 Требуем от КГГА провести осмотр незаконного культового сооружения на территории Старокиевской горы, - директора НМИУ Сосновская

Об этом на своей странице в Фейсбук написала гендиректор НМИУ Татьяна Сосновская, передает Цензор.НЕТ.

"01.02.2018 г. в подкомитете ВР было заседание по поводу незаконности постройки на территории Старокиевской горы.

Присутствовавший на заседании заместитель прокурора г. Киева озвучил в комплексе действий необходимость обследования незаконной постройки служащими КГГА и просил в состав комиссии включить представителей НМИУ и прокуратуры. Представитель КГГА не проинформировал никого о том, происходил ли осмотр вообще и когда", - пишет Сосновская.

Прокуратура Киева в качестве помощи Музею подготовила текст обращения в Департамент земельных ресурсов Киевсовета, который был отправлен адресату 14.02.2018 г., когда в Реестре этот участок земли получила статус государственного.

20 февраля музей получил ответ, из которого следует, что обследование было проведено 31.01.2018 г. Акт о нарушении вручен Начальнику отдела землеустройства Шевченковского района.





27 февраля, в ответ на информационный запрос НМИУ, Департамент земельных ресурсов КГГА сообщил, что обследование земельного участка проводилось главным специалистом отдела землеустройства Шевченковского района Киева, другие лица не привлекались, изменеия и дополнения в акт осмотра не вносились.





По словам Сосновской, музей повторно направит письмо-требование провести обследование сооружения на территории, которая является государственной собственностью.

Напомним, в субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.