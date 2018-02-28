 Газпром выплатит "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, - решение Стокгольмского суда. ИНФОГРАФИКА

"Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. США за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы "Навтогаза".

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2.56 млрд долл. США в пользу "Нафтогаза".

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Арбитражный суд отклонил требования Газпрома о штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа, говорится в сообщении.







Напомним, на сегодняшний день между "Нафтогазом" и Газпромом действует два контракта: на снабжение газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства относительно каждого из них.

В частности, в транзитном споре идет речь о недопоставке и недоплате за услуги транзита в 2009-2016 годах. Как сообщали в "Нафтогазе", транзитный контракт предусматривает, что в случае изменения условий формирования транзитных тарифов в Европе Украина имеет право требовать пересмотра тарифа. После подписания контракта был принят так называемый Третий энергопакет, и условия формирования транзитных тарифов в Европе существенно изменились. Поэтому "Нафтогаз" и требует привести транзитный тариф в соответствие с европейскими условиями. Газпром отказывается пересматривать тариф уже более 5 лет. Именно из-за этого "Нафтогаз" обратился в Стокгольмский арбитраж.

НАК также требует привести транзитный контракт в соответствие с европейским законодательством, которое Украина имплементировала в связи с присоединением к Энергетическому сообществу. По этому делу Нафтогаз требует взыскать с Газпрома 12,3 млрд долл., встречное требование российской компании - 0,007 млрд долл.