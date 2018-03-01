 Украинка в суде добивается оформления паспорта в виде книжки, хотя их не выдают с 2016 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
"13 марта 2018 года Верховный суд в составе пяти судей Кассационного административного суда рассмотрит образцовое административное дело с вызовом участников дела по иску гражданки F в Коростенский районный отдел Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области, третье лицо - Управление Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области о признании бездеятельности противоправной и обязательстве совершить действия", - говорится в сообщении.
Дело касается признания противоправной бездеятельность ответчика по неоформлению паспорта гражданина Украины в форме паспортной книжечки. Истица просит обязать ответчика оформить и выдать ей бланк паспорта в форме паспортной книжечки.
"В соответствии с требованиями части пятой статьи 290 Кодекса административного судопроизводства Украины это образцовая дело будет решаться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела и без проведения судебного заседания", - уведомляют в суде.
Напомним, 11 января 2016 года Государственная миграционная служба начала выдачу карточки удостоверения личности. С 1 ноября 2016 года, согласно постановлению Кабмина, принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекратилось. Как только все территориальные подразделения Госмиграции обеспечили материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи ID-карточек, паспорт гражданина Украины в виде книжки оформлять перестали.
в нормальных странах паспорт оформляют только при выезде за рубеж
с биометрией
внутреннего паспорта в в Штатах нет в ПРИНЦИПЕ
как документ там используются вод удостоверение или карточка соцстрахования
пластиковые с чипом
ID-карточки это тотальный контроль.
Осторожно,петлю накинули,скоро затянут.
Раньше было в паспортных столах до 60 гр. Но сейчас их нету, по крайне мере в моем городе. Нужно идти в эти новые сервисы, а там я что о сомневаюсь что 60 гр, или больше не имеют права требовать? Кто знает.