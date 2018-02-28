 ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис

Такую надежду выразил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в комментарии Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась и, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере 600 млн евро, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро двумя траншами, по 500 млн каждый. Поэтому сейчас мы запустили все необходимые процедуры", - рассказал он.
Он надеется, что Европейская комиссия начнет предоставлять Украине финансовую поддержку в рамках новой программы в начале осени.
Добровскис отметил, что, по мнению Еврокомиссии, для получения первого транша Украина должна выполнить условия, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы сотрудничества.
Глава представительства Европейского союза в Украине Юґ Мингарелли ранее объяснил, что Украина не выполнила 4 из 21 предварительных требования к программе получения последнего транша.
Во время предыдущей программы сотрудничества с ЕС Украине должны были выплатить 1,8 миллиарда евро, однако государство получило две трети этой суммы.
- Мама, мама! За окном едет машина размером с девятиэтажный дом!!!
Мама не поднимая головы устало говорит:
- Я же тебе 125 миллиардов раз говорила, никогда не преувеличивай!!!!
Шкварки News @ShkvarkiUA 2 ч.2 часа назад
После сегодняшней прессухи как-то начал понимать Стеця. Там бороться не с кем. Базарные бабы и напыщенные задроты... Ни идей, ни стратегий. Слухи, сплетни, домыслы и фантазии на темы. Пустые барабаны. Звучат эффектно, но толку - ноль. Так держать, клоуны!
Барыга просто смог выторговать миллиард заместо 600 млн.
Всех коррупционеров президент взял под свое БПП чтоб править и не заикаться.
Всем нужна бедная недоразвитая Украина и россия, и на это они денег не пожалеют.
Хотелось бы полный список, одно из них это разрешение на вывоз леса а вот остальные какие.
За рішенням Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів
НАК «Нафтогаз» виграв суперечку з російським «Газпромом».
Так что стрыбай винторогий голым пузом..на гостри выла.....
Потенційна шкода від можливого екологічного лиха обійдеться на порядок дорожче.