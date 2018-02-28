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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Домбровскис (14) Еврокомиссия (744) помощь (2767)

 ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис

Европейская комиссия начнет предоставлять Украине финансовую поддержку в рамках новой программы в начале осени.

Такую надежду выразил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в комментарии Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась и, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере 600 млн евро, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро двумя траншами, по 500 млн каждый. Поэтому сейчас мы запустили все необходимые процедуры", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины, - Данилюк

Он надеется, что Европейская комиссия начнет предоставлять Украине финансовую поддержку в рамках новой программы в начале осени.

Добровскис отметил, что, по мнению Еврокомиссии, для получения первого транша Украина должна выполнить условия, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы сотрудничества.

Глава представительства Европейского союза в Украине Юґ Мингарелли ранее объяснил, что Украина не выполнила 4 из 21 предварительных требования к программе получения последнего транша.

Также читайте: Мы достигли прогресса в выполнении обязательств, - Климпуш-Цинцадзе обсудила с Домбровскисом макрофинансовую помощь ЕС Украине

Во время предыдущей программы сотрудничества с ЕС Украине должны были выплатить 1,8 миллиарда евро, однако государство получило две трети этой суммы.

Источник: https://censor.net.ua/n3053139
 
 
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зачем, ему это делать, ведь сцукашвилли или люлька всё серовно разеснят по своему.
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1 млрд. доларів для країни яке веде війну з ядерною росією це копійка! НАТО на війню з Югославією витрачало більше 1 млрд. доларів на день бойових дій в цінах 1999 року.
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Мама сидит что-то вяжет, а малолетний сын сидит и смотрит в окно. Вдруг он вскакивает и начинает кричать:
- Мама, мама! За окном едет машина размером с девятиэтажный дом!!!
Мама не поднимая головы устало говорит:
- Я же тебе 125 миллиардов раз говорила, никогда не преувеличивай!!!!
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так еще же не получено ничего, условия же надо выполнить сначала, получить, а потом уже спасибо гворить
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но морковку увеличили в надежде на жадность соблазняемых?
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ну вот, опять докозательство - все забыли о Украине, всем Украина надоела и порох всё изпортил - не так ли?
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уря! будет народу за шо на мальдивы слетать...
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так к осени опять скажут что не все условия выполнены, пока что это ни о чем
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Не Украине а соевой власти. украинцы с етих денег ни копейки не получат, кроме конечно обслуживающего ету власть персонала в виде мусоров, учителей, нацхвартии и прочей швали...
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ну вот видишь,зрада уже и вас в обхаивании Украины перещеголяла
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Та то школьник Алешка Носов учителей ненавидит, двоечник наверное ))
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Та це фігня- Трамп для Міхо трілліон виділить.
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так ещё вчера выделил, вот только мишка так и понел - для него выделили.
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так це ви керуєте процесом - поважаю ...
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a фули, конечно, хочу стать временным полномоченным сектантов.
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так, старайся - мы тебя не забудем и приобщим к вере...
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Дик які ліса вже будуть вирубувати ? .
ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 258
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ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 9762
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 2 ч.2 часа назад

После сегодняшней прессухи как-то начал понимать Стеця. Там бороться не с кем. Базарные бабы и напыщенные задроты... Ни идей, ни стратегий. Слухи, сплетни, домыслы и фантазии на темы. Пустые барабаны. Звучат эффектно, но толку - ноль. Так держать, клоуны!

ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 4936
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э зрадисты, а вы бы хотели чтоб реформами у вас руководил Домбровскис, у него есть опыт и отмечу - удачный, в принцыпе не получился дефольт Латвии?
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Макрофинансовую помощь выделяют Украине и украинцам, а тратить ее будут пАрашенки и прочие аВаковы с кумовьями. Кто оплатит сей банкет?
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Ты оплатишь. Кто ж ещё-то? Глупый вопрос какой...
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Я спокоен за тебя, хоть ты платить не будеш
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_Я уже практически уехал из этого дома скорби и умалишенных любителей плясок на граблях. Ебитесь тут как хотите, болваны. Но я в этом не участвую.
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вали воздух будет чище и жлобов меньше вовке вашему привет передай да с утреца опохмелится не забудь а весь день пройдет зря
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_Вовке? Это любители плясок на сельхозинвентаре так хуйло, что-ли, кличут? Заплати Гудку и Будке вдвое, а то они поиздержались чутка! Выборы на носу, опять же... Ты ить арол? А птицам деньга не нуна. Будке и Гудку нужней, панимашь!
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_Будке и его банде бабки, терпилам - тарифы. Оцените красоту игры. И долги за бабки для Будки - тоже вам (и на внуков хватит). Это просто потрясающий кидок!
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чего так заскулил то рановато начнешь парашу в израиле мыть вот тогда и начинай
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_Да вы тут можете Будке, Гудку, и пр. не только карманы свои вывернуть, а и анус свой - мне плевать! Я лучше буду блядям в баре подавать ананасную воду (цэ)
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И цензор, вставьте перед каждой суммой не помощь а слово КРЕДИТ. так будет правдиво.
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Развел барыга новых лохов на бабки, довольный наверное.
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ЛОЛІТА МАЛЬДІВСКАЯ НЕПРОСИХАЮЩАЯ -буде дуже рада.
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это типа победа нынешних ... а х.ли отдавать то не им
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я уважаемый живу в Киеве работаю и самое главное плачу налоги из которых такому дерьму как вы начисляют зарплату
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афігєть, кармілєц, ти ще й мене утримуєш? ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 2963
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Не Ленки ли Бондаренко брат - та тоже из "кормильцев".
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не васек тебе лично петька с офшоров копеечку шлет
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тут запитують, ти родич лєнкі бондарєнко?
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Некоторые уже побежали новые офшорные счета открывать.
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Какой помощи? "Мы вам миллиард - вы нам свой лес" это не помощь.
Барыга просто смог выторговать миллиард заместо 600 млн.
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Кредит помощью називают(.Опять лес рубить будем или еще какие то условия?
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це просто якийсь міровой заговор проти зрадофілів - боригє дають кредити, за реадмісію карлсона безвіз не відміняють
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А сколько из макрофинансовой помощи дойдут до людей в виде чего угодно, но ощутимого?
Всех коррупционеров президент взял под свое БПП чтоб править и не заикаться.
Всем нужна бедная недоразвитая Украина и россия, и на это они денег не пожалеют.
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перефразируя старый бородатый анекдот - во время перехода к коммунизму (результатам реформ) кормить не обещали)))
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Когда страны - потенциальные конкуренты бодаются на мосту, как бараны, надо помочь слабому, чтоб они продолжали заниматься самоуничтожением.
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у нас нет конкурентов - просто "отдельные" люди считают, что они хорошо живут и это нормально, то что живут плохо другие - это их не касается и во всем этом виноваты не они, а именно люди которые живут плохо. парадокс ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 5738
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Дык помощь та долгом зовется, и его отдавать тем, кто еще не родился ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 6761
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для получения первого транша Украина должна выполнить условия, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы сотрудничества.

Хотелось бы полный список, одно из них это разрешение на вывоз леса а вот остальные какие.
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Пакет то фигня...

За рішенням Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів
НАК «Нафтогаз» виграв суперечку з російським «Газпромом».
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Оце перемога! Дядя, вы точно с приветом. Попробуйте получить эти ярды с газвони ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 9123
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Половину уже получили.... ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 9906
Так что стрыбай винторогий голым пузом..на гостри выла.....
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Якщо умовою кредиту знову буде карпатський ліс то хай не напрягаються.
Потенційна шкода від можливого екологічного лиха обійдеться на порядок дорожче.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис
 
 
 
 
 
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