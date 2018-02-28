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 Политика Украины, Экономика
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Материалы по теме:
Все про:арбитраж (103) Газ (8691) газовые переговоры (911) Порошенко (14359) Стокгольм (116) Коболев (225)

 "Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!", - Порошенко о решении Стокгольмского Арбитража в пользу Нафтогаза. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко назвал выигрыш НАК "Нафтогаз Украина" арбитража в Стокгольме у Газпрома "исторической победой".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко. 

В сообщении отмечается: "Поздравляю с хорошими новостями из Стокгольма!

Сегодняшним решением Стокгольмского Арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США.

Из этих средств будут оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно.

Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газпром выплатит "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, - решение Стокгольмского суда. ИНФОГРАФИКА

 

Источник: https://censor.net.ua/n3053149
 
 
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Справедливо. Поражаюсь, сколько же в человеке цинизма ! Идет же ко дну, а вопит--перемога!
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А кацапские заробитчане на форуме на какашки исходят.
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Ураааа!!!
Теперь для ПАПа будет работа - выводить доллары в оффшоры
Надо ж успеть до выборов
Потому что наликом ночью на камазах тащить всё в ростов не камильфо
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Яка радість: Коболєву знову підвищать зарплату - десь до мільйона гривень за місяць!!!
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Чергове покращення в кишенях мальдівського бариги і його банди! Для простих громадян газ подешевшає хоч на пару копійок? От то то і воно!!!
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Теперь зарплата Коболева ничем не ограничена....))
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Нафтогаз и так задрал сумасшедшие деньги с украинцев. Так теперь ему еще несколько миллиардов !? А что достанется обездоленному украинскому народу ? Медицине? Учителям ? Пенсионерам ? Циничный сдичавилый олигархический режим !
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кому и куда пойдут эти деньги можно даже не догадываться..
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«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража.
«Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством, - отмечается в сообщении.)))))
И чё? опять по кругам судилищного Ада? А как же "Причем будут зачислены немедленно."?
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куда вам ещё , сцуки, жопы в кресла не вмещаются!
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Це, звичайно, непогано, що ми відсудили у москалів трохи грошей.Але є питання:1.За економіку відповідає уряд, а не президент.Чому П.Порошенко вже розподілив ще не отримані кошти.2..А хіба ми ще не заплатили за газ, спожитий ще у 2014році?3.Може, досить, роздувати бюджет Нафтогазу та платити захмарні зарплати його чиновникам?Може, за рахунок частини відсуджених коштів знизити ціну на газ для населення бодай на декілька місяців?
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Из этих средств будут оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно.
Источник: https://censor.net.ua/n3053149А 2млрд в офшори.
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Це, звичайно, непогано, що ми відсудили у москалів трохи грошей.Але є питання:1.За економіку відповідає уряд, а не президент.Чому П.Порошенко вже розподілив ще не отримані кошти.2..А хіба ми ще не заплатили за газ, спожитий ще у 2014році?3.Може, досить, роздувати бюджет Нафтогазу та платити захмарні зарплати його чиновникам?Може, за рахунок частини відсуджених коштів знизити ціну на газ для населення бодай на декілька місяців?
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Можно и премию себе выписать на пару лямов.
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Классно получается: Тимошенко кабальные условия подписал и самые высокие рейтинги. Порошенко сломал пророссийские схемы и, всё-равно барыга. То-ли мы в самом деле такие тупые, то-ли сознательно своего президента, в угоду кремлю, "топим". Зрадофилы ёпт.
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Не тупые мы соевый А лохи которые платят в 6 раз больше За газ Чем при Тимохе Впридачу платим чешским и французским прокладкам Закупающим газ у раши Впридачу больше чем пол страны на субсидиях Которые напрямую идут олигархам Вот и вся наша тупизна соевый Так что мы не тупые Мы лохи
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Схемы сломал Нафтогаз и его юристы, а не Порошенко. Ты видел, чтобы Барыга выступал в Стокгольме на суде? То-то...
А когда шел арбитраж в Стокгольме, Порошенко набивал карманы на мутных сделках: на своих Богданах, на катерах из Ленинской Кузни, на Роттердам+, Рошен, на растущих тарифах, на торговле с торговыми партнерами из рашки и т.д.
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Перестань під вивіскою "Субсидії" перекачувати із держбюджету кошти на рахунки енергоолігархів - і це була б більша перемога.
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У бариги "радість" через сльози - що тепер кремльовському хазяїну дакладівать "Вітаю всіх українців із цією історичною переконливою перемогою!" - Порошенко про рішення Стокгольмського Арбітражу на користь Нафтогазу - Цензор.НЕТ 7819
Хоча суд щодо 3млрд. хряка-1 українська сторона у Лондоні "успішно" програє, і тоді у кацапів знову буде профіт
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Молодец Порох, 2 раза газпром нагнуть, красава
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шо нагнул .когда в сравнении с тимохиной ценой народ платит в 10 раз больше...? "Вітаю всіх українців із цією історичною переконливою перемогою!" - Порошенко про рішення Стокгольмського Арбітражу на користь Нафтогазу - Цензор.НЕТ 3285
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не лепи горбатого "даже благодаря фронтовику Арсению, народ платил половину"
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Если бы Украина проиграла , то должна была бы выплатить хуйлу 75 млрд.долларов , по тому контракту который подписала юля с хуйлом в 2009 году, я уже не говорю про развал укр.газ добычи и сдачу укр.нафты коломойскому,
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Что напоминай дурачью, что не напоминай, что по условиям контрактов 19.01.2009г. эти контракты могли быть пересмотрены еще в 2010 г. - бесполезно. Бараны все равно будут биться рогами в стены с воплями "юлькавароффкаукраланашгаз".
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Теперь Газпром обратится в лигу сексуальных реформ, или напишет жалобу в Спортлото...
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-Гаспром выиграет суд в Лондоне В котором УКраина должна 3 лярда баксов Взятых овощем Плюс объязательная закупка Украинойц минимум 5 лярдов рашенского газа Вот и вся пэрэмога Все равно кацапоиды лярд второй баксов в плюсе Потому что у власти алчные аферисты которые могут переиграть украинцев Подняв им цены на газ и свет и ограбить УКраину через субсидии А всраную мордву Переиграть не в состоянии Аж смешно Маланцев мордва дрючит
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Без договора Юля - Путин не было бы этой исторической победы . Голосуем за Вону ЩОПРАЦЮЭ.
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Побольше бы таких ЗРАД - Украине они очень нужны . Да , зрадоботы ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!", - Порошенко о решении Стокгольмского Арбитража в пользу Нафтогаза. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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