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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (2657) Нафтогаз (2390) Стокгольм (112) суд (20582)

 Газпром выплатит "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, - решение Стокгольмского суда. ИНФОГРАФИКА

Арбитраж постановил выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам двух арбитражных производств Газпром должен 2,56 млрд долл.

"Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. США за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы "Навтогаза". 

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2.56 млрд долл. США в пользу "Нафтогаза".

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Арбитражный суд отклонил требования Газпрома о штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа, говорится в сообщении.

Газпром выплатит Нафтогазу 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, - решение Стокгольмского суда 01
Газпром выплатит Нафтогазу 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, - решение Стокгольмского суда 02
Газпром выплатит Нафтогазу 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, - решение Стокгольмского суда 03

Напомним, на сегодняшний день между "Нафтогазом" и Газпромом действует два контракта: на снабжение газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства относительно каждого из них.

В частности, в транзитном споре идет речь о недопоставке и недоплате за услуги транзита в 2009-2016 годах. Как сообщали в "Нафтогазе", транзитный контракт предусматривает, что в случае изменения условий формирования транзитных тарифов в Европе Украина имеет право требовать пересмотра тарифа. После подписания контракта был принят так называемый Третий энергопакет, и условия формирования транзитных тарифов в Европе существенно изменились. Поэтому "Нафтогаз" и требует привести транзитный тариф в соответствие с европейскими условиями. Газпром отказывается пересматривать тариф уже более 5 лет. Именно из-за этого "Нафтогаз" обратился в Стокгольмский арбитраж.

НАК также требует привести транзитный контракт в соответствие с европейским законодательством, которое Украина имплементировала в связи с присоединением к Энергетическому сообществу. По этому делу Нафтогаз требует взыскать с Газпрома 12,3 млрд долл., встречное требование российской компании - 0,007 млрд долл.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3053144
 
 
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хорош!а все из-за юльки мразоты...которая кантркт с хайлом подписала!
ну хоть сейча вин!найс ребя
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В нагороду всьому населенню. піднімуть ціну на газ.
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Тебе, Пэдро, эти деньги уже не помогут. Пока РФ их выплатит, тебя на второй срок в тюрьму посадят. До выборов не дотянешь. Кридитов нет и не будет.
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МВФ, ЕС и Мировой банк уже не нагинаются. Прийдется самому нагнуться.
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Тот случай, когда газпром, выплатит газом из ватных пердаков
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Следующий иск Украины к России: Незаконный отбор газа в украинской экономической зоне в Черном море, Одесское газовое месторождение.
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Не сцы, бот. О паРаше позаботятся, денег на лопаты для блинов не останется - за всё дерьмо что вы устроили. Ничего не прощается, особенно рюзькой мерзости. А ты тролль покамест, до вас тоже очередь дойдёт.
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Тролли и тут винят "Пэдро". Что бы ни случилось - хорошее или плохое для страны, "Пэдро" виноват. Разнарядка у них такая в Ольгино...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГазпром выплатит "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, - решение Стокгольмского суда. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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