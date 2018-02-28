 28 февраля и 1 марта в Киев ограничат въезд большегрузного транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

"28 февраля, с 17:00 до 22:00, а также 1 марта с 5:00 до 10:00 будет ограничен въезд большегрузного транспорта в столицу", - говорится в сообщении.

Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы, напомнили в КГГА.

Городские власти убедительно просят киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

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