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 Политика Украины
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Все про:инвалиды (256) Кабмин (10322) постановление (65) Министерство социальной политики (542) Антитеррористическая операция (15532)

 Получившим инвалидность участникам АТО будет присваиваться статус "лиц с инвалидностью вследствие войны", - Минсоцполитики

Семьям участников АТО, умерших вследствие заболевания, и участникам АТО, которые получили инвалидность из-за заболевания, обеспечено приобретение соответствующего статуса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"28 февраля Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины" которым предоставлена ​​возможность семьям участников антитеррористической операции, умерших вследствие заболевания, полученного во время участия в этой операции, получить статус лица, на которое распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а участникам антитеррористической операции, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, полученного во время участия в указанной операции, - статус лица с инвалидностью вследствие войны", - говорится в сообщении.

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Кроме того, внесенными изменениями расширяется перечень причин установления инвалидности, в частности, ранения, контузии, увечья, заболевания, полученные:

  • в районах боевых действий в период Второй мировой войны и от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения в послевоенный период;
  • от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции до 1 декабря 2014 года, а с 1 декабря 2014 года - на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения, во время проведения антитеррористической операции;
  • при выполнении работ, связанных с разминированием боеприпасов, независимо от времени их выполнения.

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Также предполагается, что вместо удостоверения инвалида войны с надписью "Удостоверение инвалида войны - инвалид" и нагрудный знак "Ветеран войны - инвалид" будет выдаваться удостоверение личности с инвалидностью вследствие войны с надписью "Удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны" и нагрудный знак "Ветеран войны - лицо с инвалидностью ".

Источник: https://censor.net.ua/n3053138
 
 
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Единственный недостаток в минсоцполитики что министр рева долгожитель..И хотелось бы что бы он свое существование до конца жизни провел на зоне строгого режима с конфискацией.
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Почему бы им не присвоить статус:"Геройские недобитки Порошенко"?
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И сразу ставьте их на денежное обеспечение, за счет кремлевской демократии..
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Получившим инвалидность участникам АТО будет присваиваться статус
"лиц с инвалидностью вследствие войны"

Закон про деокупацію в дії. зрівняли в правах і ватників і патріотів. це пизде-ь повний.
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Всех инвалидов - на Мальдивы .
Просто ветеранов - на Сейшелы .
Ура , товарищи !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолучившим инвалидность участникам АТО будет присваиваться статус "лиц с инвалидностью вследствие войны", - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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