 В январе средняя зарплата вдвое превысила минимальную, - Госстат

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, информирует Правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины. Таким образом, средняя зарплата превысила минимальную в 2,1 раза.
"За последние 12 месяцев (январь к январю) номинальная заработная плата выросла на 28,4%, - говорится в сообщении Госстата. - Индекс реальной заработной платы (январь к январю) - 112,3%".
Зарплаты выше среднего зафиксированы в промышленности, в торговле, на транспорте, секторе ИТ, финансовой и страховой деятельности. Средняя зарплата в образовании в январе составила 6037 грн, в сфере здравоохранения - 5217 грн.
Тем, кто не заработал на минимальную - государство доплачивает....
Не говоря уже про зарплаты - с зарплатой 7700 грн ($285), человек считается нищим и ему положено социальное пособие, и налоги с таких зарплат не берут!
Это как пример. В нормальніх, цивилизованніх государствах олигархи кормят народ, а не наоборот, как у нас - народ олигархов!
-Здаеться 1 700.На що тобi?
-Та виявляется,я вже труп холодний!
-Що ти верзешь?!Який труп!
-В мене пенсия пiсля надбавки 1 320
Интересно их мнение...
меня интересует васина, тарасова и русланова зарплата - как бы по специальности
и отдельности...
Какой от них толк?
Чтоб рисовали графики за бюджетные деньги?
Ну узнал я, что у нас так всё офигенно, не поверил, что дальше?
Даже если это и правда, то кому нужна такая информация?
Когда приехали помогать из Литвы, США, Грузии, Германии не коррумпированные, прогрессивные и успешные, то они не подошли - не давали воровать???
Клоуны!
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В УКРАИНЕ С 1984 ПО 2017 ГОД