 Санкции с Клюева сняли по техническим причинам, - ГПУ. ВИДЕО

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, заявили представители Генеральной прокуратуры перед народными депутатами.
Снятие санкций с Сергея Клюева, который был владельцем фирмы, на которую оформлено Межигорье, в ГПУ объясняют техническими причинами. Но представители Генпрокуратуры так и не смогли сказать, будут ли подавать апелляцию на решение Европейского суда. В то же время в этом году обещают передать в суд дело в отношении бывшего министра юстиции Елены Лукаш.
"Вопрос подачи или не подачи апелляции на это решение, по нашему мнению, находится больше в политической плоскости, но мы считаем, что подозрение Клюеву является обоснованным. В текущем году все дела пойдут в суд", - подчеркнул начальник управления международно-правового сотрудничества и евроинтеграции Евгений Пикалов.
"По техническим причинам"...
Стаття 367. Службова недбалість
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.