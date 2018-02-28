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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (15445) музей (444) УПЦ (603) церковь (811)

 Требуем от КГГА провести осмотр незаконного культового сооружения на территории Старокиевской горы, - директора НМИУ Сосновская

Руководство Национального музея истории Украины не может добиться от КГГА проведения совместного осмотра незаконного культового сооружения на территории музея и составления соответствующего акта.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала гендиректор НМИУ Татьяна Сосновская, передает Цензор.НЕТ.

"01.02.2018 г. в подкомитете ВР было заседание по поводу незаконности постройки на территории Старокиевской горы.
Присутствовавший на заседании заместитель прокурора г. Киева озвучил в комплексе действий необходимость обследования незаконной постройки служащими КГГА и просил в состав комиссии включить представителей НМИУ и прокуратуры. Представитель КГГА не проинформировал никого о том, происходил ли осмотр вообще и когда", - пишет Сосновская.

Прокуратура Киева в качестве помощи Музею подготовила текст обращения в Департамент земельных ресурсов Киевсовета, который был отправлен адресату 14.02.2018 г., когда в Реестре этот участок земли получила статус государственного.

Требуем от КГГА провести осмотр незаконного культового сооружения на территории Старокиевской горы, - директора НМИУ Сосновская 01

20 февраля музей получил ответ, из которого следует, что обследование было проведено 31.01.2018 г. Акт о нарушении вручен Начальнику отдела землеустройства Шевченковского района. 

Требуем от КГГА провести осмотр незаконного культового сооружения на территории Старокиевской горы, - директора НМИУ Сосновская 02
Требуем от КГГА провести осмотр незаконного культового сооружения на территории Старокиевской горы, - директора НМИУ Сосновская 03

27 февраля, в ответ на информационный запрос НМИУ, Департамент земельных ресурсов КГГА сообщил, что обследование земельного участка проводилось главным специалистом отдела землеустройства Шевченковского района Киева, другие лица не привлекались, изменеия  и дополнения в акт осмотра не вносились.

Требуем от КГГА провести осмотр незаконного культового сооружения на территории Старокиевской горы, - директора НМИУ Сосновская 04
Требуем от КГГА провести осмотр незаконного культового сооружения на территории Старокиевской горы, - директора НМИУ Сосновская 05

По словам Сосновской, музей повторно направит письмо-требование провести обследование сооружения на территории, которая является государственной собственностью.

Напомним, в субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.

Требуем от КГГА провести осмотр незаконного культового сооружения на территории Старокиевской горы, - директора НМИУ Сосновская 06

Источник: https://censor.net.ua/n3053150
 
 
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Пидалик погряз в коррупции как муха в говне. Вот в чём ответ. Был для народа Украины Великим Чемпионом, пошёл в барыжную власть стал сами видите кем - пидаликом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем от КГГА провести осмотр незаконного культового сооружения на территории Старокиевской горы, - директора НМИУ Сосновская
 
 
 
 
 
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