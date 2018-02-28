 "Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!", - Порошенко о решении Стокгольмского Арбитража в пользу Нафтогаза. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Поздравляю с хорошими новостями из Стокгольма!
Сегодняшним решением Стокгольмского Арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США.
Из этих средств будут оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно.
Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!"
Теперь для ПАПа будет работа - выводить доллары в оффшоры
Надо ж успеть до выборов
Потому что наликом ночью на камазах тащить всё в ростов не камильфо
«Газпром» будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством, - отмечается в сообщении.)))))
И чё? опять по кругам судилищного Ада? А как же "Причем будут зачислены немедленно."?
Источник: https://censor.net.ua/n3053149А 2млрд в офшори.
А когда шел арбитраж в Стокгольме, Порошенко набивал карманы на мутных сделках: на своих Богданах, на катерах из Ленинской Кузни, на Роттердам+, Рошен, на растущих тарифах, на торговле с торговыми партнерами из рашки и т.д.
Хоча суд щодо 3млрд. хряка-1 українська сторона у Лондоні "успішно" програє, і тоді у кацапів знову буде профіт