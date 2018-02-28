 Украинских спортсменов провели на зимнюю Паралимпиаду в Южную Корею

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Украинцы примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту (сноуборд).

Впервые Украина дебютировала на VII зимних Паралимпийских играх двадцать лет назад - в 1998 году. За всю историю участия в зимних Играх паралимпийская команда Украины завоевала 90 медалей, из которых 20 - золотые.

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По итогам ХI зимних Паралимпийских Игр национальная паралимпийская сборная команда Украины получила 25 медалей и стала второй по общему количеству наград.

Напоминаем, XII Паралимпийские игры пройдут 9-18 февраля в корейском городе Пхенчхан.

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