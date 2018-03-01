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Все про:зарплата (1694) Кабмин (10322) Госстат (117)

 В январе средняя зарплата вдвое превысила минимальную, - Госстат

Средняя зарплата в Украине в январе текущего года составила 7,7 тысяч гривен.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, информирует Правительственный портал со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины. Таким образом, средняя зарплата превысила минимальную в 2,1 раза.

"За последние 12 месяцев (январь к январю) номинальная заработная плата выросла на 28,4%, - говорится в сообщении Госстата. - Индекс реальной заработной платы (январь к январю) - 112,3%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата в Украине в нынешних условиях должна быть не меньше 10 тыс. грн, - Гройсман

Зарплаты выше среднего зафиксированы в промышленности, в торговле, на транспорте, секторе ИТ, финансовой и страховой деятельности. Средняя зарплата в образовании в январе составила 6037 грн, в сфере здравоохранения - 5217 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3053162
 
 
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Невже керівнику "Нафтогазу" Коболєву зарплату вдвічі підняли - якраз підняття тільки його зарплати і призведе до суттєвого підняття середньої зарплати в Україні. Один, наприклад, отримає 100 гривень, а десять - по 1 гривні, середня буде по 10 гривнів, добра арифметика для Порошенка і його команди.
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Це як у лікарні, де у одних 24 градуси температура, а у інших 42. А середня температура 36,6😂
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ЗАСУНЬТЕ СЕБЕ В ЖОПУ ЭТИ КОПЕЙКИ , КЛОУНЫ МИНИСТЕРСКИЕ
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В США минимальная пенсия $800 (21600 грн.), а средняя 1200-1300 (32400-35100 грн).
Тем, кто не заработал на минимальную - государство доплачивает....


Не говоря уже про зарплаты - с зарплатой 7700 грн ($285), человек считается нищим и ему положено социальное пособие, и налоги с таких зарплат не берут!


Это как пример. В нормальніх, цивилизованніх государствах олигархи кормят народ, а не наоборот, как у нас - народ олигархов!
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Ти звичайний проплачений кацапами демагог. Розподіл скільки в якому діапазоні отримує зарплати держстат також публікує.
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для захисників бариг не з кацаії - у 2016 році 51% населення в Україні жили за межею бідності (окуповані теритрії не рахуються), на жаль статистика за 2017 рік відсутня в держстаті -www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/duferen2010_u.htm
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Про тінізацію доходів погугли. Але щодо % бідних не сперечають - більше половини, якщо прикинути скільки в нас коштують базові потреби, хоча й тут різниця між межею бідності та крайньої бідності в рази.
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За що купив, за те і продав - ви мене до статистики послали, мовою статистики вам і відповів, хоча цій статистиці вірити - себе надурити.
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в німеччині на одну тисячу гектарів землі приходиться троє працівників,в нас пятнадцять , в них мерседес,у нас горбатий та дірявий запорожець,зроблений кривими руками, ОТ ВАМ І ЗАРПЛАТА!
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Густота населення в Німеччині на 2015 рік становила 231,5 особи/км² (https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Німеччини), в Україні - 77,4 особи/км² (https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України). То де, по вашому, на одиницю площі буде працюючих, в Німеччині чи в Україні? Ви перед тим, як тут писати щось, хоч би в інеті подивилися інформацію.
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З іншого боку, рівень урбанізації (кількість міського населення) в Німеччині становить 75,3 % населення країни, в Україні - майже такий же 70,1 % населення країни, а кількість населення втричі більше на одиницю площі в Німеччині, ніж в Україні, значить і на одиницю площі кількість сільського населення в Німеччині втричі більше, ніж в Україні, чи не так? Ото ж пишуть тут всяку нісенітницю горе-патріоти.
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Та то зайняті в сільському госпордарстві, мабуть...
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Якщо живуть в селі - то де працюють? Не всі ж на електричках до міста їздять працювати.
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А пам'ятаєте анекдот про короткий рабочий день?
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Куме,а який в Украине прожиточный минимум?
-Здаеться 1 700.На що тобi?
-Та виявляется,я вже труп холодний!
-Що ти верзешь?!Який труп!
-В мене пенсия пiсля надбавки 1 320 В январе средняя зарплата вдвое превысила минимальную, - Госстат - Цензор.НЕТ 1517
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у моїх батьків пенсія була 16 кг. ячменю за рік,спробуйте працювати не в тіні,тоді і пенсія буде більша.
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В стародавньому Єгіпті РАБАМ!!! гроші платили.
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То брехня, бо слово зарплата складається з слів заробити й плата. То треба писати - середня оплата - поїв - посрав - оплатили.
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Сегодня вроде бы 1 березня, а не 1 квiтня.... В январе средняя зарплата вдвое превысила минимальную, - Госстат - Цензор.НЕТ 1140 Кстати сегодня уже весна....
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Что это у них все растет и растет?! Наверное пора уже этим падлам чего-то отрубить, ну или хотя бы оторвать...
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Не суди про Порошенка по Тимошенко.
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Ув. СУДИТ ГОСПОДЬ и наши "справедливые" суды, а я ОСУЖДАЮ с глубочайшим презрением !!!
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Пора перезвонить друзьям-хлопцам-трудягам, хоть вроде и недавно звонил.
Интересно их мнение...
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почасово зп считайте как у нормальных людей ! а средняя это в рашке.
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Нехай той гройсманн і рошенка самі поживуть на €200+
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ого, 200 євро - а на 1500-2000 гривень не хочете пожити? Кишка тонка?
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"средняя" температура по палате - ето ничья...
меня интересует васина, тарасова и русланова зарплата - как бы по специальности
и отдельности...
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А если отбросить воровскую зарплату нвфтогаза и ему подобных тварей?
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"Та ну на................."................... ці "дешеві понти" вже ні на кого не діють.
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А цены вдвое превысили рубеж"разумных" по отношению к зарплате...
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...Но если сравнивать показатель с декабрем 2017 года, то средняя зарплата уменьшилась на более чем 12%.
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Зачем такие дармоеды, как Госстат вообще финансируются?
Какой от них толк?
Чтоб рисовали графики за бюджетные деньги?
Ну узнал я, что у нас так всё офигенно, не поверил, что дальше?
Даже если это и правда, то кому нужна такая информация?
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Ничего удивительного людям выплатили 13 зарплату.
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Зазеркалье какое-то. Все эти Гройсманы и Ко живут в своей параллельной реальности. Сами рисуют зарплаты и % роста экономики ,сами распространяют эту чушь .Готовимся к выборам , реформаторы-покращувачи ? Вот только не понятно, - Мы уже живем по-новому ? , а вся окружающая в повседневной жизни нищета - это мираж ?
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а давайте оберемо бомжа,до його не буде за що вчепитись,так він і виведе нас в люди.
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Вариантов больше нет- только бомжа???
Когда приехали помогать из Литвы, США, Грузии, Германии не коррумпированные, прогрессивные и успешные, то они не подошли - не давали воровать???
Клоуны! У січні середня зарплата вдвічі перевищила мінімальну, - Держстат - Цензор.НЕТ 745
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агов,писаки,може б ви зайнялись продуктивною працею!
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средняя зарплата не показатель,кто то жрет мясо,кто то капусту-- в среднем они едят борщ У січні середня зарплата вдвічі перевищила мінімальну, - Держстат - Цензор.НЕТ 7354
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я же давал ссылку на график
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В УКРАИНЕ С 1984 ПО 2017 ГОД
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То есть сейчас в долларах зарплата в Украине выросла? А у кого, если не секрет?
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Примерно месяцев 5 я чувствую себя если не богаче, то по крайней мере уверенней. % 30 здесь - заслуга кабмина ( работаю на гос.предприятии) но остальное - то, что наконец моё хобби начало не только радовать душу, но и приносить небольшой доход. + везение.
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да ещё бы. судьи - сотни тысяч в месяц. министры - миллионы. у всех соседей пенсия 1400
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Средняя зарплата, средняя зарплата... А сколько сейчас за коммуналку уходит от той "средней зарплаты" ? У нас - около 5 000 Город Боярка, 15 км от Киева карманнай горсовет во главе с барыгой Зарубиным А. А. проголосовали за то, что центральное отопление стоит не как во всех городах Украины от 28-35 грн за метр квадратный, а 55 !!! Вдумайтесь 55 грн за квадрат, когда в Киеве за 15 км эта услуга стоит 31 грн! И кто им по рукам надает? А почему не 100 грн поставить? Стадо проглотит и побежит платить. Итого, в среднем, например, за 65 квадтратов уйдет 3600 грн плюс газ на плиту и колонку (воды гарячей нет). Т.е. за газ мы платим больше 4К !!! У людей, у которых автономка за газ уходит около 1К. Представляете, какой это откровенный грабеж! 3К ежемесячно себе в карман... А еще вода у нас по 30 грн куб и остальное... От той средней зарплаты (если она еще есть) останется кузькин хвост!
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Если сложить зарплаты судей, прокуроров, учителей, врачей и поделить, то средняя зарплата будет очень даже приличная. Это как одни едят мясо, а другие капусту, а в среднем они едят голубцы.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ январе средняя зарплата вдвое превысила минимальную, - Госстат
 
 
 
 
 
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