 ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис

Такую надежду выразил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в комментарии Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась и, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере 600 млн евро, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро двумя траншами, по 500 млн каждый. Поэтому сейчас мы запустили все необходимые процедуры", - рассказал он.

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Он надеется, что Европейская комиссия начнет предоставлять Украине финансовую поддержку в рамках новой программы в начале осени.

Добровскис отметил, что, по мнению Еврокомиссии, для получения первого транша Украина должна выполнить условия, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы сотрудничества.

Глава представительства Европейского союза в Украине Юґ Мингарелли ранее объяснил, что Украина не выполнила 4 из 21 предварительных требования к программе получения последнего транша.

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Во время предыдущей программы сотрудничества с ЕС Украине должны были выплатить 1,8 миллиарда евро, однако государство получило две трети этой суммы.