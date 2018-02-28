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 Украинских спортсменов провели на зимнюю Паралимпиаду в Южную Корею

31 спортсмен из Украины в 3 видах спорта примет участие в зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Украинцы примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту (сноуборд).

Впервые Украина дебютировала на VII зимних Паралимпийских играх двадцать лет назад - в 1998 году. За всю историю участия в зимних Играх паралимпийская команда Украины завоевала 90 медалей, из которых 20 - золотые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жданов о новом законе: "Мы отходим от советизации. Лица с инвалидностью являются полноценными членами общества"

По итогам ХI зимних Паралимпийских Игр национальная паралимпийская сборная команда Украины получила 25 медалей и стала второй по общему количеству наград.

Напоминаем, XII Паралимпийские игры пройдут 9-18 февраля в корейском городе Пхенчхан.

Читайте: Олимпиада-2018: Норвегия вырвала первое место итогового медального зачета у Германии. Украина - 21-я. ТАБЛИЦА

Источник: https://censor.net.ua/n3053142
 
 
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казалось бы, буквы те же, но ничего не понятно Украинских спортсменов провели на зимнюю Паралимпиаду в Южную Корею - Цензор.НЕТ 3595
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где новость про Нафтогаз???
За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі $4,63 млрд за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.
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тут редактори не ізвєрги, не можна таке на ніч писати, зрадофіли не переживуть Украинских спортсменов провели на зимнюю Паралимпиаду в Южную Корею - Цензор.НЕТ 5009
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И это, кстати перекрывает ту сумму, которую предыдущим решением обязали Нафтогаз заплатить Газпрому на 2,56 миллиарда долларов.
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Так для тебя это уже не новость, зачем тебе еще ее здесь читать?
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Зараз будуть зраду розганяти бо мало висудили грошей у Газпрома )))
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"Напоминаем, XII Паралимпийские игры пройдут 9-18 февраля в корейском городе Пхенчхан"
Уважаемый Цензор, напоминаю вам (запишите где-нибудь), что XII Паралимпийские игры пройдут 9-18 марта 2018 (год тоже напоминаю на всякий случай).
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Нашим спортсменам бажаю блискучих перемог і натхнення, успіху і гарного настрою! Ми, як завжди, будемо вболівати і радіти усім вашим досягненням.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинских спортсменов провели на зимнюю Паралимпиаду в Южную Корею
 
 
 
 
 
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