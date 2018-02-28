 Украинских спортсменов провели на зимнюю Паралимпиаду в Южную Корею

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Украинцы примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту (сноуборд).
Впервые Украина дебютировала на VII зимних Паралимпийских играх двадцать лет назад - в 1998 году. За всю историю участия в зимних Играх паралимпийская команда Украины завоевала 90 медалей, из которых 20 - золотые.
По итогам ХI зимних Паралимпийских Игр национальная паралимпийская сборная команда Украины получила 25 медалей и стала второй по общему количеству наград.
Напоминаем, XII Паралимпийские игры пройдут 9-18 февраля в корейском городе Пхенчхан.
За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі $4,63 млрд за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.
Уважаемый Цензор, напоминаю вам (запишите где-нибудь), что XII Паралимпийские игры пройдут 9-18 марта 2018 (год тоже напоминаю на всякий случай).
#адіннарот #мишебраття