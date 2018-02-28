 Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 626 взрывов на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 26 февраля до 19:30 27 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 620), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 125)", - говорится в отчете.

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Отмечается, что 27 февраля более 50% взрывов зафиксировано к юго-востоку и югу от Светлодарска (в 57 км к северо-востоку от Донецка) во второй половине дня. Также нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Горловки, Майорска, Зайцево и Широкино.

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"В Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 6 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (18 взрывов)", - говорится в отчете.