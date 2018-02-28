 Получившим инвалидность участникам АТО будет присваиваться статус "лиц с инвалидностью вследствие войны", - Минсоцполитики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"28 февраля Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины" которым предоставлена ​​возможность семьям участников антитеррористической операции, умерших вследствие заболевания, полученного во время участия в этой операции, получить статус лица, на которое распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а участникам антитеррористической операции, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, полученного во время участия в указанной операции, - статус лица с инвалидностью вследствие войны", - говорится в сообщении.

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Кроме того, внесенными изменениями расширяется перечень причин установления инвалидности, в частности, ранения, контузии, увечья, заболевания, полученные:

в районах боевых действий в период Второй мировой войны и от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения в послевоенный период;

от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции до 1 декабря 2014 года, а с 1 декабря 2014 года - на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения, во время проведения антитеррористической операции;

при выполнении работ, связанных с разминированием боеприпасов, независимо от времени их выполнения.

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Также предполагается, что вместо удостоверения инвалида войны с надписью "Удостоверение инвалида войны - инвалид" и нагрудный знак "Ветеран войны - инвалид" будет выдаваться удостоверение личности с инвалидностью вследствие войны с надписью "Удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны" и нагрудный знак "Ветеран войны - лицо с инвалидностью ".