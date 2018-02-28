EN|RU|UK
Темы дня: Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2216  43
Материалы по теме:
Все про:переговоры (3423) Минск (1143) минские соглашения (2385) Сайдик (109)

 Трехсторонняя группа готовит вопрос об абсолютном перемирии на Донбассе, - Сайдик

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик после сегодняшнего заседания, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на БЕЛТА.

"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", - сказал Сайдік.

Он отметил, что при поиске мирных решений конфликта на востоке Украины одним из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.

Также читайте: Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти 5 марта, но при соблюдении режима тишины, - Олифер по итогам заседания ТКГ

Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстреле автомобиля медицинской помощи. Он призвал стороны строго придерживаться международных принципов неприкосновенности медперсонала.

Сайдик также сообщил, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 14 марта.

Также читайте: ОБСЕ призывает соблюдать рождественское перемирие на Донбассе, - Сайдик

Источник: https://censor.net.ua/n3053136
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хлібне було..шкільне,новорічне різдвяне теж...Тепер воно буде називатися "абсоютне"? Трехсторонняя группа готовит вопрос об абсолютном перемирии на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 6910 .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мені здається що владі потрібно трохи відпочити у тюрмі!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапсина....что ж ты так позорно палишься? Вытащил старый ник Трехсторонняя группа готовит вопрос об абсолютном перемирии на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 395 Gulfiliz Zorlu и начал гадить на украинском. Под этим ником ты тварь гадила исключительно на русском... Став Igor L стал гадить на украинском.... Ну гадь уже с двух компов одновременно. Или по штату не положено второй? Ну феерическая кацапская мразь....везде лезет.....
 показать весь комментарий
 
Че бисер метать? Сразу в спам и делов то.
 показать весь комментарий
 
Я навіть не пригадаю вже всіх, але їх було дуже багато кожного року, і завжди при кожному наступному перемир'ї ,хочеться все гучнійше та гучнійше матюкатисть!
 показать весь комментарий
 
 
После этого будет вопрос об окончательном перемирии. Готовьте. Контора пишет, бумага терпит.
 показать весь комментарий
 
 
між ними має бути ще попереднє перемир"я ,потім прикінцеве,а тоді вже остаточне.Потім всеперемагаюче за ним всеосяжне потім вселенське...А після нього хуйло здохне і кацапи з донбасу повтікають і настане просто мир.
 показать весь комментарий
 
 
если Вы серьезно женщина, то извините за плохие слова.
 показать весь комментарий
 
Ксения, если конечно Вас так зовут, мне просто утром в рейс, поэтому задам вопрос, Вы правда считаете эту власть успешной?
 показать весь комментарий
 
Дашовыгаварите? Так может на линии разграничения поставить палатку с етими переговаорщиками пускай пару месяцев поживут там
 показать весь комментарий
 
 
Даже и миоротворцев не нужно,наверное Петин сынок-артиллерист заступит в АТО.
 показать весь комментарий
 
 
Когда никто не отвечает за нарушения договоров можите етими всеми договорами и переговорами вытереть жопу.
 показать весь комментарий
 
 
т.е. абсолютно отдать Донбасс? а чего, ОБСЕ в 1999 году провела выборы в Чечне, стал президентом Масхадов, его убили, Чечню разбомбили.
таперича нада в Украине мир забабахать.
 показать весь комментарий
 
А як би хотілося справжнього, українського Президента! Який би встав і заявив Ху...лу: Україна оголошує війну РФ! Війну до повного знищення вашого Мордору! Який би оголосив ВП, підняв в повітря українську авіацію і накрив Москву килимовими бомбардуваннями! Українські Воїни мають помити бєрци в Барєнцевому морі!
 показать весь комментарий
 
 
Китай уже ближе к нам и без запучиваний и ненависти.
 показать весь комментарий
 
Або ж глузування над моніторними воїнами.
 показать весь комментарий
 
это было бы чудо
но чудес так мало бывает, особенно если договариваешься с бешеной собакой
 показать весь комментарий
 
 
хуйлу нужен позитив непосредственно под выборы?две недельки прекращения огня?
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютне перемир'я і тристороння група. Це горілка Абсолют на троїх🍶
 показать весь комментарий
 
 
Тоді це мабуть кокаїнове перемир"я наступає.
 показать весь комментарий
 
 
Я бы даже сказал - ОБОСЦАЛЮТНОЕ ПЕРЕМИРИЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Який обстіл медичного авто? Це коли орки з птрк "фагот" влучили в український медичний брдм? Загинула дівчина медік. Так це війна а не обстіл, за тиждень 300 мін впало в бік України, це називається режим тиші по Сайдіку, що буде "абсолютна тиша" це як рсзо. Ці клоуни у мінську вже втомили своєю маячнею.
 показать весь комментарий
 
 
хорошо бы встречу трехсторонней группы проводить в серой зоне...
так сказать - лучше один раз увидеть чем сто раз.... наврать
 показать весь комментарий
 
 
Это уже какое по счету, там уже десятки таких перемирий было, длятся несколько часов.
 показать весь комментарий
 
 
как это будет называться "перемирие 8-го марта" или "перемирие выборов Путина"? Давайте объявим конкурс на лучшее название
 показать весь комментарий
 
 
А чем отличается "абсолютное перемирие" от перемирий, которые уже заключались?
Или от перемирия вообще?
По видимому, раньше это было понарошку, а теперь серьезно...
Или даже Серьезно 1.1.
 показать весь комментарий
 
Да-да-да!Кагда наступит мир,чем же будет заниматьсчя Мертвечук с Ку
чмой енд Пинчук?Каже все рыговские(да и Пэтины)совместные предприятия и газовые потоки?Ни-ни!Всё должно остаться как при папередниках!Война просто позволяет попроще ловить рыбку в мутной воде...
 показать весь комментарий
 
а вот парни с передовой говорят кабы не жидок донбас был бы давно уже украинским
 показать весь комментарий
 
Кабы не жидок то дамбас никогда не переставал бы быть украинским. Дамбас захватило всего несколько десятков кацапов с которыми Барыга сказал не поддаваться на правакации.
 показать весь комментарий
 
Может не надо?
Бо по приметам во время перемирий наших гибнет столько же, а ОБСЕ теряет зрение еще интенсивнее.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрехсторонняя группа готовит вопрос об абсолютном перемирии на Донбассе, - Сайдик
 
 
 
 
 
 вверх