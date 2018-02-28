 Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" 2012 года утратил силу, - КС. ДОКУМЕНТ

"Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте КС.

Согласно документу, в суд обратились 57 народных депутатов. Представление содержит доказательства, что процедура рассмотрения и принятия закона "Об основах государственной языковой политики" проходила с рядом нарушений. В частности, ко второму чтению не была подготовлена сравнительная таблица и вывод профильного комитета парламента, не были проведены обсуждения законопроекта, депутаты были лишены права на рассмотрение их правок и предложений.

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Некоторые народные избранники при принятии закона отсутствовали в зале голосования, а их карточками проголосовали, другие - блокировали выступающих, препятствовали голосованию.

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта закона № 9073 (регистрационный номер) во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады Украины 3 июля 2012 носили системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона. Изложенное является основанием для признания закона неконституционным согласно ч. 1 ст. 152 Конституции Украины", - говорится в сообщении суда.

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В связи с несоблюдением процедуры рассмотрения закона, конституционному контролю подверглось не содержание закона, а установленная Конституцией Украины процедура его рассмотрения и принятия.





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Напомним, 8 августа 2012 года тогдашний Президент Виктор Янукович подписал закон об основах государственной языковой политики, авторами которого являлись депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. При принятии закона в ВР произошли стычки между депутатами. Документ предусматривал установление официального использования региональных языков в работе местных органов государственной власти при проживании минимум 10% носителей на территориях, где распространен этот язык.

23 февраля 2014 года Рада признала утратившим силу закон о языковой политике. Однако исполнявший тогда обязанности президента председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона.

17 января 2016 года КС начал рассматривать конституционность этого закона.