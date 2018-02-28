 В Украине трудно найти человека, который отвечал бы требованиям антикоррупционного судьи, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ об этом Сытник сказал в интервью Громадському TV.

"Во-первых, в законе явно завышенные требования к кандидатам в Антикоррупционный суд. Если прочитать эти требования, то я, честно говоря, не имею таких знакомых, которые могли бы соответствовать этим требованиям. Поэтому, очевидно, что мы рискуем, что вообще никто не подастся", - сказал Сытник.

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По его словам, также в законе не определено, какие будут полномочия в советы международных экспертов, куда войдут иностранные юристы и правоведы.

"Вторая проблема, за которую будет наиболее горячая дискуссия - это порядок отбора. Там есть совет международных экспертов и все не могут прийти к компромиссу, какие же полномочия у них будут. Это все постоянно сопровождается политическими спекуляциями о вмешательстве в государственный суверенитет. По моему мнению, никакого вмешательства здесь нет", - сказал директор НАБУ.

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Сытник отметил, что пока не определили, сколько судей должно работать во вновь Антикоррупционном суде.

"Также сомнительно то, что в законе не определено количество судей в этом суде, а это все переводится на судебную администрацию. Это может быть элементом давления на Антикоррупционный суд. А если такое давление будет - смысла создавать этот орган нет", - добавил он.

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