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 Политика Украины
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 Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" 2012 года утратил силу, - КС. ДОКУМЕНТ

Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" 2012 года с изменениями теряет силу со дня принятия решения о его неконституционности.

"Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте КС.

Согласно документу, в суд обратились 57 народных депутатов. Представление содержит доказательства, что процедура рассмотрения и принятия закона "Об основах государственной языковой политики" проходила с рядом нарушений. В частности, ко второму чтению не была подготовлена сравнительная таблица и вывод профильного комитета парламента, не были проведены обсуждения законопроекта, депутаты были лишены права на рассмотрение их правок и предложений.

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Некоторые народные избранники при принятии закона отсутствовали в зале голосования, а их карточками проголосовали, другие - блокировали выступающих, препятствовали голосованию.

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта закона № 9073 (регистрационный номер) во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады Украины 3 июля 2012 носили системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона. Изложенное является основанием для признания закона неконституционным согласно ч. 1 ст. 152 Конституции Украины", - говорится в сообщении суда.

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В связи с несоблюдением процедуры рассмотрения закона, конституционному контролю подверглось не содержание закона, а установленная Конституцией Украины процедура его рассмотрения и принятия.

Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 01
Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 02

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Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 03
Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 04
Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 05
Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 06

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Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 07
Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 08
Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 09
Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 10

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Закон Украины Об основах государственной языковой политики 2012 года утратил силу, - КС 11

Напомним, 8 августа 2012 года тогдашний Президент Виктор Янукович подписал закон об основах государственной языковой политики, авторами которого являлись депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. При принятии закона в ВР произошли стычки между депутатами. Документ предусматривал установление официального использования региональных языков в работе местных органов государственной власти при проживании минимум 10% носителей на территориях, где распространен этот язык.

23 февраля 2014 года Рада признала утратившим силу закон о языковой политике. Однако исполнявший тогда обязанности президента председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона.

17 января 2016 года КС начал рассматривать конституционность этого закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3053131
 
 
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Цей закон фактично впроваджував російську другою( насправді домінантною) державною мовою.
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Цей закон впроваджував мови нацменшин в районах компактного проживання - богарську, румунську, польську, російську, угорську, білоруську і вимагав від чиновників та працівників сфери послуг обов'язкового володіння данною мовою! Фактично цей закон, якби він виконувався - витиснув би українців які не володіють вільно мовами місцевих нацменшин зі всіх посад - поліції, прокуратурі, суду, місцевих адміністрацій, медицини, торгівлі, сфери обслуговування!!!! Всі хто має стосунок до спілкування з відвідувачами - мали вільно володіти мовами нацменшин цього регіону, а це фактично давало б зелену дорогу на всі цікаві посади представникам нацменшини, бо вони свою мову знають з дитинства, а перед українцями які приїхали на роботу з інших регіонів або які не знають досконалу наприклад болагрської мови - всі дороги в цьому районі були б закриті і прийшлось би виїжджати в інше місце! Це насправді був дуже продуманий закон, який підживлював сепаратизм та розставляв на всіх місцевих посадах неукраїнських представників!
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Як раз до цьго нас поступо і готували путінські посіпаки, яких і зараз у парламенті ну дуже багато. Особливо як подивитись на той цирк, як вони там його завзято пропихували, нехтуючи усім що тільки можливо... А ще як пригадати той ригівскій лист до поляків, де вони просили засудити ОУН УПА (!!!),то не важко здогадатись, до чого ці "народні обранці" нас готували...
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доколє?!? доколє хунта будєт геноцидіть русскавізжащій люд? за шо матароллы ваівалі?
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Ваівалє за місце на центральному кладовищі та похорони на лафеті.
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Капєц матароллам...батарєйкі в ліфтє сєлі)))А візжат всьо одно..ім так нравіться..візжать)))
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Назарбаев поступил мудро-запретил кириллицу,и гудбай расея.
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Не в курсе, что он там сделал чтобы бизнесы не гробить и что там с соцпакетами народа?
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...типо подколол... Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" 2012 года утратил силу, - КС - Цензор.НЕТ 942 Теперь лови обратку - не в курсе об основных источниках доходов Казахстана?
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Да не подкол это, а про то, что "товарищи" при власти занимаются совсем не тем, что обеспечивает материально обеспеченную жизнь населения.
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и сделал рузке ыязык официальным, на ровне с государственным, прописав это в конституции
да гудбай расея- им еще дольше чем нам
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по-моему и в Узбекистане запрещена кириллица.
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Супер !!!
Браво суддям, що, по-перше, визнали незаконним ганебний закон "Ківалова-Колісниченка", а по-друге, покарали законодавців за кнопкодавство !!!!!!
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вони його визнали не незаконним, а таким, при прийнятті якого був порушений закон.
Різниця вагома.
Якби він був визнаний антиконституційним - то юридично його приняття без зміни Конституції стало б неможливим.
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п.1 рішення Конституційного суду України: "визнати таким, що не відповідає Констиуції України ( є неконституційним )"


п.с. читайте уважно рішення КС
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Рузге ущемлють хутен памагі! та вже давно треба було цей закон скасувати. Тут і так 80 % коментаторів на рузге і 30 % з кацапстану під прапором України.
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А от і ні...То тут просто тролять кацапів,які тут пасуться,як в себе вдома...Все їм нейметься,всюди свого рашконоса пхають)))
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https://blogs.pravda.com.ua/authors/tiahnybok/47f697347fa3d/view_print/


Це сказано ще у 2008 годє.
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вангую вата-сми
"На Украине Конституционный Суд запретил русский язык"
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Ясне діло,що хунта...Ми ж в своїй країні живемо,от і "хунта"...нє братья ж ,слава Богу....)))
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а как кричал Лавров, Нарышкин и прочие в марте 2014: "Они отменили русский язык! "а ведь эти выкрики и пропаганда спровоцировали войну на Донбассе и захват Крыма!
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То просто кінець світу...для вато- змі разом з вато-читачами)))
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Топ Ган, ну ось ви хоч пост з 4 слів і тот на русіш.
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В мові немає матюків. Українець, не марай рота рузьким ізіком.
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Відомості про особливості лайки запорожців зі слів 78-річного мешканця Нових Кодаків Мартина Кравця-Заїки 1887 року записав український дослідник Яків Новицький:««Покійний запорожець Берлим розказував, шо у них не було оцего поганого звичаю лаяться, так, як тепер: тепер мала дитина і та гне по матірщині; все це зайшло до нас від кацапів… У запорожців - «єретичий син», «єретича душа», «скурвий син», «копанка, або сто копанок чортів» - це найбільша лайка. Вони більше через цю лайку та розпутство і перебралися із Половиці в Михайлівку та Краснополь".

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ненормативна_лексика#Історичні_корені
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Дональд Кузяєв має чисто руське "скрєпне" ім"я...
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блин больше пол Украины на русском розмовляє, на украинском западенщина и то не вся и олени з села все
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Бородач,а тебе,часом не Радіонович по батькові? Може ще попросиш панять і прастіть?
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Чисто городской ?А городські олені бувають???Думаю,що один там бородач все-таки є...з "блінами" на рогах)))
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Нє,ну якщо якус націанальну меншину щось не влаштовує в Україні,зокрема,і мовна політка,то тоді просимо ласкаво до бєніной матері на істаріческую родіну.Туди,де ніхто не буде забороняти гаваріть па рускі.Або пєсні пєть...
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