 В Украине трудно найти человека, который отвечал бы требованиям антикоррупционного судьи, - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ об этом Сытник сказал в интервью Громадському TV.
"Во-первых, в законе явно завышенные требования к кандидатам в Антикоррупционный суд. Если прочитать эти требования, то я, честно говоря, не имею таких знакомых, которые могли бы соответствовать этим требованиям. Поэтому, очевидно, что мы рискуем, что вообще никто не подастся", - сказал Сытник.
По его словам, также в законе не определено, какие будут полномочия в советы международных экспертов, куда войдут иностранные юристы и правоведы.
"Вторая проблема, за которую будет наиболее горячая дискуссия - это порядок отбора. Там есть совет международных экспертов и все не могут прийти к компромиссу, какие же полномочия у них будут. Это все постоянно сопровождается политическими спекуляциями о вмешательстве в государственный суверенитет. По моему мнению, никакого вмешательства здесь нет", - сказал директор НАБУ.
Сытник отметил, что пока не определили, сколько судей должно работать во вновь Антикоррупционном суде.
"Также сомнительно то, что в законе не определено количество судей в этом суде, а это все переводится на судебную администрацию. Это может быть элементом давления на Антикоррупционный суд. А если такое давление будет - смысла создавать этот орган нет", - добавил он.
ЕС хочет справедливый суд, где судьи назначены открыто.
А депутаты хотят свой суд, где судьи будут своими людьми.
Сытник говорит, что второй вариант никому нах не нужен.
И пока америиканских и европейских судей в Украине не будет,
не будет ничего.
Возможно даже Югу Луценка.
Поэтому за полномочия этого совета международных экспертов депутаты и ссутся.
Боятся иностранных судей.
Хотят своих карманных местных.
Достаточно создать в Украине "филиал" зарубежных судов.
Именно это ЕС и США хотят.
А депутаты естессно против - ссутся.
Молодца.
Потому что если его перепишут, то сразу сядут.
И моссыйчуки, и розенбляти и прочие.
и не среди приближённых к корыту а вообще в Украине, но кто ж будет там искать и кто же сможет туда пробиться просто так без "пропуска"
Вот когда перестанете искать среди знакомых - тогда ситуация начнёт исправляться. Полиграф каждую неделю и тюремные сроки на нарушение присяги судьи. Ну и можно дать хорошую зарплату.
ДОЖИЛИСЬ ,,,,,,,
СРЕДИ СВОИХ УЖЕ НЕТ НОРМАЛЬНЫХ ВЗЯТОЧНИКОВ,,,,,,,,,
ОДНИ ДЭБИЛЫ ОСТАЛИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кстати включите СNN - в прямом эфире рыжика тескает за ушами.