 В январе средняя зарплата вдвое превысила минимальную, - Госстат

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, информирует Правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины. Таким образом, средняя зарплата превысила минимальную в 2,1 раза.

"За последние 12 месяцев (январь к январю) номинальная заработная плата выросла на 28,4%, - говорится в сообщении Госстата. - Индекс реальной заработной платы (январь к январю) - 112,3%".

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Зарплаты выше среднего зафиксированы в промышленности, в торговле, на транспорте, секторе ИТ, финансовой и страховой деятельности. Средняя зарплата в образовании в январе составила 6037 грн, в сфере здравоохранения - 5217 грн.