 Получившим инвалидность участникам АТО будет присваиваться статус "лиц с инвалидностью вследствие войны", - Минсоцполитики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"28 февраля Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины" которым предоставлена возможность семьям участников антитеррористической операции, умерших вследствие заболевания, полученного во время участия в этой операции, получить статус лица, на которое распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а участникам антитеррористической операции, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, полученного во время участия в указанной операции, - статус лица с инвалидностью вследствие войны", - говорится в сообщении.
Кроме того, внесенными изменениями расширяется перечень причин установления инвалидности, в частности, ранения, контузии, увечья, заболевания, полученные:
- в районах боевых действий в период Второй мировой войны и от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения в послевоенный период;
- от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции до 1 декабря 2014 года, а с 1 декабря 2014 года - на территории проведения антитеррористической операции, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения, во время проведения антитеррористической операции;
- при выполнении работ, связанных с разминированием боеприпасов, независимо от времени их выполнения.
Также предполагается, что вместо удостоверения инвалида войны с надписью "Удостоверение инвалида войны - инвалид" и нагрудный знак "Ветеран войны - инвалид" будет выдаваться удостоверение личности с инвалидностью вследствие войны с надписью "Удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны" и нагрудный знак "Ветеран войны - лицо с инвалидностью ".
"лиц с инвалидностью вследствие войны"
Закон про деокупацію в дії. зрівняли в правах і ватників і патріотів. це пизде-ь повний.
Просто ветеранов - на Сейшелы .
Ура , товарищи !