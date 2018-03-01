 Украинка в суде добивается оформления паспорта в виде книжки, хотя их не выдают с 2016 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

"13 марта 2018 года Верховный суд в составе пяти судей Кассационного административного суда рассмотрит образцовое административное дело с вызовом участников дела по иску гражданки F в Коростенский районный отдел Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области, третье лицо - Управление Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области о признании бездеятельности противоправной и обязательстве совершить действия", - говорится в сообщении.

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Дело касается признания противоправной бездеятельность ответчика по неоформлению паспорта гражданина Украины в форме паспортной книжечки. Истица просит обязать ответчика оформить и выдать ей бланк паспорта в форме паспортной книжечки.

"В соответствии с требованиями части пятой статьи 290 Кодекса административного судопроизводства Украины это образцовая дело будет решаться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела и без проведения судебного заседания", - уведомляют в суде.

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Напомним, 11 января 2016 года Государственная миграционная служба начала выдачу карточки удостоверения личности. С 1 ноября 2016 года, согласно постановлению Кабмина, принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекратилось. Как только все территориальные подразделения Госмиграции обеспечили материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи ID-карточек, паспорт гражданина Украины в виде книжки оформлять перестали.