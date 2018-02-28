 220 тыс доз вакцин от кори поступят во все регионы Украины до конца недели, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
В первую очередь вакцины были направлены в регионы, которые больше всего в них нуждаются - Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Одесскую, Киевскую области и город Киев.
"Мы благодарны нашим партнерам в ЮНИСЕФ, которые поддержали нас в ситуации с увеличенным использованием вакцины от кори во время вспышки и смогли организовать ускоренную доставку новой партии КПК в Украину. Это позволит обеспечить достаточным количеством вакцины все регионы страны, прежде всего те, где есть необходимость в дополнительных дозах", - отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Напомним, что согласно графику поставок, новая партия вакцин должна была прибыть в Украину только в апреле. Следующая поставка вакцины против кори - 800 тыс. доз КПК - планируется на конец марта.
Всего в 2018 году в Украину доставят более 2 млн доз вакцины против кори. Этого количества будет достаточно для проведения прививок против кори всем возрастным группам детей, которые в этом нуждаются.