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 220 тыс доз вакцин от кори поступят во все регионы Украины до конца недели, - Минздрав

Началась доставка 220 тыс доз вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК), которые поступят во все области Украины уже до конца недели.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В первую очередь вакцины были направлены в регионы, которые больше всего в них нуждаются - Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Одесскую, Киевскую области и город Киев.

"Мы благодарны нашим партнерам в ЮНИСЕФ, которые поддержали нас в ситуации с увеличенным использованием вакцины от кори во время вспышки и смогли организовать ускоренную доставку новой партии КПК в Украину. Это позволит обеспечить достаточным количеством вакцины все регионы страны, прежде всего те, где есть необходимость в дополнительных дозах", - отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Напомним, что согласно графику поставок, новая партия вакцин должна была прибыть в Украину только в апреле. Следующая поставка вакцины против кори - 800 тыс. доз КПК - планируется на конец марта.

Всего в 2018 году в Украину доставят более 2 млн доз вакцины против кори. Этого количества будет достаточно для проведения прививок против кори всем возрастным группам детей, которые в этом нуждаются. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3053140
 
 
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Таки поступят вопреки сю-прун. Так своевременно.

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Мы будем делать фокус на профилактике. Утопись на фиг
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Так надо было болеть раньше в детстве. Хотя если честно, то ну его нах... Сколько людишек заболело, и сколько удвухсотилось , жесть.
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в очередной раз спрошу..а вакцину от 100% летального бешенства завезли..? или несколько сот доз не интересно по откату, хай лохи в соседние страны прививаться ездят..?
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровье220 тыс доз вакцин от кори поступят во все регионы Украины до конца недели, - Минздрав
 
 
 
 
 
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