 Трехсторонняя группа готовит вопрос об абсолютном перемирии на Донбассе, - Сайдик

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик после сегодняшнего заседания, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на БЕЛТА.

"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", - сказал Сайдік.

Он отметил, что при поиске мирных решений конфликта на востоке Украины одним из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.

Также читайте: Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ

Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстреле автомобиля медицинской помощи. Он призвал стороны строго придерживаться международных принципов неприкосновенности медперсонала.

Сайдик также сообщил, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 14 марта.

Также читайте: ОБСЕ призывает соблюдать рождественское перемирие на Донбассе, - Сайдик