 МАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ривненской АЭС, - "Энергоатом"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Процедура необъявленной инспекции предусматривает предоставление доступа инспекторам Агентства на площадку в течение 2-х часов с момента официального сообщения об инспекции.

В процессе работы инспекторами МАГАТЭ была проверена документацию по учету и контролю ядерных материалов и проведена проверка хранилища свежего топлива блоков №3 и № 4. Дополнительно инспекторы МАГАТЭ посетили железнодорожные подъезды и транспортный коридор в хранилище свежего топлива на площадке АЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выполнила соглашение о нераспространении ядерного оружия, - МАГАТЭ

Напоминаем, Ривненская атомная электростанция расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.