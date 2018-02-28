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 Политика Украины
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 Суд оставил в должности "налоговика Клименко" Криволапова, возглавляющего отдел по борьбе с отмыванием доходов харьковского УГФС

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева 28 февраля 2018 года рассмотрела апелляционную жалобу прокурора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда. 

Сообщается, что жалоба была подана на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 декабря 2017 года, которым оставлено без удовлетворения ходатайство прокурора Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины об отстранении от должности исполняющего обязанности начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области подозреваемого А.В.Криволапова. 

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"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 декабря 2017 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора - без удовлетворения", - говорится в сообщении. 

Напомним, 24 мая 2017 года в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн. 

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Исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области Андрей Криволапов подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3053147
 
 
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Продовжуючи геноцид над власним народом з 01.01.2018 бариги у владі знову зменшили норми споживання електроенергії. Так одинока людина, яка мала пільги на оплату 90 квт на місяць раніше, тепер матиме всього 70. Дійсно, якщо пенсіонерам немає за що купляти їжу на пенсію в 1500 грн, то для чого їм холодильники? А тим більше для чого їм праски, і, не дай Боже, телевізори, бо ще побачать щось таке, що зашкодить баригам, а попереду ж вибори.....І кому дякувати за те, що цих барих привели до влади фактично "Свобода" так правий сектор? Якого дідька радикали-націоналісти виходили на той майдан в 2013 році взагалі - щоб зробити народу України ще гірше?
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Оце все, що треба знати про реформований суд - а нехай у злодія не те, що рильце в пушку буде, а й навіть на чолі великими буквами пише "злодій, казнокрад" - не те. що посадити зась - з теплого місця вигнати не можна. Про які реформи ми балакаємо? Про яку боротьбу з корупцією? Про яке торжество законів?
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Как раз будет продолжать деребанить гешефт от Нафтогаза.
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Сейчас Порохососы поведают что этот Криволапов хороший человек,что его подставили агенты кремля.
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да какой кривожопов, уже марехина убрали и кононенко
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Вот вернется Клименко обратно,а у него уже все на мази,старые кадры на местах.Спасибо Петру Алексеевичу и Юрию Владимировичу!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оставил в должности "налоговика Клименко" Криволапова, возглавляющего отдел по борьбе с отмыванием доходов харьковского УГФС
 
 
 
 
 
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