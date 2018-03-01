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Все про:Верховный Суд (539) паспорт (591) Госмиграция (176)

 Украинка в суде добивается оформления паспорта в виде книжки, хотя их не выдают с 2016 года

Верховный суд рассмотрит образцовое дело об оформлении паспорта гражданина Украины в форме паспортной книжки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. 

"13 марта 2018 года Верховный суд в составе пяти судей Кассационного административного суда рассмотрит образцовое административное дело с вызовом участников дела по иску гражданки F в Коростенский районный отдел Управления Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области, третье лицо - Управление Государственной миграционной службы Украины в Житомирской области о признании бездеятельности противоправной и обязательстве совершить действия", - говорится в сообщении.

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Дело касается признания противоправной бездеятельность ответчика по неоформлению паспорта гражданина Украины в форме паспортной книжечки. Истица просит обязать ответчика оформить и выдать ей бланк паспорта в форме паспортной книжечки.

"В соответствии с требованиями части пятой статьи 290 Кодекса административного судопроизводства Украины это образцовая дело будет решаться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела и без проведения судебного заседания", - уведомляют в суде. 

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Напомним, 11 января 2016 года Государственная миграционная служба начала выдачу карточки удостоверения личности. С 1 ноября 2016 года, согласно постановлению Кабмина, принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекратилось. Как только все территориальные подразделения Госмиграции обеспечили материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи ID-карточек, паспорт гражданина Украины в виде книжки оформлять перестали.

Источник: https://censor.net.ua/n3053161
 
 
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Я ее понимаю. Кусок пластмассы это несерьезно. Их у меня десятки как мусор валяются, по каждому поводу. Паспорт должен быть паспортом.
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ВНУТРЕННИЙ паспорт - это пережиток совка
в нормальных странах паспорт оформляют только при выезде за рубеж
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Дикарям рассказали про красивые слова типа "чип", "карта". Идиоты кинулись реформы проводить чтобы выглядеть современными и крутыми. Провинциальные комплексы.
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Следуя твоей логике, тебя тут вообще не должно быть. Какого чёрта ты не письма и телеграммы на ЦН шлёшь, а пользуешься благами человечества? Отключи инет и выкинь ПК/ноутбук/планшет/смартфон. Это провинциальные комплексы (с).
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Паспорт это красиво и гордо. А пластиковую карточку мне и в магазине могут дать, вместе с носками.

Украинка в суде добивается оформления паспорта в виде книжки, хотя их не выдают с 2016 года - Цензор.НЕТ 5079
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Чушь пишите! Гордо быть СВОБОДНЫМ ГРАЖДАНИНОМ, а не ПОДДАННЫМ или РАБОМ! Хотя о чём это я пишу, ведь нигде в современном мире нет СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН - есть только пародия и химера (ложь узурпаторов мира торжества БОЛЬШЕВИЗМА) , которую хотят выдать за ГРАЖДАНСТВО! А форма (бумажка или пластик с чипом) это второстепенно (условность).
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Это ЗАГРАНПАСПОРТ США
с биометрией
внутреннего паспорта в в Штатах нет в ПРИНЦИПЕ
как документ там используются вод удостоверение или карточка соцстрахования
пластиковые с чипом
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только хотел написать. Там снизу значок биометрии!
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Ну уж лучче на пергаменте себе забацай... Будет вроде барсетки у братков, хоть с ним никуда не пустят, но зато красива и престижна... Украинка в суде добивается оформления паспорта в виде книжки, хотя их не выдают с 2016 года - Цензор.НЕТ 1762
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Ага! Ей справку путь выпишут, что она официально "ДУРА"! А вообще это маразматический поповский бред по поводу "чипов" уже достал, не хотят жить в государстве, путь уезжаю в глушь (или на далекие острова) и живут как вздумается. Лучше бы возмутились по поводу "ПРОПИСКИ" (так называемой "регистрации") - вот это настоящий пережиток КРЕПОСТНОГО ПРАВА! Хотя РАБЫ никогда не против неволи, им так проще живётся (думать не надо).
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Да дура. Вопрос лишь в прелесть какая или ужас какая?
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Мабуть, чергова іпанута сектантка, якій пастор не дозволяє мати картку з її фото, де є чіп. Типу "намусімчіпивголовупоставлять", напишуть на нас "число звіра", скоро "кінець світу" і т.д.
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Совковая крепостная система нас не отпускает. Теперь к паспорту везде требуют ИНК, а если вы осчастливлены "пластиком" вам нУно еще таскать с собой справку о прописке-"регистрации"... Какой великий ум все это придумывает? Или просто в банном угаре николы о работе подумать!?
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А ничего, что сканерами оборудовано лишь 10-15% учреждений от необходимого по стране. Что твой чип дает?
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это "не она нас не отпускает" - это мы такие РАБЫ, раз терпим всё это! Поэтому ВСЕ мытарства ЗАСЛУЖЕННЫ - МЫ САМИ ВО ВСЁМ ВИНОВНЫ (никто кроме нас за нашу жизнь, удачи или неудачи не ответственен, кроме нас самих)!!!
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Эта дама может взять распечатку своей ID-карточки и вместе сделать в любой типографии себе книжку в виде паспорта, у нас в Украине ей это не запрещают, Украинка в суде добивается оформления паспорта в виде книжки, хотя их не выдают с 2016 года - Цензор.НЕТ 8582
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Главное не форма, а содержание. Чип карта на много удобней, по ней можно заключать договора по интернету и пользоваться реестровыми документами.
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А есть еще страны где нет паспорта в виде книжки?
ID-карточки это тотальный контроль.
Осторожно,петлю накинули,скоро затянут.
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бояться тотального контроля через ID-карточку и при этом носить с собой смартфон, может только "очень умный" человек...
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Вопрос не по теме, кто знает, сколько штраф за не своевременную вклейка фото, пять лет просрочки.
Раньше было в паспортных столах до 60 гр. Но сейчас их нету, по крайне мере в моем городе. Нужно идти в эти новые сервисы, а там я что о сомневаюсь что 60 гр, или больше не имеют права требовать? Кто знает.
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Размер штрафа определяется не местом вклеивания фотокарточки, а Кодексом об административніх правонарушениях.
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Мне много приходиться внедрять айтишных технологий в производстве и только у нас можно услышать слова бухгалтера, что нужна именно бумажка с подписью, без нее ни как.
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выдать в виде книжечки, формата большой энциклопедии
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ID карты внедрили, а вот со считывающим оборудованием попа. К ID карте еще выдается справка в виде листа А4 с регистрацией. А вы тут кричите, что женщина из совка. Это еще большой вопрос, в чем совка больше.
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Православные фанатики уже и до судов добрались
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинка в суде добивается оформления паспорта в виде книжки, хотя их не выдают с 2016 года
 
 
 
 
 
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