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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8522) Лукаш (260) санкции (6557) суд (20582) Клюев Сергей (124)

 Санкции с Клюева сняли по техническим причинам, - ГПУ. ВИДЕО

Снятие санкций с высокопоставленных чиновников времен Януковича никак не повлияет на расследование уголовных дел в Украине.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, заявили представители Генеральной прокуратуры перед народными депутатами.

Снятие санкций с Сергея Клюева, который был владельцем фирмы, на которую оформлено Межигорье, в ГПУ объясняют техническими причинами. Но представители Генпрокуратуры так и не смогли сказать, будут ли подавать апелляцию на решение Европейского суда. В то же время в этом году обещают передать в суд дело в отношении бывшего министра юстиции Елены Лукаш. 

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"Вопрос подачи или не подачи апелляции на это решение, по нашему мнению, находится больше в политической плоскости, но мы считаем, что подозрение Клюеву является обоснованным. В текущем году все дела пойдут в суд", - подчеркнул начальник управления международно-правового сотрудничества и евроинтеграции Евгений Пикалов.

Также читайте: Послы ЕС одобрили продление санкций против Януковича и 12 экс-чиновников, - журналист Йозвяк

Напомним, Общий суд ЕС 21 февраля отменил решение Европейского Союза о введении санкций против Сергея Клюева. Вместе с тем, санкции против Сергея Клюева остаются в силе до истечения срока подачи апелляционной жалобы, или, в случае ее подачи, до окончания рассмотрения апелляции.

Источник: https://censor.net.ua/n3053160
 
 
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А теперь кто-то из ГПУ должен сесть на нары!
"По техническим причинам"...
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Воровство власти в Украине нельзя прекратить по техническим причинам...
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Що значить по технічним причинам? Може через профанацію працівників органів прокуратури більш точніше буде сказано, якщо тільки спецом так діло не повели, щоб дати можливість санкції зняти.
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Олігархи не тонуть. Тоне лише бідота. Це такий закон суспільства.
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многое встает на свои места, теперь понятно и главное не надо заморачиваться с ответами если у прокурорских и судей теперь спросить откуда такие машины и дома, всегда есть ответ, так получилось, по техническим причинам все образовалось, оказывается так можно было, срочно закон принимайте "о технических причинах", где техническая причина это неведамая херня которая мешает выполнять различно рода полезные функции и позволяет совершать вредные, и пропишите в конституции, я тоже хочу чтоб у меня в арсенале была такая отмазка, заживем тогда как боги, делай что хочешь
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Щас порохоботы набегут и начнут разъяснять что Клюев честный и патриотичный громадянин , а зрадофилы и агенты путина оговаривают патриота Клюева и пгокугога луцика
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Деградация власти во всей красе...Еще над Хряком смеялись за "ПроФФесора"..Тут "ПроФФесионалы" еще те оказались....По техническим сцуко причинам...
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Типа в тюрьму должны сесть 'технические причины'?
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запишем в актив кондитеру и его куму очередную пилимогу пилимозеньку
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С каких пор взятку стали называть технической причиной?
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после технических причин луцик ездил отдыхать? ))
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Юра выпил с Клюевым на брудершафт и набил свой карман, надо же как то ублажать женщину третьего тысячелетия.
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Любому понятно, что прокуроры взяли большой откат с клюева и помогли ему выиграть европейский суд. При президенте барыги - прокуроры барыги тоже. Подобное к подобному.
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интересно, сколько нулей у технической причины? Санкції з Клюєва зняли з технічних причин, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6184
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підерас*и з прокуратури по технічних причинах зняли також санкції з Злочевського,Іванющенка і т.д.Рано чи пізно вам прийдеться відповісти разом з усіма генеральними прокурорами
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за такие вещи технично снимают с должностей генпрокурора,исполнительного прокурора, руководителя следственной группы...Украина теперь точно потеряет возможность вернуть то,что Клюевы украли у Украины.Они смогут всё это тщательно перепрятать...А то,что ЮГик тут рассказывает,что дело продолжает расследоваться-не факт,что дойдёт до суда и что суд вынесет приговор осуждения...А денежки и недвижимость тю-тю..
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Ну звісно, бо біглі риганали більш всього на світі бояться українського "правосуддя" Санкції з Клюєва зняли з технічних причин, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7394
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Как минимум так:

Стаття 367. Службова недбалість
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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(ГПУ)- техническое ее название(государственные престуники Украины)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции с Клюева сняли по техническим причинам, - ГПУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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