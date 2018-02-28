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 Общество
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 В Украине трудно найти человека, который отвечал бы требованиям антикоррупционного судьи, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что в законе о Антикоррупционный суд завышенные требования к кандидатам

Как передает Цензор.НЕТ об этом Сытник сказал в интервью Громадському TV.

"Во-первых, в законе явно завышенные требования к кандидатам в Антикоррупционный суд. Если прочитать эти требования, то я, честно говоря, не имею таких знакомых, которые могли бы соответствовать этим требованиям. Поэтому, очевидно, что мы рискуем, что вообще никто не подастся", - сказал Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без создания Антикоррупционного суда рост темпа борьбы с коррупцией невозможен, - Сытник

По его словам, также в законе не определено, какие будут полномочия в советы международных экспертов, куда войдут иностранные юристы и правоведы.

"Вторая проблема, за которую будет наиболее горячая дискуссия - это порядок отбора. Там есть совет международных экспертов и все не могут прийти к компромиссу, какие же полномочия у них будут. Это все постоянно сопровождается политическими спекуляциями о вмешательстве в государственный суверенитет. По моему мнению, никакого вмешательства здесь нет", - сказал директор НАБУ.

Также читайте: Правовой комитет рекомендовал Раде принять в первом чтении президентский законопроект об Антикоррупционном суде. ВИДЕО

Сытник отметил, что пока не определили, сколько судей должно работать во вновь Антикоррупционном суде.

"Также сомнительно то, что в законе не определено количество судей в этом суде, а это все переводится на судебную администрацию. Это может быть элементом давления на Антикоррупционный суд. А если такое давление будет - смысла создавать этот орган нет", - добавил он.

Также читайте: Закон об Антикоррупционном суде может быть принят в первом чтении уже на этой неделе, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3053148
 
 
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Игорь L, NNN, Носов и Хирскл - самые честные!!! да и вешать за коррупцию потом будет не жалко В Украине трудно найти человека, который отвечал бы требованиям антикоррупционного судьи, - Сытник - Цензор.НЕТ 4311 В Украине трудно найти человека, который отвечал бы требованиям антикоррупционного судьи, - Сытник - Цензор.НЕТ 4311 В Украине трудно найти человека, который отвечал бы требованиям антикоррупционного судьи, - Сытник - Цензор.НЕТ 4311
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ну дик Порох однозначно заявил что хуй вам а не карманний суд антидятлики, вот оно сопли уже по щекам мазать начало толстое чмо.
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Ты не понял.
ЕС хочет справедливый суд, где судьи назначены открыто.
А депутаты хотят свой суд, где судьи будут своими людьми.
Сытник говорит, что второй вариант никому нах не нужен.
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та то понятно ,шо сытнику нужен управляемый им суд...
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Не им управляемый, а ЕС и США.
И пока америиканских и европейских судей в Украине не будет,
не будет ничего.
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Ну ничего, Поросяча Дупа с радостью предоставит своего человека.
Возможно даже Югу Луценка.
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Да куда там, Сытник будет биться до последнего, что бы протащить своих "карманных" судей, что бы получить контроль над антикор. судом
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какого хрена к вам люди шли платили от 20-50 чтобы там как обычно отбить, уебан натуральный, а вы ведитесь на это все, главное попрыгать
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Ну почему,петя мальдивский,честнейший парень ,югик сейшельский ,мартыненко ,третьяков,ложкин ,розенблат В Украине трудно найти человека, который отвечал бы требованиям антикоррупционного судьи, - Сытник - Цензор.НЕТ 9508-полно честнейших людей .... В Украине трудно найти человека, который отвечал бы требованиям антикоррупционного судьи, - Сытник - Цензор.НЕТ 9508
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Не там шукають. Між своїми точно знайти неможливо - кругова порука. Єдиний вихід - років на десять набрати з країн ЄС, США, Канади чи іншої країни зі старими стійкими демократіями.
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В десятку.
Поэтому за полномочия этого совета международных экспертов депутаты и ссутся.
Боятся иностранных судей.
Хотят своих карманных местных.
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Мда... Ситуёвина такая, что надо их судить в судах за рубежом (там все суды антикорупционные), а на отсидку отправлять в наши колонии.
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А Ви знаєте, я чомусь думаю, що так і буде. Пробні суди з Лазаренком і Фірташем вже відбуваються. А скоро терпіння у наших старших партнерів-кредиторів лусне і вони будуть на своїх курортах відловлювати нашу злодійкувату "еліту", судити в себе і голих-босих депортувати до нас.
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Зачем?
Достаточно создать в Украине "филиал" зарубежных судов.
Именно это ЕС и США хотят.
А депутаты естессно против - ссутся.
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Всё объяснил детально и открыто.
Молодца.
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Надо просто переписать этот закон о Антикоррупционном суде и все будет нормально. Что непонятно?! Мля, как маленькие ....Источник: https://censor.net.ua/n3053148
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Нет.
Потому что если его перепишут, то сразу сядут.
И моссыйчуки, и розенбляти и прочие.
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) неа, не трудно, если искать
и не среди приближённых к корыту а вообще в Украине, но кто ж будет там искать и кто же сможет туда пробиться просто так без "пропуска"
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Вот именно, что нужно искать достойных, а Сытник думал что пропихнет туда своих, а не тут то было))) Сейчас с новой силой будет гнать на все суды
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Найти не проблема,просто постарайтесь искать не там где вы привыкли,среди старой многократно перетасованной колоды.
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В Юракадемиях идёт естестественный отбор покидьков типа Кивалова,Богословской,Медведчука и других..
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"я, честно говоря, не имею таких знакомых, которые могли бы соответствовать этим требованиям"
Вот когда перестанете искать среди знакомых - тогда ситуация начнёт исправляться. Полиграф каждую неделю и тюремные сроки на нарушение присяги судьи. Ну и можно дать хорошую зарплату.
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Завышенные требования :быть честным,безпристрасным,ответственным,работать во благо страны и народа,соблюдать закон и права и т.д Практически невозможно у нас найти такого человека при власти. Стыдно мне за вас,а больше за себя.
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ПИЗДЕЦ !!!!!!!!!!!1

ДОЖИЛИСЬ ,,,,,,,

СРЕДИ СВОИХ УЖЕ НЕТ НОРМАЛЬНЫХ ВЗЯТОЧНИКОВ,,,,,,,,,

ОДНИ ДЭБИЛЫ ОСТАЛИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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зачем бюро прокуратуры суды и пересуды? надо назначить уполномоченный по борьбе с коррупцией и дать им чрезвычайные права вплоть до расстрела на месте. и все будет хорошо!
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а он понел, что он сказал!!??
кстати включите СNN - в прямом эфире рыжика тескает за ушами.
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кстати, Трампушка принял оборонительную позу.
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Опять про топор? Нет. Это точно вы были в Соломенском суде. Ваше алиби под вопросом.
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Конечно, Сытник запереживал, что теперь не сможет протащить своих друзей судей))) Теперь будет сотнями интервью раздавать
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине трудно найти человека, который отвечал бы требованиям антикоррупционного судьи, - Сытник
 
 
 
 
 
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