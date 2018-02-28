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 Общество
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Все про:ветераны (351) боевые действия (980)

 Статус участника боевых действий (УБД) получили более 328 тысяч человек, - Госслужба по делам ветеранов

Статус участника боевых действий (УБД) получили более 328 тыс. Участников антитеррористической операции на востоке Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе  Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

"По состоянию на 28.02.2018 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлено 328 089 лицам", - говорится в сообщении.

Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, работников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлекаемые к АТО, 327 тыс. 921 человек, в том числе, в составе Минобороны 222 тыс. 190 человек, Нацгвардии - 31 тыс. 540, СБУ - 9 тыс. 898, в службе внешней разведки - 38 человек, Госпогранслужбы - 18 тыс. 391, в Государственной спецслужбе транспорта - 2 тыс 241 человек, Управлении госохраны - 424, Государственной службе спецсвязи и защиты информации - 774, в ДСНС - 4 тыс . 592, Генпрокуратуре - 271, Нацполиции - 4 тыс. 430 человек и Государственной фискальной служб - 652 человека.

Кроме того, статус УБД предоставлено 168 работникам предприятий и организаций. В то же время этого статуса уже лишены 106 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3053141
 
 
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З ТАКОЮ КІЛЬКІСТЮ БІЙЦІВ(а,ще є ті хто не получив-100 000чолловік) УЖЕ НАДА БУТИ В ЧЕЛЯБІНСЬКУ..
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Рыжий, если ты таки дональд, поимей ввиду, что чмоколад так же вреден, как сперма, которую ты обсасываешь с ливински
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Угу. И среди них 90% тех, кто каждый день читает в новостях - погибли, ранены.... Суки!
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Лучше бы бить ветеранов перестали. Какой смысл от ваших статусов, если вы все равно людей унижаете, независимо от того, ветераны они или нет.
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И сколько из них реально были на передке а не отсиделись за 50 км от мест боёв.
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Найогидніше, що добровольці, хто реально були на нулі роками, взагалі не отримали УБД. Разом з тим беркутята, які гамселили майдан, отримали УБД і відповідно пільги (і квартири і пільги'ї і сім'ї в шоколаді) перебуваючи якраз в безпечних місцях.
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Полный смур в мозгах..... К доктуру , срочно
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более 328 тыс. участвовало в боевых действиях? ого
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Если бы это была правда, то такой армией (328 тысяч) можно было бы освободить Лугандон часов за 6.
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Скоро НЕучастников почти не останется....
320 тысяч - это ведь большой город..
Полтава, Херсон, Хмельницкий - там всего по 260-290 тысяч
А ведь реальных участников среди этих 300 тыс небось и 50 тыс не будет...
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Знаю лично многих, тех кто даже близко не знает что такое война. Поехали в сектор, кто на три месяца, друг друга меняя, кто заезжал в сектор, насчитал 33 раза и подал документы на УБД, но все эти персонажи ближе 100 км к передовой не приближались, щитаю таких "участников" обладателями "туристических" УБД,- это не честно и неправильно!!!
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И сколько же из них наберется на колчаковских фронтах раненых...

А ведь АТО двухнедельному конца краю не видно. Сколько их еще будет.
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Лежал недавно в больнице с ребятами из АТО --- страшно смотреть ---- крыши подорваны конкретно .... Я военный кадровый -- а это поцаны с гражданки пущенные через АТО . Ладно водка -- с лекарствами , а ночью разломанные унитазы и раскуроченные шкафы в палатах .... Девчонки медсестры закрываются в Сестринских ночью ... А поцанов жалко -- их лечить надо -- не в неврологиях -- а отдельных санаториях -- очень сильно лечить . Не надо сегодня судить поцанов с АТО --кто сколько там был -- он и за минуту мог там погибнуть за вас --за народ Украины . А видя несправедливость вашу к ним и с сорванной крышей -- я не удивлюсь -- если вам с ними не повезет --- будьте толерантны с ребятами . У меня сосед -- парень 40 лет -- пришел без ранений из АТО -- а недавно иду и он идет --- половина тела его не работает -- ИНСУЛЬТ . Кому он теперь нужен кто скажет ?? И с таким вашим отношением .
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Нехочу ни кого обидеть, 328тыс чел, если все они воевали то дошли б до аляски.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтатус участника боевых действий (УБД) получили более 328 тысяч человек, - Госслужба по делам ветеранов
 
 
 
 
 
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