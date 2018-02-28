 Суд оставил в должности "налоговика Клименко" Криволапова, возглавляющего отдел по борьбе с отмыванием доходов харьковского УГФС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что жалоба была подана на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 декабря 2017 года, которым оставлено без удовлетворения ходатайство прокурора Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины об отстранении от должности исполняющего обязанности начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области подозреваемого А.В.Криволапова.

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"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 декабря 2017 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая 2017 года в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.

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Исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области Андрей Криволапов подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.