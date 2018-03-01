 Санкции с Клюева сняли по техническим причинам, - ГПУ. ВИДЕО

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, заявили представители Генеральной прокуратуры перед народными депутатами.

Снятие санкций с Сергея Клюева, который был владельцем фирмы, на которую оформлено Межигорье, в ГПУ объясняют техническими причинами. Но представители Генпрокуратуры так и не смогли сказать, будут ли подавать апелляцию на решение Европейского суда. В то же время в этом году обещают передать в суд дело в отношении бывшего министра юстиции Елены Лукаш.

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"Вопрос подачи или не подачи апелляции на это решение, по нашему мнению, находится больше в политической плоскости, но мы считаем, что подозрение Клюеву является обоснованным. В текущем году все дела пойдут в суд", - подчеркнул начальник управления международно-правового сотрудничества и евроинтеграции Евгений Пикалов.

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Напомним, Общий суд ЕС 21 февраля отменил решение Европейского Союза о введении санкций против Сергея Клюева. Вместе с тем, санкции против Сергея Клюева остаются в силе до истечения срока подачи апелляционной жалобы, или, в случае ее подачи, до окончания рассмотрения апелляции.