойскому

Такое решение было принято на заседании парламента в среду, 28 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно документу, 47 объектов комплекса планируется продать на открытом аукционе. Вырученные средства предполагается направить на компенсацию вкладов крымчан в украинских банках.

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"Парламентарии согласовали Правительству Крыма осуществить процедуру отчуждения путем продажи на открытом аукционе закрепленного на праве оперативного управления за Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, а именно: помещения, расположенного в г. Симферополе по ул. Киевской/ул. Фрунзе, 6/36; а также недвижимого имущества рекреационного комплекса "Наутилус", расположенного в Гурзуфе (47 объектов)", - сообщается на сайте подконтрольного Кремлю парламента Крыма.

Напомним, в январе 2018 года в оккупированном Россией Крыму выставили на продажу ялтинские квартиры, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

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В декабре прошлого года подконтрольный Кремлю парламент Крыма одобрил продажу заправки, санатория и отеля, которые принадлежат украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

В сентябре 2016 года крымский парламент принял решение о "национализации" 111 объектов, расположенных на полуострове, часть из них принадлежала Игорю Коломойскому. В список "национализированных" объектов вошли рынки, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, пансионат "Лазурный берег" в Алуште, а также более 30-ти АЗС. Продажей активов, принадлежащих Коломойскому, власти Крыма занимаются до сих пор.

ПАО "Укрнафта" обратилось в Международный арбитражный суд в Гааге с иском к России по защите своих инвестиций в связи с захватом автозаправочных станций компании в Крыму. С иском о защите своих инвестиций по Крыму в Международный арбитражный суд в Гааге обратился и украинский бизнесмен Игорь Коломойский.