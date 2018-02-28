 Трехсторонняя группа готовит вопрос об абсолютном перемирии на Донбассе, - Сайдик

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик после сегодняшнего заседания, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на БЕЛТА.
"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", - сказал Сайдік.
Он отметил, что при поиске мирных решений конфликта на востоке Украины одним из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.
Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстреле автомобиля медицинской помощи. Он призвал стороны строго придерживаться международных принципов неприкосновенности медперсонала.
Сайдик также сообщил, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 14 марта.
таперича нада в Украине мир забабахать.
но чудес так мало бывает, особенно если договариваешься с бешеной собакой
так сказать - лучше один раз увидеть чем сто раз.... наврать
Или от перемирия вообще?
По видимому, раньше это было понарошку, а теперь серьезно...
Или даже Серьезно 1.1.
чмой енд Пинчук?Каже все рыговские(да и Пэтины)совместные предприятия и газовые потоки?Ни-ни!Всё должно остаться как при папередниках!Война просто позволяет попроще ловить рыбку в мутной воде...
Бо по приметам во время перемирий наших гибнет столько же, а ОБСЕ теряет зрение еще интенсивнее.