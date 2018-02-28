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Все про:АЭС (333) МАГАТЭ (31) Ривненщина (521) атомная энергетика (87)

 МАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ривненской АЭС, - "Энергоатом"

28 февраля на Ривненской АЭС прошла необъявленная инспекцию МАГАТЭ в соответствии с Соглашением о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Процедура необъявленной инспекции предусматривает предоставление доступа инспекторам Агентства на площадку в течение 2-х часов с момента официального сообщения об инспекции.

В процессе работы инспекторами МАГАТЭ была проверена документацию по учету и контролю ядерных материалов и проведена проверка хранилища свежего топлива блоков №3 и № 4. Дополнительно инспекторы МАГАТЭ посетили железнодорожные подъезды и транспортный коридор в хранилище свежего топлива на площадке АЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выполнила соглашение о нераспространении ядерного оружия, - МАГАТЭ

Напоминаем, Ривненская атомная электростанция расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

Источник: https://censor.net.ua/n3053134
 
 
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якщо щось у вас не те - то звоніть у МАГАТЕ!
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Украина НЕ подписала договор о нераспространении ядерного оружия, так как тогда не было независимой Украины. Договор подписал СССР (Россия правопреемник). Непонятно о чем тогда идет речь
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На Ривненской АЭС в следующем десятилетии истекает срок эксплуатации энергоблока, вот МАГАТЭ и смотрит, чтобы там раньше времени ничего в разнос не пошло.
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Просто там идет процедура продления срока эксплуатации....два реактора уже продлили до 2030 года...еще один в процессе...
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...в твоей пустой тыкве то, что заменяет тебе мозг, распалось еще до твоего рождения... прими наши соболезнования... МАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ривненской АЭС, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 6270
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Будапештский меморандум тоже подписа...ли
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Наверное кто-то из МАГАТЭ Цензор почитал. А тут шо ни пост, то вот сделаем в нычку атомную бомбу и х...нем её по кацапам. Вот магатешники и перестраховались МАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ривненской АЭС, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 5082
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Щось діється? Чи буває так, що перевіряють просто так?
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииМАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ривненской АЭС, - "Энергоатом"
 
 
 
 
 
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